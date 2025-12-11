老化の本当の敵は体内毒素「アルデヒド」『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識 糖化博士が教える若返り４６のコツ』著者八木雅之が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２５年１１月２５日に『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識 糖化博士が教える若返り４６のコツ』著者八木雅之が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識 糖化博士が教える若返り４６のコツ』著者八木雅之
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4a8WjCS
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4q3gaYR
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/index.html
老化の本当の敵は、体内毒素「アルデヒド」！
牛丼、さぬきうどん、老舗和菓子…有名企業との共同研究多数！
間違いだらけの食常識にだまされない！
糖化博士が教える若返り４６のコツ。
「糖化は老化」という言葉の生みの親であり、
「糖化ストレス研究」のパイオニアである著者が、
「老けない食べ方」の新常識を初公開！
これまで、「糖化（老化）」の原因は「糖質」とされてきましたが、
著者たちの研究によって、老化の真の敵は体内毒素「アルデヒド」
であることがわかったのです。
やっかいなのは、アルデヒドは「食事をするたびに必ず発生する」ということ。
老化を防ぐには、アルデヒドの発生を抑える工夫が必要なのです。
本書では、
アルデヒド対策に唯一効果のある最強の食べ方を紹介します。
ポイントは、「タンパク質 × 脂質 × 酸」。
この３つを１食の中でそろえれば、アルデヒドの過剰発生を抑えて、
老化を防ぐことにつながります。
白ご飯、ラーメン、スイーツ、なんでも食べてOKです！
食事を楽しみながら、若々しく、豊かに、人生を味わい尽くしましょう。
■目次
●第１章 間違った食常識が老化を加速させる
・人は食べるたびに老化する！？
・間違いだらけの「食常識」にだまされない
ほか
●第２章 最新科学でわかった「老化」の正体
・老化の真犯人「アルデヒド」とは何か？
・「食べるたびにアルデヒドが発生する」しくみ
ほか
●第３章 白ご飯、ラーメン、パスタ、ピザ…この「組み合わせ」なら、何を食べても大丈夫！
・アルデヒド対策に効果がある「最強の食べ方公式」
・【老化を防ぐ食べ方公式】タンパク質 × 脂質 × 酸 ＝ 黄金トリオ
ほか
●第４章 食べ方を変えれば、細胞から１０歳若返る！
・若返りには「ヨーグルト・ファースト」
・サラダには「ノンオイル」より「ゴマドレ」
ほか
●第５章 若さを引き出すアンチエイジングの方法
・緑茶は悪玉架橋を破壊し、「若返り効果」が抜群！
・玄米茶、紅茶、緑茶…「抗酸化作用の高いお茶」ベスト５
ほか
■著者 八木雅之（ヤギマサユキ）
同志社大学生命医科学部糖化ストレス研究センター客員教授。
農学博士。京都生まれ。２０１１年より現職
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスに関するお問い合わせ先



配信元企業：株式会社三笠書房
プレスリリース詳細へ