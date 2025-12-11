商用車用シフトシャフトに関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.76％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、商用車用シフトシャフトに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「商用車用シフトシャフト市場レポート」では現代の商用車駆動系におけるシフトシャフトの設計と供給動向の戦略的重要性を明確化し、調達およびエンジニアリング上の意思決定を導きます。また、米国関税措置がシフトシャフト・エコシステムにおける調達戦略、材料選定、在庫管理手法、地域別生産選択に及ぼす波及効果の評価などが含まれます。
世界の商用車用シフトシャフト市場規模は、2024年に133億4,000万米ドルと評価され、2025年の142億3,000万米ドルから2032年には225億2,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1864678-commercial-vehicle-shifter-shaft-market-by-vehicle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・商用車用シフトシャフトにおける軽量高強度合金の採用拡大により、燃費効率と積載容量の向上を図る
・従来の機械式シフトシャフトシステムへの電子式シフトバイワイヤ技術の統合による、運転制御性と安全性の向上
・オンハイウェイおよびオフロード市場における多様な商用車用途に対応するため、カスタム設計のシフトシャフトに対する需要が高まっています。
・過酷な環境下におけるシフトシャフトの耐久性および耐食性向上のための先進的な表面処理およびコーティング技術の導入
・迅速な組立ライン変更を支援し、製造コスト全体を削減するためのモジュラー式シフトシャフト構造の開発
・フリートにおけるシフトシャフトの予知保全および性能最適化のため、シミュレーション技術とデジタルツイン技術の活用拡大
・シフトシャフト設計における振動低減と騒音抑制機能の強化により、長距離運行時の運転者快適性を向上させること。
・OEMと材料科学者との戦略的提携により、環境に配慮した商用車向けに持続可能かつリサイクル可能なシフトシャフト材料を開発すること
・複雑な形状のシフトシャフトの迅速な試作および少量生産のための積層造形技術の採用
・シフトシャフトインターフェースの標準化に注力し、アフターマーケットでの交換を効率化するとともに、フリートオペレーターのダウンタイム削減を図る
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 商用車用シフトシャフト市場：車両タイプ別
第9章 商用車用シフトシャフト市場：ドライブタイプ別
・オートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッション
第10章 商用車用シフトシャフト市場：用途別
・アフターマーケット、OEM
第11章 商用車用シフトシャフト市場シャフト材質別
・アルミニウム合金、複合材、鋼合金
第12章 商用車用シフトシャフト市場ティアレベル別
・ティア1、ティア2
第13章 商用車用シフトシャフト市場：流通チャネル別
・直接販売、メーカー直販、間接、ディーラーネットワーク、電子商取引
第14章 商用車用シフトシャフト市場：地域別
第15章 商用車用シフトシャフト市場：グループ別
第16章 商用車用シフトシャフト市場：国別
第17章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答
「商用車用シフトシャフト市場レポート」では現代の商用車駆動系におけるシフトシャフトの設計と供給動向の戦略的重要性を明確化し、調達およびエンジニアリング上の意思決定を導きます。また、米国関税措置がシフトシャフト・エコシステムにおける調達戦略、材料選定、在庫管理手法、地域別生産選択に及ぼす波及効果の評価などが含まれます。
世界の商用車用シフトシャフト市場規模は、2024年に133億4,000万米ドルと評価され、2025年の142億3,000万米ドルから2032年には225億2,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1864678-commercial-vehicle-shifter-shaft-market-by-vehicle.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・商用車用シフトシャフトにおける軽量高強度合金の採用拡大により、燃費効率と積載容量の向上を図る
・従来の機械式シフトシャフトシステムへの電子式シフトバイワイヤ技術の統合による、運転制御性と安全性の向上
・オンハイウェイおよびオフロード市場における多様な商用車用途に対応するため、カスタム設計のシフトシャフトに対する需要が高まっています。
・過酷な環境下におけるシフトシャフトの耐久性および耐食性向上のための先進的な表面処理およびコーティング技術の導入
・迅速な組立ライン変更を支援し、製造コスト全体を削減するためのモジュラー式シフトシャフト構造の開発
・フリートにおけるシフトシャフトの予知保全および性能最適化のため、シミュレーション技術とデジタルツイン技術の活用拡大
・シフトシャフト設計における振動低減と騒音抑制機能の強化により、長距離運行時の運転者快適性を向上させること。
・OEMと材料科学者との戦略的提携により、環境に配慮した商用車向けに持続可能かつリサイクル可能なシフトシャフト材料を開発すること
・複雑な形状のシフトシャフトの迅速な試作および少量生産のための積層造形技術の採用
・シフトシャフトインターフェースの標準化に注力し、アフターマーケットでの交換を効率化するとともに、フリートオペレーターのダウンタイム削減を図る
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 商用車用シフトシャフト市場：車両タイプ別
第9章 商用車用シフトシャフト市場：ドライブタイプ別
・オートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッション
第10章 商用車用シフトシャフト市場：用途別
・アフターマーケット、OEM
第11章 商用車用シフトシャフト市場シャフト材質別
・アルミニウム合金、複合材、鋼合金
第12章 商用車用シフトシャフト市場ティアレベル別
・ティア1、ティア2
第13章 商用車用シフトシャフト市場：流通チャネル別
・直接販売、メーカー直販、間接、ディーラーネットワーク、電子商取引
第14章 商用車用シフトシャフト市場：地域別
第15章 商用車用シフトシャフト市場：グループ別
第16章 商用車用シフトシャフト市場：国別
第17章 競合情勢
■レポート記載内容に寄せられる主な質問と回答