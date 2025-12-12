令和8年1月5日より、菰野町役場の開庁・受付時間を変更します

三重県菰野町は、職員の働き方改革と業務効率化の推進、さらなる住民サービス向上を目的として、令和8年1月5日（月）より、町役場本庁および各地区コミュニティセンターの受付時間を変更します。

■ 役場本庁の開庁・受付時間の変更について

【変更前】午前8時30分 ～ 午後5時15分

【変更後】午前9時 ～ 午後4時30分

※ 開庁時間の変更に伴い、電話受付時間も「午前9時～午後4時30分」へ変更となります。

■ 各地区コミュニティセンターの対応について

● 開庁時間

【変更なし】午前8時30分 ～ 午後5時15分

※電話受付時間も従来どおり、午前8時30分～午後5時15分です。

● 受付時間

【変更前】午前8時30分 ～ 午後5時15分

【変更後】午前9時 ～ 午後4時30分

● 受付時間が異なる業務

以下の業務については、従来どおりの時間で対応します。

・各地区コミュニティセンターの利用受付および鍵の受渡し

午前8時30分 ～ 午後5時15分

・税金・水道料金・下水道使用料などの徴収

午前8時30分 ～ 午後5時

・各種申請書類の提出（収受のみ）および記入案内

（※役場本庁の確認が必要なものを除く）

午前8時30分 ～ 午後5時

※役場本庁および各地区コミュニティセンター以外の施設については、開庁・受付時間の変更はありません。

■ 受付時間短縮の理由について

現在、開庁時間と職員の勤務時間が同一となっているため、窓口業務を担う部署では、始業前の準備や閉庁後の後片付けが時間外勤務として常態化しています。

今回の受付時間短縮により、

・職員の業務環境の改善

・課題解決や業務改善に取り組む時間の確保

・行政サービスの質の向上

を図っていきます。

■ 住民サービスへの影響と今後の対応

受付時間短縮による住民サービスの低下を防ぐため、菰野町では以下の取り組みを進めています。

・町ホームページでの施設のオンライン予約

・各種手続きの事前確認ができる行政手続案内

・今後導入予定

AIチャットボット（町HP）

AIチャットボット搭載デジタルサイネージ（役場本庁）

代表電話へのAI電話対応サービス（24時間対応予定）

今後も「役場に来なくてもできる手続き」を増やし、住民の皆様の利便性の向上に努めていきます。

■ 時間外の対応について

・受付時間（午前9時～午後4時30分）以外は時間外対応となります。

・緊急のお問い合わせは

役場本庁 夜間窓口または電話：059-391-1112 までご連絡ください。

また、各地区コミュニティセンターでは、

・午前8時30分～午前9時

・午後4時30分～午後5時

の間、税金等の収納や、本庁確認を必要としない申請書類の収受などに限り対応します。

■ 役場本庁の施錠について

役場本庁は、午前9時～午後4時30分以外の時間は、夜間窓口を除き通用口を施錠します。

菰野町では、今後も「より便利で利用しやすい役場」を目指し、行政手続きの効率化とデジタル化に取り組んでまいります。

詳しくはこちら