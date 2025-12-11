ジーデップ・アドバンスとネクスティ エレクトロニクス 「NVIDIA DGX B200」をモビリティ業界向けGPUトライアルサービス「GAT」に導入～学習効率の向上で最新のAI開発を加速～
株式会社ジーデップ・アドバンス（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：飯野 匡道、以下、ジーデップ・アドバンス）は、豊田通商グループのエレクトロニクス商社、株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本店：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、ネクスティ エレクトロニクス）と12月11日に、両社が共同で提供するモビリティ業界向けのGPUトライアル環境提供サービス「GPU Advanced Test drive（以下、GAT）」において、新たに「NVIDIA DGX B200」を導入しました。これにより、AIの学習効率をさらに向上させ、モビリティ業界におけるAI開発・検証のさらなる加速に貢献します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336741&id=bodyimage1】
背景
昨今のモビリティ業界では自動運転、コネクテッドカー、EVの進化を背景に、AI開発が競争力を左右する重要な要素となっています。しかしAI開発の検討段階では、GPUで十分な検証と投資判断が難しいケースが見受けられました。そこでジーデップ・アドバンスとネクスティ エレクトロニクスは2024年4月より、モビリティ業界向けに最新GPUのトライアル環境を提供するサービス「GAT」を提供してきました。
高い稼働率で多くのお客さまに利用されている「GAT」において、お客さまの「学習データの大規模化・複雑化に対応した、さらに高性能なGPU環境が欲しい」とのニーズに応えるため、最新の「NVIDIA DGX B200」を導入します。これにより、学習期間の短縮や検証回数の増加を通じてお客さまのAI開発・検証のさらなる効率向上に貢献します。
NVIDIA DGX B200 の概要と特長
「NVIDIA DGX B200」は、NVIDIA Blackwell Tensor コアGPU（以下、Blackwell GPU）を搭載したAIシステムです。
第5世代のNVIDIA NVLinkで相互接続された8基のBlackwell GPUを搭載したDGX B200は、前世代のDGX H100と比較してトレーニング性能が3倍、推論性能は15倍に向上しています。
NVIDIA DGX B200 仕様
GPU：NVIDIA Blackwell TensorコアGPU×8基
GPUメモリ：Total 1440GB
パフォーマンス：72petaFLOPS FP8、144petaFLOPS FP4
NVIDIA NVSwitch数：2
CPU：2x Intel（R） Xeon（R） Platinum 8570（合計112コア）
システムメモリ：2TB、最大4TBまで構成可能
ストレージ：OS：1.92 TB M.2 NVMe drives x 2
内部ストレージ：30 TB（3.84 TB × 8）U.2 NVMe（TM） ドライブ
GATのサービス内容
■マルチモーダル AI（異種データ対応AI）に対応した動画生成
・AIテキストやLiDARデータ、画像など複数モダリティを入力し、走行環境や交通状況を動画として自動生成
・自動運転開発に必要な膨大かつ多様なシナリオを短期間で構築可能
■自動運転シミュレーション支援
・マルチモーダル入力（センサー情報＋環境条件＋地図データ）を活用した高精度なシミュレーション
・実車試験では困難な危険ケースやレアケースを安全に再現し、開発の信頼性を向上
■独自の強化学習ツールによる開発支援
・多様な環境データを活用し、車両制御アルゴリズムや経路選択を強化学習により最適化
・NVIDIA DGX B200の演算性能を活かし、大規模な試行錯誤を短期間で実現
■PoCから開発までの一貫支援
・初期検証からシステム実装まで、両社が連携して一貫支援
・ネクスティ エレクトロニクス：モビリティ領域でのシステム開発支援、顧客窓口
・ジーデップ・アドバンス：DGX B200を含むNVIDIAシステム提供、GPU最適化設計・運用支援
