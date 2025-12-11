https://twitter.com/OsakaShion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)と大阪吹奏楽コンベンション実行委員会は、吹奏楽を演奏する側・教える側・支える側が一堂に会し交流できるイベントを、2026年2月13日と14日の2日間に渡って開催することを決定いたしました。

東西のプロ吹奏楽団による夢の共演を実現したスペシャルコンサート、各楽団の室内楽ステージのほか、吹奏楽界を牽引する作曲家による座談会、指揮クリニック、リペアラボなど、多彩な講座をご用意。メーカーによる楽器・アクセサリー・楽譜などの展示販売も実施！そして、Shionの人気企画「月イチ吹奏楽」の特別版として「プロと一緒に大合奏」（別料金）も期間中に開催。著名な指揮者のもと、日本を代表する吹奏楽団のメンバーと一緒に演奏できる貴重な機会です。盛りだくさんの2日間を、ぜひお楽しみください！この滅多にない機会をお見逃しなく！皆様のご参加をお待ちしております。

開催概要

日時①：2026年2月13日(金) 13:00～20:00日時②：2026年2月14日(土) 10:00～18:00会場：ウェスティンホテル大阪

入場料

2日通し券：15,000円（学生料金 6,000円）1日券：8,000円（学生料金 4,000円）［プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽特別版）］参加券2月13日開催（指揮 大井剛史）：4,500円2月14日開催（指揮 ダグラス・ボストック）：4,500円※上記の入場券と併せてお申し込みください。※［プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽）］のお申し込みは、Shionオンラインチケットでのみ承ります。

入場券発売日

2025年12月26日(金)

プレイガイド

・Shionチケットセンター フリーコール：0800-919-5508（土・日・祝を除く10:00～17:30）・Shionオンラインチケット（https://shion.jp/ticket/）

主な出演者

［演 奏］Osaka Shion Wind Orchestra 東京佼成ウインドオーケストラ シエナ・ウインド・オーケストラ 東京吹奏楽団 フィルハーモニック・ウインズ 大阪 ほか［指 揮］ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra首席客演指揮者） 大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ常任指揮者）［作曲家］高 昌帥、酒井 格、八木澤 教司

主催・お問い合わせ

大阪吹奏楽コンベンション実行委員会（公益社団法人 大阪市音楽団 事務局内）フリーコール：0800-919-5508（土・日・祝を除く10:00～17:30）

企画内容

コンサート

ファイナル・コンサート

～日本のプロ吹奏楽団が夢の共演～日本を代表するプロ吹奏楽団が一堂に会し、夢のステージを創り上げるスペシャルコンサート！指揮：大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ 常任指揮者）演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 東京佼成ウインドオーケストラ シエナ・ウインド・オーケストラ 東京吹奏楽団 フィルハーモニック・ウインズ 大阪

Osaka Shion Wind Orchestraコンサート

指揮：ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra 首席客演指揮者）

室内楽演奏会

Osaka Shion Wind Orchestra 木管低音四重奏東京佼成ウインドオーケストラ 金管五重奏シエナ・ウインド・オーケストラ 木管五重奏東京吹奏楽団 ウィンドアンサンブルほか

プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽特別版）

指揮：大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ常任指揮者） ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra首席客演指揮者）共演：Osaka Shion Wind Orchestra 楽団員 シエナ・ウインド・オーケストラ 楽団員 東京佼成ウインドオーケストラ 楽団員 東京吹奏楽団 楽団員※［プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽特別版）］にご参加いただくには、入場券（2日通し券・1日券）とは別に参加券のお申し込みが必要です。

講座

吹奏楽シンポジウム

～吹奏楽の現状共有会議～プロの“現場”で起きていることをデータ共有しながら、次のステージを共に考える場。全国の指導者・演奏者・関係者が集い、日々の現場で感じている悩みや課題、取り組みを持ち寄り、最新の統計や状況をもとに吹奏楽界の“いま”を共有します。

指揮クリニック

Osaka Shion Wind Orchestra首席客演指揮者のダグラス・ボストックが、指揮者としての視点・技術・音楽観を余すところなく伝授する特別クリニックです。講師：ダグラス・ボストック

作曲家座談会

吹奏楽界を牽引する作曲家を創作の最前線で活躍する作曲家たちが語り合う特別座談会。作品が生まれるまでの試行錯誤や、創作の喜び・苦労、そして音楽に込めた想いなど、普段は知ることのできない舞台裏を共有します。登壇者：高 昌帥、酒井 格、八木澤 教司

酒井格作品の魅力

多くの吹奏楽作品で人々を魅了し続ける作曲家 酒井格と自他共に認める“イタリスト”である大井剛史が、酒井格作品の魅力を語り尽くします。登壇者：大井 剛史、酒井 格

リペアラボ

～楽器メンテナンス講座～日々の演奏に欠かせない楽器メンテナンスを、ドルチェ楽器のリペア技師が実演を交えて丁寧にレクチャーする講座です。自分でできる基本のケアから、故障を防ぐためのポイント、長く安心して演奏するためのコツまで、実践的な内容が満載。

レコーディングエンジニアシンポジウム

数多くの吹奏楽作品を録音し、アーティストやバンドの魅力を最大限に引き出してきた、レコーディングエンジニア・西村和幸が、録音現場のプロセスや音づくりの考え方を余すところなく語るシンポジウムです。登壇者：ワコーレコード 西村 和幸

吹奏楽の歴史

日本の吹奏楽の成立ちを三浦徹が解説します。登壇者：三浦 徹

P.グレインジャーの研究

「リンカーンシャーの花束」など吹奏楽界に数多くの名作を遺したイギリスを代表する作曲家 P.グレインジャーについて、井上学が紐解きます。登壇者：井上 学

著作権講座

楽譜出版の現場からウィンズスコアの山田慎吾が、演奏活動に欠かせない“著作権”について解説します。登壇者：ウィンズスコア 山田 慎吾

吹奏楽の人材育成

吹奏楽を通して育まれる人材の可能性について、株式会社HUBatLIFE(HUB＠LIFE) 河尻健作が語ります。登壇者：株式会社HUBatLIFE(HUB＠LIFE) 河尻 健作

吹奏楽マーケットブース

楽器メーカー、楽譜出版社、リペア業者、アクセサリー関連など、吹奏楽を支える多彩な企業が一堂に会するマーケットブース。最新モデルの展示や楽譜の紹介、メンテナンス相談から便利グッズまで、“現場”のニーズに応える情報とアイテムが勢ぞろいします。

コンサート出演者

ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra 首席客演指揮者）

大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ 常任指揮者）

Osaka Shion Wind Orchestra

東京佼成ウインドオーケストラ

シエナ・ウインド・オーケストラ

東京吹奏楽団

フィルハーモニック・ウインズ 大阪

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)広報担当：前田