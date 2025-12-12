アップルシード・エージェンシー契約作家、社会保険労務士の村井真子さんがキャリア専門家の水藤麻美氏と実務者向けセミナー「中小企業経営者が知っておくべき ハラスメント対応の実際と対策」を開催します。過去3年間、ハラスメント相談の中で最も多かったのは「パワハラ」。厚生労働省の調査でも、上司から部下への「精神的な攻撃」が突出しているとの結果が出ています。実際の相談現場では、「これはパワハラかどうか？」と線引きが難しいグレーゾーンが増加し、多くの企業が対応に苦慮しています。職場のハラスメント問題は、企業の規模に関わらず、経営に重大な影響を及ぼすリスクとして年々増加しています。本セミナーでは、こうした課題に直面する中小企業経営者の皆さまに向けて、事例とともに判断基準をお示しし、その速やかな収束・対応に資するための知識を徹底解説します。また、パワハラに発展しにくい現場づくりのため、地域の専門家が実務的な予防策をお伝えします。少人数制で、愛知県・豊橋のリアルな事例も交えて学べる実践型セミナーとなっています。

開催概要

【開催日程】① 対面セミナー ■日時：2026年1月20日（火）14:00～16:00 ■会場：豊橋商工会議所（豊橋市花田町石塚42－1）② オンラインセミナー 日時：2026年2月13日（金）14:00～16:00 会場：Zoom ※オンラインセミナーはZoomを利用して行います。また、後日の見逃し配信はございません。 【参加費】 対面参加：7,000円（税込）／オンライン参加：5,000円（税込） ※いずれも資料・参加特典込み【定員】 各回20名 ■プログラム第1部｜パワハラの判断と対応実務 ・急増するパワハラと逆パワハラ ・「ハラスメント四象限」と各類型の特徴 ・ハラスメント相談・社内フローの整備第2部｜パワハラ予防のための組織づくり ・指導とパワハラの境界線 ・パワハラ予防のための関係構築 ・世代間ギャップに応じた対応法第3部｜質疑応答【参加特典】 特典①｜ハラスメント加害度セルフチェックシート 特典②｜簡易版 組織風土セルフチェックシート 特典③｜個別相談30分無料（先着特典） ※会場、オンラインいずれも各2組対応いたします。希望の方はお申し込み時にご連絡ください。【申込方法】peatixページ https://peatix.com/sales/event/4578707/tickets【主催】村井社会保険労務士事務所（1tonariプロジェクト）

講師プロフィール

村井真子：社会保険労務士／キャリアコンサルタント／経営学修士（MBA）企業労務を中心にハラスメント、LGBTQ+など労働者のウェルビーイングと組織の成長の両立をテーマとして活動。著書に『職場問題ハラスメントのトリセツ』『職場問題ハラスメントのトリセツ』（共にアルク）漫画原作『御社のモメゴト それ社員に訴えられますよ？』（KADOKAWA）など。

水藤麻美：キャリア専門家／ワークショップデザイナー官公庁10市以上でキャリア支援を実施し、延べ3,000名超のキャリアを支援してきたキャリアの専門家。エグゼクティブコーチ実績は10社を超え、経営者からも厚い支持を得ている。