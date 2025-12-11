TopMedai、新しい動画変換＆動画拡張機能で思うままに動画をアレンジ可能
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月9日より、TopMediaiの新機能「動画変換・動画拡張」アップデート版の提供を開始いたします。
今回のアップデートでは、動画のスタイル変換から高解像度化、動画の延長・拡張まで、ワンクリックで多彩な編集が可能になる最新AI技術を統合。初心者からクリエイター、企業ユーザーまで、誰でも思い通りの映像アレンジを実現できるようになりました。
【TopMediai 動画変換＆動画拡張について】
TopMediai 動画変換＆動画拡張機能は、既存の動画をもとに「スタイル変換」「画質向上」「動画延長」「アングル調整」などを自動で行えるオンラインAIサービスです。複雑な編集スキルは一切不要。動画をアップロードするだけで、プロフェッショナル品質の映像に再構築できます。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートでは、以下のような大幅な進化を実現しました：
1.AI動画変換モデルの強化
プロンプトを入力するだけで、動画の雰囲気・色調・スタイルをワンクリックで変換。アニメ調、シネマ風、写実風など、多彩な仕上がりに対応しました。
2.動画拡張機能の精度向上
従来より精度の高い動画延長・補完が可能に。元の動きやカメラワークを自然に引き継ぎ、長尺映像をスムーズに生成できます。
3.ワークフローの効率化
全体的な処理速度を改善し、動画変換・延長・スタイル変換が以前より短時間で完了。
4.動画拡張（延長）技術の進化
今回のアップデートでは、動画を最大で8秒まで拡張できるため、短尺素材からより長尺のコンテンツ制作が可能です。
詳細はこちら：
TopMediaiAI動画生成：https://jp.topmediai.com/ai-video-maker/
TopMediaiAI動画拡張：https://jp.topmediai.com/app/video-extender/
TopMediaiAI動画変換：https://jp.topmediai.com/app/video-to-video/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【操作ガイド：動画を変換・拡張する方法】
ステップ1：モードを選択
TopMediaiにアクセスし、「AI動画生成」ページで、「動画変換」または「動画拡張」機能を選択。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336771&id=bodyimage1】
ステップ2：動画をアップロード/プロンプトを入力
アレンジしたい動画素材をアップロード。「プロンプト」欄にご希望のアレンジ方、内容（シーン説明、脚本、状況、キャラクターなど）を入力。
ステップ3：「生成」→ プレビュー → ダウンロード／共有
必要な情報／素材を入力 or アップロード後、「動画を生成する」ボタンをクリック。数十秒～数分で AI が動画を生成。生成後は、プレビューで内容を確認できます。問題なければ、そのまま動画をダウンロードまたは共有可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336771&id=bodyimage2】
ステップ4：必要に応じて再調整
別スタイルの再生成や画角の変更など、追加調整もワンクリックで可能。
【おすすめユーザー層・利用シーン】
1.SNS・YouTube向けの動画クリエイター：縦横比変換や高解像度化、アニメ風・映画風へのスタイル変換を通じて、投稿動画の完成度を大幅に向上できます。
