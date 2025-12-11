バロン吉元「文化庁長官特別表彰」選出記念！『あゝ、荒野』1～8話無料公開キャンペーン開催！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて『あゝ、荒野』（原作：寺山修司、劇画：バロン吉元）を連載中のバロン吉元先生が、文化活動に優れた成果を示し、文化の振興に貢献した人物や団体に贈られる「令和7年度文化庁長官特別表彰」に選出されました。
これを記念して、2025年12月11日（木）～12月19日（金）の期間、『あゝ、荒野』の第1話～第8話を「コミプレ-Comiplex-」にて無料公開いたします。この機会にぜひ、バロン吉元先生の描く“時代と人間の本質”をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336776&id=bodyimage1】
■キャンペーン情報
・キャンペーン概要
漫画配信サイト「コミプレ-Comiplex-」（https://viewer.heros-web.com/）で、対象話が無料でお読みいただけます。
・実施期間
2025年12月11日（木）～2025年12月19日（金）
・対象話
第1話～第8話
■コミックス情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336776&id=bodyimage2】
（C）寺山修司 バロン吉元 / ヒーローズ
『あゝ、荒野』1巻
原作｜寺山修司
劇画｜バロン吉元
出版年月日｜2025年5月9日（金）
ISBN｜978-4-86823-013-7
版型｜A5変
定価｜2,750円（本体価格2,500円）
ページ数｜256ページ
発行｜株式会社ヒーローズ
【あらすじ】
85歳の現役最高齢“劇画家”が描く、約20年ぶりの新作！
舞台は1960年代の新宿。ケンカ自慢の新宿新次は喫茶店で見たポスターをきっかけに仁王ボクシングジムに入会。そこで出会った“バリカン”こと荒木繁は、無口で冴えない風貌ながらも超一流の腕っぷしで街のゴロツキたちをなぎ倒していく。
寺山修司生誕90年の今、画業66年の巨匠・バロン吉元が描く“新宿アウトロー”の世界が幕を開ける！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336776&id=bodyimage3】
■プロフィール
バロン吉元
1940年、旧満州生まれ。59年に劇画家デビューし、代表作『柔俠伝』シリーズで幅広い世代の支持を集めるも、80年に全連載を終わらせ渡米。マーベルコミック等で執筆。帰国後は絵画制作に専念するが、2024年に約20年ぶりとなる漫画作品『あゝ、荒野』をコミプレにて連載開始。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336776&id=bodyimage4】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
