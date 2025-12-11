役者として多くの舞台、映像作品に出演し、水野美紀×矢島弘一『2つの「ヒ」キゲキ』（新国立劇場）や、演劇ユニット《プロペラ犬》『僕だけが正常な世界』（東京芸術劇場）など、数多くの舞台をプロデュースする宮下貴浩と、話題の『102回目のプロポーズ』で脚本を手掛けるなど、近年、注目の劇作家として原作やオリジナル作品のオファーが相次いでいる私オム。そんな二人が 2018年からライフワークとして毎回オリジナル作品を上演する、宮下貴浩×私オム プロデュース公演が、ついに第10回を迎えました！第10回記念公演と銘打ち、12月10日に舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』が開幕。すでに多くの日程で完売が続出するほど話題を呼んでいます。

物語は大企業の創業一族が、親族の集まりで起こる惨劇をもとに隠された秘密を解き明かしていく。“宮オム”作品史上、最も深みのある作品に仕上がっています。主演の定本の迫真の演技に引き込まれること間違いなし！三田一族を演じる赤澤、稲垣、松田、安里、高崎、そして宮下の家系図を理解すると物語がどんどん進み出します。静かなストーリー展開にも関わらず2時間10分（休憩なし）があっという間に感じるほど、ミステリー要素が散りばめられ、観終わった頃には『許溶のとき』というタイトルに込められた「許しを乞え、溶けるまで」という言葉が胸に響き渡るでしょう。さらに今回は記念公演ということもあり、本作の本番期間中に、これまでの感謝を込めた特別イベントを開催。すでに2回分のチケットは完売しましたが、多くのご要望にお応えして、生配信も実施いたします。どうぞご期待ください！

＜開幕コメント＞定本楓馬宮オムプロデュース公演が今回で10回記念ということで、これまで応援してきてくださった皆様に感謝して、この作品が大切なものになれるように全力で努めます。この作品を沢山苦しんで愛して、最後まで向き合いつづけたいと思います。赤澤燈「許溶のとき」いよいよ開幕いたします。宮オム第10回公演ということで節目の公演でもありますし、個人的には宮オム第6回公演から一緒に参加してきた楓馬の座長公演ということで、今までいただいてきた想いをしっかりお返ししたいなと力が入ります。皆さまが観終わった後にどう感じるのかまだ未知数ですが、色々な想いが溶け合い心に残る作品になるよう尽力します。稲垣成弥宮下貴浩×私オムプロデュース 第10回記念公演 「許溶のとき」、いよいよ初日を迎えます。意気込みという言葉があまり似合わない作品だと思っているのですが、今まで稽古場で作り上げてきた、この作品の世界観をきちんと皆様に届けられるように、舞台上で三田金人として千穐楽まで生き抜こうと思います。 すごく素敵な作品です。楽しみにしていてください。劇場でお待ちしております。松田昇大宮オムさんプロデュース作品に参加出来ること、心から嬉しく思います。役者としても、人生としても先輩の方々に囲まれて沢山のことを感じた稽古期間。演じる三田志音のように、強く、自分らしく舞台上に居続けたいと思います。最後まで応援よろしくお願い致します。横山涼岡部役を演じさせていただきます、横山涼と申します。2022年の第5回公演「極端な人たち」からお世話になり、こうして第10回記念公演まで出演させていただける事を本当に嬉しく思います。この仕事をしていたから出会えた人たち、そしてその人たちのおかげでさらに増えたご縁があり、その上でこうして仕事を続けられております。この御恩を少しでも返せるよう、皆様にしっかり楽しんでいただけるように今回も全力で演じます！安里勇哉2025年の最後を締めくくる舞台。そして38歳、最初の舞台。これまで稽古してきましたが、お客様が入った劇場での本番がどうなるのか本当に未知数です。想像できない。全員が本気で挑んでます。宮オム第10回公演。今まで同様、今回も千秋楽まで全力で演じます。高崎翔太久々の宮オムです！オムくんとみんなと話し合いながら、深く緻密に作り上げてまいりました。それぞれに何か大切な思いがあり、その思いがすれ違ったり、その思いに気づいたり。濃密な2時間です。どうぞよろしくお願い致します。宮下貴浩節目ではありますが、これまでと変わらず、信頼する仲間と今回初参加の魅力的なキャストと共に、いま届けたい作品と静かに向き合いながら作劇してまいりました。三田一族をめぐる物語『許溶のとき‐kyoyō no toki‐』は、これまでの作品とは少し異なる空気を感じていただけるのではないかと思います。我々にとっても、またひとつ新しい挑戦となりました。第10回公演を迎えられたのは、皆様との大切なご縁が積み重なって生まれたものです。その巡り合わせすべてに、改めて深く感謝申し上げます。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。糸川耀士郎舞台『許溶のとき‐kyoyō no toki‐』いよいよ開幕いたします。僕が演じる恵 知希という役は、今までに演じた事のない役柄です。その難しさに頭を悩ませながらも、物語の中で大切な役割を担う人物なので、稽古の中で丁寧に繊細に役を作り上げていきました。その役作りが凄く楽しくて新鮮だったのが良い思い出です。皆様がこの作品を見てどういう感情に出会うのか…僕自身も楽しみにしております。＜あらすじ＞誰もが知る大企業である三田グループの創設者三田宗一郎の二十三回忌と、宗一郎の長男・宗慶の七回忌のために集まった三田の血を受け継ぐ者たち。三田一族の人間は皆、曽祖父・宗一郎に名前をつけられ、祖父・宗慶に仕事などの生きる道を決められる。三田の血に捉われ、抗い生きる三田一族の人々。そこへ20年前に三田家で起きた事件を追っているルポライターを名乗る男が現れる。そして、何者かによって体の一部に硫酸をかけられていく三田の血を受け継ぐ者たち。曽祖父と祖父が遺した血と憎しみ……。明るみになる祖父たちの隠しごと……。「許しを乞え、溶けるまで」＜公演概要＞宮下貴浩×私オム プロデュース 第10回記念公演 舞台『許溶のとき -kyoyō no toki ‐ 』脚本・演出：私オムキャスト：定本楓馬赤澤燈稲垣成弥松田昇大横山涼安里勇哉高崎翔太宮下貴浩糸川耀士郎公演期間：2025年12月10日(水)～12月21日(日)※12月19日（金）13:00追加公演決定！劇場：シアターサンモール住所：東京都新宿区新宿1-19-10 サンモールクレスト B1Fチケット料金：前売8800円(全席指定／税込)※当日券＋1000円◆チケット好評発売中！http://confetti-web.com/@/miyaomu10

【イベント概要】宮下貴浩×私オム プロデュース 第 10 回公演記念イベント■開催日2025 年 12 月 16 日(火)15:00 開演/19:00 開演(2 ステージ)■イベント内容私オムがイベント限定で約 20～30 分のオリジナル台本を書き下ろし上演！宮オム過去作品「わかば自動車教習所で恋を学ぶ」「愚れノ群れ」「霧」に登場したキャラクターたちが、作品の枠を越えて夢の？共演を果たします。交錯し、入れ替わり、あのキャラとあのキャラがまさかの絡み！？ここでしか観られない奇跡の公演をお楽しみください。エチュード的要素や遊び心もふんだんに盛り込んだ構成となっており、キャラクターとして参加する大喜利コーナーも！？それぞれのキャラクターらしいユーモアや“ちょっとした事故”も笑って楽しめる時間を、どうか優しく見守ってください。笑ラストにはキャストの皆さま“ご本人”としてご登場いただき、イベント限定作品や過去作品を振り返るトークコーナーも実施。これまでの感謝を形にしながら、舞台でしか味わえない“再会”と“思い出の交錯する”時間を、皆様と共に過ごせたら幸いです。■出演者（五十音順）赤澤燈安里勇哉今立進定本楓馬前川優希松島勇之介松村龍之介宮下貴浩■生配信あり。詳細は公式サイトにてご確認ください。【公式HP】https://www.ruby-parade.com/lp/miyaomu10/【公式X（旧Twitter)】https://twitter.com/miyaomu【公演に関するお問い合わせ】miyaomu.info@gmail.com（宮下貴浩×私オムプロデュース制作部）【チケットに関するお問い合せ】https://www.confetti-web.com/contacts（カンフェティ）