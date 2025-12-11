株式会社ムーンラビットは、12月15日（月）正式リリース予定のPC向けオンラインゲーム「幻想神域 Echo of Cube」について、公式サイトおよびゲーム内の先行情報を公開いたしました。

◆公式サイト公開！

12月10日（水）より、公式サイトを公開いたしました。公式SNS情報を掲載しているほか、ゲームの先行ダウンロードは12月12日（金）から開始いたします。

◆ゲーム内先行情報！

本作限定のゲーム内コンテンツおよび一部イベント情報をご紹介いたします。

●武器「デュアルレーザー」

本作の新武器「デュアルレーザー」は、火属性と氷属性を扱う遠距離武器です。二つのライフルから放たれる強力で派手なスキル効果により、爽快感のある戦闘体験をご提供いたします。

●自由な武器選択！

本作では特定のレベルに成長すると、全6種の武器の中から最大2種まで選択できます。選択した武器はいつでも変更可能で、自分だけの組み合わせでゲームを遊べます！

●いつでもどこでもキャラクターメイク！

キャラクターを作成し、ゲームを始めたあとでも自由にキャラクターメイクをやり直すことができます。豊富なアバターの中から自由に選んで、着せ替え要素をたくさん楽しみましょう！

●スタートダッシュイベントに参加してアイテムをゲット！

正式リリースを記念して、スタートダッシュイベントを開催します。「聖都ナディア」で起源の使者たちを待っている幻神「大地の女神・ガイア」に話しかけることで、毎日特別なボーナスを受け取れます！その他、さまざまなイベントを用意しているので奮ってご参加ください。

●新規登録で幻神ガイアを仲間に！

新しくゲームを始めたすべてのお客様を対象に「新規登録キャンペーン」を開催します。幻神ガイアを仲間にできる「ガイア・起源の鍵★」などのアイテムがもらえますので、ぜひ彼女との冒険をお楽しみください！交流を深めることで、誰も知らないガイアの特別な秘密が分かるかも……？

◆タイトル概要

タイトル：幻想神域 Echo of Cubeジャンル：カラフルファンタジーMMORPG対応環境：PC（Windows）開発会社：X-LEGEND Entertainment Corp.価格：基本プレイ無料(アイテム販売制)

◆公式情報

**公式サイト：** https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=EoC_PRESS**公式X：** https://x.com/geneco_PR**公式Discord：** https://discord.gg/tSrGbYKsmN

**コピーライト：**© 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.© 2020 - 2025 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.