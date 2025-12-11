女子格闘技興行運営をするBWP事務局(所在地：東京都千代田区、代表：Catfight Ronald)は、美女限定プロレス興行『BWP14』を2025年12月20日(土曜日)に東京都・秋葉原のアキバナビスペースで行います。





公式サイト ： https://neofs.jp/





BWP14ポスター





◆BWPとは？

美女限定プロレスイベントです。3団体(BWP・FGI・SSS)が争っており、今回はBWPがメインになるためFGIの名が付きます。イベント当日、バトル本店にて対象商品を買うと試合終了後に選手と会える(写真撮影有り)アフターイベント付きの内容となります。





～イベント構成～

(1)各試合の開催 美女限定プロレス

(2)試合終了後のファンミーティングイベント









■試合のみどころ

◆第一試合◆ 有村のぞみvs深月めい





BWP14対戦カードオープニングマッチ





2025年を通して大きく飛躍し、今やBWPの若頭とまで呼ばれる程の存在へと成長した深月めい。対するは超大物・現ファイティングガールズ王者である有村のぞみ！！彼女は着実に成長を遂げ、ChampionsTournamentでも快進撃は止まらず、能力的にもキャリア最高潮に達しつつある。ベルトホルダーの中でも一際強い光を放つカリスマにBWPの未来はどう立ち向かうのか？先日のNEXT興行では看板を背負えるポテンシャルをみせた逸材が偉大な王者に牙を剥く！！オープニングマッチだからこそ強烈なカードで度肝を抜く！！









◆第二試合◆ 新村あかりvs若月もあ





BWP14対戦カードセカンドマッチ





ルーキーズトーナメントでも勝ち上がり、新時代の旗印となるべく強烈なインパクトを残し続けるプリンセス・若月もあが次に狙う標的は、現SSS無差別級王者・新村あかり！！！圧倒的な存在感と確かな実力で最恐ヴィランとして君臨し続けるリング上の捕食者は、芽吹いた蕾を踏みにじって燃やしてしまうのか？肉体的な強さと技術で勝負するスタイルの若月にとって、相手の精神を蝕み破壊する新村のファイトスタイルに対応できるかがカギだ！！可憐な妖精は毒牙の餌食となり果てるのか？それとも未来に希望を抱かせるのか？









◆第三試合◆ 桃菜あこvs市川りく





BWP14対戦カードサードマッチ





業界随一のスキル数を誇り、弾幕の様な連続攻撃で相手を押し流すスタイルは磨きがかかり、クールな闘いに気持ちをプラスさせワンランク上の強さを手に入れた桃菜あこ。史上初の四冠達成、そしてFGI設立の実績は伊達ではない。現BATTLEマスターズ王者だが、いつでも天下を獲れる器を持つ希代のスーパースターがBWPの火の玉ガールと真っ向勝負！！市川りくは常に全力！！エネルギーの塊の様なファイトスタイルと独特な世界観で強烈なインパクトを残している。しかし、それだけでなく確かな技術も身に着けつつあり、いつ化けるかわからない。今回の闘いを通して爆発的に成長する可能性もあり、彼女にとってもターニングポイントとなるのは間違いない。超格上の桃菜に勝てるのか市川！？運営の期待に応える時が来た！！









◆第四試合◆ 宇流木さららvs雨宮留菜 【B-1タイトルマッチ】





BWP14対戦カードセミファイナル





これまで多くの闘いをこなし、挫折と栄光を繰り返しながら今では「BWP三銃士の剣」と形容される程の存在へと成長したBWPのエース・宇流木さらら。その彼女の物語は雨宮留菜との闘いから始まった・・・。地下リングで闘う初体験をするにはあまりにも高すぎる壁！！！伝説的な存在である雨宮留菜にボコボコにされ、屈辱的な敗北を経験した宇流木はそれを糧とし持前のガッツと才能を最大限に発揮、時代を創るヒロインへ・・・！！！そして想いが滾る宇流木は雨宮にB-1ベルトへの挑戦を伝え、雨宮もそれを了承。だがB-1ベルトの価値を知る雨宮にとって、この闘いに負けるわけにはいかない。宇流木は歴史に名を残す程の名選手となったのか？「結果」にこだわる強者同士がプライドを賭け相まみえる・・・！！！









◆第五試合◆ 宇一佳奈実vs有加里ののか 【BATTLEヘビー級タイトルマッチ】





BWP14対戦カードメインイベント





BWPNEXT14興行で、突如として乱入し復活を遂げたSSSのレジェンド中のレジェンド・国見奈々！！かつてSSS最強時代を創り上げ、初代ファイティングガールズ王者に輝いた伝説が「宇一佳奈実」に改名し王者・前乃菜々に挑戦状を叩きこむ！！！しかし、前乃はマッチメイクが決まっていた後に体調の問題で防衛戦を断念。これにより王座返上となったのだが、タイトルマッチは暫定王者決定戦として開催されることに。宇一佳との対戦者「BWP三銃士の魂」有加里ののかがエントリー！！！SSSの時代を取り戻す為、王座を狙う宇一佳vsBWPのプライドを守る為、抜擢された有加里！！！有加里が選ばれたことに異論を挟むことはないだろう。彼女は誰よりも名勝負を生み出し、アンダードッグから這い上がった本物だ。どちらが勝利しても至宝である赤ベルトは新しい者へと渡る！！！新時代の幕開けを見逃すな！！！









■今回の興行にかかわるこれまでのあらすじと前回興行BWPNEXT14の試合結果

現在、LIVEファイトの開催権利を奪い合う形で火花を散らしている3団体(BWP・FGI・SSS)。SSSはFGIとの連合を解消し、興行ごとに主催興行の権利を賭け勝ち星を奪い合う流れに参戦。





【2025年10月18日 BWPNEXT14試合結果】





BWPNEXT14_ポスター





◆第一試合◆ 〇若月もあvs深月めい× 17分04秒 逆エビ固め





BWPNEXT14第一試合1

BWPNEXT14第一試合2





メインイベント級の試合を見せた次世代女王候補達の熱戦を制したのは一番下の世代である若月！！深月としては後輩相手に手痛い敗戦！新たな因縁が生まれた。









◆第二試合◆ ×坂本りおvs宇流木さらら〇 21分57秒 デストロイ・ブリッジ





BWPNEXT14第二試合1

BWPNEXT14第二試合2





超実力派の激闘は、坂本の凶器攻撃まで飛び出す苛烈なものとなったが、最後は宇流木の必殺技フルコースで決着。因縁の対決でリベンジを果たした。









◆第三試合◆ ×響つかさ＆新村あかり組vs川崎亜里沙＆前乃菜々〇 19分58秒 ジャーマンスープレックスホールド(前乃が新村をフォール)





BWPNEXT14第三試合1

BWPNEXT14第三試合2

BWPNEXT14第三試合3





スター揃い踏みのSSS対BWPの対決で勝利をもぎ取ったのはBWP！！前乃の鮮やかなジャーマンスープレックスで新村を下したが、試合後なんと宇一佳奈実(旧名：国見奈々)が乱入！！BWP組は無残な姿にされてしまう。その後両陣営、全選手がリング上になだれ込み大乱戦へ！！！









■開催概要

イベント名： BWP14

開催日時 ： 2025年12月20日(土) 15:30開場 16:00開演

会場 ： アキバナビスペース

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビルB1

会場URL ： http://akinavi-space.jp/

アクセス ： 山手線「秋葉原」駅 徒歩5分





会場地図





【入場チケット】

SASエリア 24,200円(税込)【SOLD OUT】

SRSエリア 19,800円(税込)【SOLD OUT】

一般エリア 12,100円(税込)

★入場チケットの実券をお持ちのお客様は、イベント終了後1カ月程度で非売品DVDをチケット半券と交換でプレゼント。詳細情報はバトル本店やプロデューサーのXアカウントなどでご確認ください。





【配信視聴】

価格 ：9,980円(税込)※購入にはチケット代の他に発券手数料が別途かかります。

配信視聴URL：STREAM TICKET(ストチケ)ライブ配信プラットフォーム

https://www.stream-ticket.com/events/detail/2543.html

【アフターイベント参加条件】

イベント当日、バトル本店にて対象商品をお買い上げのお客様





【主催】

BWP事務局





■主催概要

名称 ： BWP事務局

代表者 ： 代表 Catfight Ronald

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-1-8 松岡ビル5F

旗揚 ： 2011年7月

事業内容 ： 女子格闘技興行

X(旧Twitter)： https://twitter.com/CatfightRonald

公式サイト ： https://neofs.jp/









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

バトル本店 お客様相談窓口

MAIL： info@akibacom.jp