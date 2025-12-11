1/14よりオンラインで開講。プロの思考と技術を体感する3か月

「社会課題を学び、自ら行動し、未来を想像する力と想いを育む」をミッションに掲げる探究塾ぱーぱす（所在地：大阪府枚方市、代表：野中健次）は、2026年1月14日（水）より、小学3年生～高校生を対象としたオンラインスクール「ゲームクリエイター探究講座」を開講します。

『マリオカート』を開発した伝説的クリエイター・木村眞人氏から直接学べる

本講座は、『マリオカート』を開発した伝説的クリエイター・木村眞人氏を特別講師に迎え、プロの現場で必須となる数学・物理・論理的思考（＝教養）をプログラミングのソフトである、Scratchを通じて体系的に指導します。また、3か月のプログラムの中で、ネットトラブルなどにも巻き込まれないような、リテラシー向上やコミュニケーション力を養う内容も随時学びながら進めていきます。さらに、習得した技術を「社会課題の解決」に応用し、最終的にはリアルイベントでのプレゼンテーションを目指す、これまでにない実践型探究プログラムです。

「ゲームクリエイター探究講座 」開催概要

https://tankyu-purpose.com/game

講座名： ゲームクリエイター探究講座 期間： 2026年1月14日（水）～ 3月下旬予定（全12回）日時： 毎週水曜日 19:00～20:30（完全オンライン開催） ・前半30分：シェアタイム（制作物の発表・相互フィードバック） ・後半60分：教養ゼミ（木村氏によるライブ講義）対象： 小学3年生～高校生（初心者大歓迎）定員： 限定30名受講料： 月々5,000円（税込）×12回払い もしくは 一括 59,800円（税込） ※入学金不要（オンラインコース3か月終了後、12か月目まではアーカイブ視聴可）

オンライン説明会を開催（参加者限定の割引あり）

オンライン説明会に参加していただくと、1月14日からの、3か月の本講座を特別料金で割引して参加できます。（各回限定30名）日程：2025年12月26日（金）19:00-20:00 2026年 1月 7日（水）19:00-20:00オンライン説明会参加費： 無料【説明会参加特典】オンライン説明会参加特典として、ゲームクリエイター探究講座の費用がお安くなります。割引後の受講料：月々3,800円（税込）×12回払い もしくは 一括 44,700円（税込）※入学金不要（オンラインコース3か月終了後、12か月目まではアーカイブ視聴可）オンライン説明会の申し込みはこちらhttps://tankyu-purpose.com/game

【カリキュラム詳細】

①ゲーム教養の習得（10週間）「マリオのジャンプはなぜ気持ちいいのか？」「テトリスのブロックはなぜ積み上がるのか？」といった問いに対し、「マリオカート」開発者の木村氏が、放物線運動や衝突判定、配列処理といったプロの技術論を、小学生にも分かる言葉でかみ砕いて伝授します。「なんとなく動く」から「狙って動かす」へ、技術の解像度を劇的に高めます。②社会課題への応用（2週間）習得した「教養」を武器に、運営が提示した社会課題テーマ（例：環境問題、地域活性化など）に対し、自分なりの解釈でゲーム化します。「誰に」「何を」伝えるゲームか？を企画し、短期間でプロトタイプを実装。「技術」を「社会貢献」につなげる思考プロセスを体験します。③リアルイベントでの発信オンライン完結ではなく、最終回にはオフラインでの「ぱーぱす ゲームショーケース」を開催（4月上旬予定）。受講生はステージでプレゼンテーション（ピッチ）を行い、ブースで来場者に自作ゲームを試遊してもらいます。「画面の中」だけで終わらない、他者とのリアルな関わりが子どもたちを大きく成長させます。

【企画背景】

①「動く」だけで終わらせない。GIGAスクール時代の新たな課題GIGAスクール構想により、多くの子どもたちがプログラミングに触れる機会を得ました。しかし、その多くはツールの操作学習に留まり、「動くものは作れるが、なぜ動くのか（ロジック）が分からない」「バグが直せない」「応用が利かない」といった『我流の限界』に直面しています。AI時代において真に求められるのは、ツールの使い方ではなく、ゼロから仕組みを構築できる「本物の基礎力」です。本講座は、プロの視点から「ゲーム開発における数学・物理」を学ぶことで、この課題を解決します。②「遊び」を「社会を変える力」へ探究塾ぱーぱすはこれまで、地域に根ざした探究学習を提供してきました。その中で、「ゲーム」という子どもたちが最も熱中するテーマこそが、社会課題への関心を高める入り口になると確信しました。本講座では、技術習得だけに留まらず、フードロスや環境問題などの「社会課題」をテーマにしたゲーム開発に挑戦。「遊び」を「社会へのメッセージ」へと昇華させるプロセスを通じて、未来を創造する人材を育成します。

特別講師 木村眞人氏 プロフィール

35年間任天堂にてゲームクリエイターとして勤務する。代表作は『F-ZERO』『スーパーマリオカート』『マリオカート64』等。初代マリオカートではメインプログラマとしてプロジェクトを立ち上げ、今日まで続くシリーズの基礎を築く。

運営統括 松田洋輔 プロフィール

13年間の教員経験を持つプロデューサー。現在は日本最大級のDAO運営に加え、AIコンサルタントとして生成AIの導入研修・支援に従事。大阪・関西万博で開催された「こども万博」にて統括ディレクターも務めた。教育で培った「伝える力」とコミュニティ運営の知見を掛け合わせ、社会に新しい体験を創出。

【探究塾ぱーぱすについて】

探究塾ぱ～ぱすは、子どもたちが「AI × 志プレゼン × 社会実装」を軸に、自分の興味から社会課題へ挑む探究型の学び場です。地域の大人とつながり、実際に商品づくりやイベント出展まで行うことで、思考力・行動力・創造性を伸ばし、未来を自ら切り拓く力を育てます。

【会社概要】株式会社わけわけ代表：野中 健次所在地：大阪府枚方市南中振１丁目１４－３６.設立：2021年 3月事業内容：探究学習塾の運営／教育イベントの企画・運営／キャリア教育支援公式サイト：https://tankyu-purpose.com/

【本件に関するお問い合わせ先】探究塾ぱーぱす 運営事務局（担当：松田）Email: tkpurpose04@gmail.comPhone: 080-1403-9496（担当者携帯）※日本初：元任天堂開発者が「毎週」継続的に登壇し、Scratchで「社会課題解決」までを一気通貫で指導するオンライン講座として（自社調べ、2025年11月時点）。