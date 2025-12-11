介護・福祉専用ホームページ制作サービスのモニター募集開始。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336729&id=bodyimage1】
ホームページ制作サービス「ミテカウ」（ https://mitecow.com/）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年12月より、介護・福祉施設向けホームページ制作サービス「ミテカウ for 介護」の提供に先立ち、3施設限定で初期費用が無料となるモニター募集を開始いたしました。
本サービスは、介護・福祉施設が抱える「外国人採用が進まない」「家族からの問い合わせ対応が負担」「空床管理が煩雑で稼働が安定しない」といった課題を一体的に解決するための“運営効率化システム × ホームページ制作”の統合サービスです。
正式提供前にご協力いただける施設様を対象に、初期制作費150,000円（税込）が0円となる特別モニタープランをご用意しています。費用は月額22,000円（税込）のみでご利用いただけます。
■リリースの背景
介護・福祉施設の運営現場では以下のような課題が深刻化しています。
・外国人スタッフの採用が難しい
求人票が日本語のみで魅力が伝わらない／仕事内容が理解されずミスマッチが発生。
・家族対応による職員の負担増大
「今日の様子は？」「面会できますか？」などの問い合わせが多く、本来のケア時間を圧迫。
・空床が埋まらず稼働が安定しない
ケアマネへの情報周知が遅れ、空床が放置される“機会損失”が頻発。
このように、
採用 × 家族対応 × 稼働管理
という施設運営の重要要素が、デジタル化されずに残っているケースがほとんどです。
株式会社ノーマリズムはこれまで美容業界・不動産業界向けに、“現場の負担を減らす仕組み”を提供してきました。
今回の 「ミテカウ for 介護」 では、介護現場特有の問題を解決するために、
採用サポート／家族ポータル／空床管理／オンライン申込
を一つの仕組みにまとめ、運営効率と集客（稼働）双方を改善するサービスへと発展させています。
■主な特長
1. 外国人採用に強い「多言語化」機能を標準搭載
・英語・中国語・ベトナム語など多言語表示に対応
・求人情報、仕事内容、1日の流れを多言語化
・外国人向け施設紹介テンプレート＆図解を付属
→ 応募率UP・定着率UPに直結
2. 家族専用ページで問い合わせを自動削減
・面会ルール、持ち物、活動予定表、お知らせを一括掲載
・写真つき生活レポートを限定公開
・電話対応の負担を大幅削減
→ 職員のケア時間を確保しつつ家族満足度UP
3. 空床・ショートステイのリアルタイム管理
・空室 / 満床 / ショートステイ可否を即時反映
・日割り料金を自動計算
・ケアマネ向け情報ページに自動反映
→ 稼働率向上・機会損失ゼロ
4. 入居申込・書類提出をオンライン化
・見学予約フォーム
・入居希望者の事前情報をデジタルで収集
・保険証・パスポート等のアップロード対応
→ 紙・電話中心の運用から解放
5. 介護施設に強いSEOサポート
・ローカル検索（地域名 × 介護）に強い内部SEO
・求人・家族向け情報のSEOチューニング
・ポータル依存から脱却できる自社集客支援
→ 採用と稼働の両面を強化
6. 毎月の運営サポート（60分無料）
・更新代行・軽微な修正・バナー追加など毎月60分無料
・アクセスデータの共有と改善提案
ホームページ制作サービス「ミテカウ」（ https://mitecow.com/）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2025年12月より、介護・福祉施設向けホームページ制作サービス「ミテカウ for 介護」の提供に先立ち、3施設限定で初期費用が無料となるモニター募集を開始いたしました。
本サービスは、介護・福祉施設が抱える「外国人採用が進まない」「家族からの問い合わせ対応が負担」「空床管理が煩雑で稼働が安定しない」といった課題を一体的に解決するための“運営効率化システム × ホームページ制作”の統合サービスです。
正式提供前にご協力いただける施設様を対象に、初期制作費150,000円（税込）が0円となる特別モニタープランをご用意しています。費用は月額22,000円（税込）のみでご利用いただけます。
■リリースの背景
介護・福祉施設の運営現場では以下のような課題が深刻化しています。
・外国人スタッフの採用が難しい
求人票が日本語のみで魅力が伝わらない／仕事内容が理解されずミスマッチが発生。
・家族対応による職員の負担増大
「今日の様子は？」「面会できますか？」などの問い合わせが多く、本来のケア時間を圧迫。
・空床が埋まらず稼働が安定しない
ケアマネへの情報周知が遅れ、空床が放置される“機会損失”が頻発。
このように、
採用 × 家族対応 × 稼働管理
という施設運営の重要要素が、デジタル化されずに残っているケースがほとんどです。
株式会社ノーマリズムはこれまで美容業界・不動産業界向けに、“現場の負担を減らす仕組み”を提供してきました。
今回の 「ミテカウ for 介護」 では、介護現場特有の問題を解決するために、
採用サポート／家族ポータル／空床管理／オンライン申込
を一つの仕組みにまとめ、運営効率と集客（稼働）双方を改善するサービスへと発展させています。
■主な特長
1. 外国人採用に強い「多言語化」機能を標準搭載
・英語・中国語・ベトナム語など多言語表示に対応
・求人情報、仕事内容、1日の流れを多言語化
・外国人向け施設紹介テンプレート＆図解を付属
→ 応募率UP・定着率UPに直結
2. 家族専用ページで問い合わせを自動削減
・面会ルール、持ち物、活動予定表、お知らせを一括掲載
・写真つき生活レポートを限定公開
・電話対応の負担を大幅削減
→ 職員のケア時間を確保しつつ家族満足度UP
3. 空床・ショートステイのリアルタイム管理
・空室 / 満床 / ショートステイ可否を即時反映
・日割り料金を自動計算
・ケアマネ向け情報ページに自動反映
→ 稼働率向上・機会損失ゼロ
4. 入居申込・書類提出をオンライン化
・見学予約フォーム
・入居希望者の事前情報をデジタルで収集
・保険証・パスポート等のアップロード対応
→ 紙・電話中心の運用から解放
5. 介護施設に強いSEOサポート
・ローカル検索（地域名 × 介護）に強い内部SEO
・求人・家族向け情報のSEOチューニング
・ポータル依存から脱却できる自社集客支援
→ 採用と稼働の両面を強化
6. 毎月の運営サポート（60分無料）
・更新代行・軽微な修正・バナー追加など毎月60分無料
・アクセスデータの共有と改善提案