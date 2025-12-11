全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、1月4日（日）から始まる海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」の独占日本初放送に先立ち、元乃木坂46 新内眞衣さんと明治学院大学文学部フランス文学科准教授 梅澤礼さんを迎えて試写トークイベントを開催いたしましたので、その模様をお伝えします。

1．試写トークイベントレポート

＜元乃木坂46 新内眞衣が登壇＞

2026年1月4日(日)より全国無料放送のBS12 トゥエルビにて独占日本初放送となる新作海外ドラマ『モンテ・クリスト伯』。その放送に先駆け、『モンテ・クリスト伯』試写トークイベントが2025年12月10日(水)に東京・キネカ大森にて開催され、海外ドラマファンである、元乃木坂46でモデル・タレント・ラジオパーソナリティーなどマルチに活躍中の新内眞衣と、明治学院大学文学部フランス文学科准教授の梅澤礼がゲストとして登壇した。

2024年にヨーロッパ諸国を中心に配信された話題作となる本作は、文豪アレクサンドル・デュマによる『モンテ・クリスト伯』（『巌窟王』）を原作に、フランス文学の名作を新たに映像化した、愛を奪われ、人生を奪われた男が仕掛ける、冷徹で壮絶な復讐劇。

第1話と第2話の試写後に行われたトークイベントに登壇した新内と梅澤。映画やドラマを見るのが大好きという新内は、本作の面白さについて「本当に話の展開が速くて、1話と2話がポンポンと続いていくので、あっという間に時間が過ぎ去った感じです」と述べた。さらに、「人の嫉妬ってほんとに醜いなと思いました。フェルナンとダングラールは本当に許せなかったですね（笑）。もう本当にハマっちゃいました。『モンテ・クリスト伯』という名前だけは知っていたんですけど、こんなに面白かったんだという感じでした。続きがとても気になります」と、すっかり本作のとりこになった様子を見せていた。

続いて、フランス文学の権威である梅澤から、原作はデュマが1844年から46年にかけて新聞の連載小説の形で発表した作品。その後も数多く舞台化や映画化されてきたが、その口火を切ったのはデュマ自身で、連載完了した翌年に舞台化している。日本でも度々ドラマ化されているが、江戸時代の日本を舞台にしたストーリーに翻案された作品も、などトリビアを披露した。

＜「モンテ・クリスト伯」お気に入りのキャラクターは？＞

そして、トークイベントのコーナーとして、梅澤が相関図を見ながら登場人物について説明する「絡みあう人間関係がスゴい！キャラクター相関図！」がスタート。まずは、ドラマの時代背景として、ドラマには名前だけが登場するナポレオンがフランス革命を経て皇帝になるが、結果的に追放されて、王政復古でルイ18世がフランスを統治しているということを解説。

主人公であるエドモンについては、ドラマでは船乗り時代は青年の風貌だが、原作では20歳ぐらいで、少年の頃から船に乗っていたことから操船技術はピカイチで、性格もいいため、船員たちからの人望も厚かったと説明。新内は、お気に入りキャラクターとして「メルセデスに女性として、恋人の帰りを待つ姿に美しさを感じてしまいます」と挙げた。また、梅澤イチオシのキャラクターだという酒場の店員カドルッスについて、ドラマではエドモンを助けようとするいい人に描かれているが、原作では酔っぱらいで先の物語にも大きく関わっていくので、ドラマでは今後どうなるのか1番気になるポイントだと挙げていた。そのほかにもエドモンが投獄されていたイフ島などにおける当時の政治犯の様子や、エドモンが見つけた財宝500万フランの現代の価値などの梅澤の説明に新内は驚きの声を上げていた。

＜アイドル時代に奪われたものは…＞

トークテーマが作品にちなんでの質問コーナーとなると、新内は、“この作品は愛する人や人生を奪われたことによる復讐がテーマとなるが、何かリベンジしたいとか、取り返したい人はいるか？”という質問に対して、「アイドル時代に、ライブ前のダンスレッスンで靴下を忘れちゃう子が結構いて、その時に靴下を貸していたら、私の靴下が1個もなくなるみたいなことがあったんです（笑）。しかも、靴下は返されなくて、気づいたらその子たちが靴下を洗濯して、もう1回履いていたんです（笑）。だから、その靴下をすべて返してほしいです」と乃木坂46時代のエピソードを披露し、笑いを誘った。次に、エドモンがモンテ・クリスト伯として正体を偽ることにちなんで、“自分の正体を偽ったことはあるか”という質問には、新内は「基本的には偽ることはないですけど、ちょっと恥じらいがある時に偽りがちだなということで、全身脱毛の施術を受ける時に名前を確認されるんですけど、私は“新内眞衣”じゃないですっという顔をしながらいつも受けています（笑）。目をすごく薄めて、私じゃありませんよ、同姓同名ですよという感じで（笑）」と赤裸々な告白に会場からも笑いが起こっていた。

＜誰かに言いたくなる！？「モンテ・クリスト伯」クイズ＞

そして、最後のコーナーとして「誰かにめちゃめちゃ言いたくなる！モンテ・クリスト伯クイズ！」として梅澤からの3択クイズが行われた。

第1問の「ドラマの中に出てくる場所で実在するのは？ A：モンテクリスト城、B：モンテクリスト島、C：カドルッスの酒場」に新内はCと回答。しかし、正解はBで、しかもAのモンテクリスト城も城ではないがデュマの作った館として実在するというトリビアに、新内が「私の答えだけが本当にない！（笑）」と落胆すると、会場も笑いに包まれた。続いての第2問「『モンテ・クリスト伯』に関する重大な事実とは何でしょうか？ A：デュマの原作には元ネタがある B：作品を題材にした曲『Oh! モンテ・クリスト』がある C：息子たちが登場する『モンテ・クリスト伯2』がある」に新内は再びCと回答。しかし、答えはAで、『パリ警察の古文書記録』という本の中に眠っていた『復讐とダイヤモンド』という作品が元ネタということで、新内は連続不正解。

そして最後の問題「元ネタになった作品『復讐とダイヤモンド』の中で最も悪い人は誰でしょう？ A：ファリア神父 B：メルセデス、C：カドルッス（酒場の店員）」について、新内は「このドラマでは全員いい人ですけど…ちょっと難しいですが…」と悩みながらもCと回答。「Cしかあげない人みたいになっていますけど（笑）」とはにかみながらも見事に正解。「よかった。初正解ありがとうございます」と、ほっとした表情の新内に会場からも拍手が送られていた。

トークイベントの最後に、新内は「第1話と第2話を見させていただきましたが、めちゃくちゃ没入感があって。映像もすごく綺麗ですし、これからまだあと6話も残っているというだけでもすごくワクワクします。なので、全話を見てほしいなと思います」と呼びかけ、梅澤が「原作、それから元ネタの『復讐とダイヤモンド』との違いなどを考えながら、これから先も楽しんでドラマを見ていきたいなと思っています」とイベントを締めた。

2．＜日本初放送ドラマ＞「モンテ・クリスト伯」概要

2024年にヨーロッパ諸国を中心に配信開始した話題作を独占日本初放送。愛を奪われ、人生を奪われた男が仕掛ける、冷徹で壮絶な復讐劇。 ナポレオン失脚後のフランスで、若き船乗りエドモン・ダンテスは、瀕死の船長から託された手紙を届けようとするが、嫉妬と陰謀に巻き込まれ、無実の罪で投獄されてしまう――。文豪アレクサンドル・デュマによる『モンテ・クリスト伯』（『巌窟王』）を原作に、フランス古典文学の名作が新たに映像化。主人公エドモンを演じるのは、『ハンガー・ゲーム』シリーズや「ピーキー・ブラインダーズ」のサム・クラフリン。また、『運命の逆転』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したジェレミー・アイアンズの他、国際色豊かなキャストが脇を固める。監督を務めるのは、『ペレ』『愛の風景』でパルムドールを2回受賞し、『レ・ミゼラブル』（1998年）も手掛けたビレ・アウグスト。フランス＝イタリア合作による圧倒的なスケールと、美術・衣装・ロケ地の細部までこだわった映像美が19世紀フランス古典文学の世界を鮮やかに描き出す。【ストーリー】エドモン・ダンテスの未来は輝いていた――船長に任命され、最愛のメルセデスとの結婚も目前だった。しかし、彼の幸運を妬む者たちの陰謀により、冤罪で悪名高きイフ城の地下牢に投獄される。絶望の中、同房のファリア神父と出会い、知識と脱獄の希望を授かる。15年の獄中生活を経て脱獄した彼は、ファリア神父から在り処を教えてもらった莫大な財宝を手に「モンテ・クリスト伯」として姿を変え、裏切り者たちが跋扈するパリへと舞い戻る。そして、冷徹かつ緻密な策略で彼らの弱みを暴き、復讐を遂げていく――失った愛と人生の全てを取り戻すために。【スタッフ】監督：ビレ・アウグスト、脚本：サンドロ・ペトラリア、脚本：グレッグ・ラター、原作：アレクサンドル・デュマ、撮影：セバスチャン・ブレンコフ、音楽：フォルカー・バーテルマン、製作総指揮：サム・クラフリン、パトリツィア・マッサ、マックス・グスベルティ、カルロ・デグリ・エスポスティ、ニコラ・セラ【キャスト】サム・クラフリン、ジェレミー・アイアンズ、ミケル・ボー・フォルスゴーメルセデス：アナ・ジラルド、ブレイク・リットソン、ハリー・タウラシ、ミケーレ・リオンディーノ、ジェイソン・バーネット、ニコラス・ファレル『モンテ・クリスト伯』コピーライト：© 2024 PALOMAR S.P.A.■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/

3.「モンテ・クリスト伯」放送情報

「モンテ・クリスト伯」毎週日曜よる7時 全8話/2話連続放送（英語・日本語字幕）■初回放送 1月4日（日）よる7時～

4．新春 脱獄映画特集

日本初となる海外ドラマ「モンテ・クリスト伯」の放送にちなみ、1月1日（木）からは、脱獄・脱出をテーマに、『大脱走』『アルカトラズからの脱出』など5本の名作を放送。ドラマと併せて監獄から始まる伝説と不屈の信念を余すところなくお届けします。1月1日（木）夕方6時30分～『大脱走』1月2日（金）夕方6時～『アルカトラズからの脱出』1月2日（金）よる8時～『暴力脱獄』1月3日（土）夕方5時～『パーフェクト ワールド』1月3日（土）よる7時30分～『仮面の男』

