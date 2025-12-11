¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Û°æÆâ¥¼¥ßÀ¸¤¬¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÜÂåÀ½Ãã¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Ê²£ÉÍ»ÔÀô¶è¡¢³ØÄ¹¡¦¾®ÛØ»³¥ë¥¤¡Ë¤Ï¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¡¢µÜÂåÍ§Íü²Â¤¬¼¡´üÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëµÜÂåÀ½Ãã¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÀ¾ÂôÅÄ¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤ä¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÅµÊ¸³Ø¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÎÐ±à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°æÆâ·òÂÀ½Ú¶µ¼ø¡ÊÆüËÜ¸ÅÅµÊ¸³Ø¡§Ê¸²½É½¸½³Ø²Ê¡¿Ê¸³ØÉôÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¡Ë¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥¼¥ßÀ¸¤¬µÜÂåÀ½Ãã¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿¼¾ø¤·ÀùÃãµÚ¤Ó¤Û¤¦¤¸Ãã¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÅµÊ¸³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¸½Âå¤Ë³è¤«¤·¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤ªÃã¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀèÇÚ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°æÆâ¥¼¥ßÀ¸6Ì¾¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÅµ¤ÎÊª¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÁÇºà¡¢¿§¤ÎÁªÄê¡¢¥é¥Ù¥ëÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÂê»ú¤òºîÀ®¤·¡¢¥é¥Ù¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤Î¤«¤°¤äÉ±¤ÈÉÙ»Î»³¡Ê¿¼¾ø¤·ÀùÃã¡Ë¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë·°¤ÈÆ÷µÜ¡Ê¤Û¤¦¤¸Ãã¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öµÜÂåÀ½Ãã¡§ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Ç80Ç¯Â³¤¯ÃãÇÀ²È¡£ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤¬2ÂåÌÜÁÄÉã¤È¶¦¤Ë¤ªÃã¤ÎºÏÇÝ¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¡¦°ìÈÖÃã¤Î¤ß»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸³ØÉôÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¡¡°æÆâ½Ú¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡»ä¤É¤â¤Î¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÊ¸³Ø¡Ê°Ê²¼¡¢Ãæ¸ÅÊ¸³Ø¡Ë¤òÆü¡¹³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ß¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸ÅÅµÊ¸³Ø¤òÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µÜÂåÀ½Ãã¤ò·Ñ¤¬¤ì¤¿µÜÂåÍ§Íü²Â»á¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤´¼Â²È¤Î²È¶È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ªÃã¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÁªÄê¤äÂê»ú¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼çÆ³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¼¾ø¤·ÀùÃã¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î»ý¤ÄË¤«¤Ê»ÝÌ£¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤Î¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÝ¼èÊª¸ì¡Ù¤ÎºÇ½ª¾ìÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾ÂÄÅ¤«¤é¤âËÜ³Ø¤«¤é¤âÍºÂç¤ËÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÙ»Î»³¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·°¤ÈÆ÷µÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·°¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÂÎ¤«¤éË§¹á¤òÊü¤Ä¿ÍÊª¤Ç¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆ÷µÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¹á¤ò¤¿¤¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó¿Í¤¬Çß¤ò°¦¤Ç¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³§ÍÍ¤Ë¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³ØÀìÌç¥¼¥ß¡×Íú½¤³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªÃã¤¬¤â¤Ä¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢Ãæ¸ÅÊ¸³ØºîÉÊ¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¸ÅÊ¸³ØºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÌ¤Î·Á¤ÇÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊN.M¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¥Õ¥©¥ó¥ÈÁª¤Ó¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç½ñ¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃã¤Î¹á¤ê¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ëÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤½¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡ÊO.Y¡Ë
¡¡ºîÉÊ°Æ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÁÇºà¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥¼¥ßÀ¸¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¸ÅÊ¸³Ø¤ÎÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢µÜÂåÀ½Ãã¤µ¤ó¤Î¤ªÃã¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê³¨¤Î¥¿¥Ã¥Á¤äÇÛ¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊT.U¡Ë
¢£´ØÏ¢µ»ö
2023.08.21
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³ØÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¥¼¥ßÀ¸¤Ë¤è¤ë¸ÅÅµ¤È¸½Âå¤ò·Ò¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¼2023Ç¯ÅÙ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¥¯¥¤¥º¤Ç¡Ö¤·¤ª¤ê¡×À©ºî¡¼
https://www.ferris.ac.jp/news/2023/08/1483.html
2023.11.16
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³ØÆüËÜ¸ìÆüËÜÊ¸³Ø²Ê¥¼¥ßÀ¸¤Ë¤è¤ë¸ÅÅµ¤È¸½Âå¤ò·Ò¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢-¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPOP¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×Áª½ñ¥Õ¥§¥¢¤òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡Ê²£ÉÍÅ¹¡Ë¤Ç2023Ç¯12·î~2024Ç¯1·î³«ºÅ-
https://www.ferris.ac.jp/news/2023/11/1571.html
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø ¹Êó²Ý
½»½ê: ¢©245-8650 ²£ÉÍ»ÔÀô¶èÎÐ±à4-5-3
ÅÅÏÃ: 045-812-9624
e-mail: kikaku@ferris.ac.jp
¡öµÜÂåÀ½Ãã
https://www.instagram.com/miyashiro_seicha/
´ØÏ¢µ»ö
https://www.at-s.com/life/article/ats/1658458.html
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
µÜÂåÀ½Ãã
¢©410-0007 ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÀ¾ÂôÅÄ£¹£±£²
TEL¡§055-921-0769
miyashiro.seicha@gmail.com
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó²Ý
¹Ó°æ¡Ê·°¡Ë¡¢¹Ó°æ¡ÊË¨¡Ë¡¢Ãæ°æ
½»½ê¡§¢©245-8650 ²£ÉÍ»ÔÀô¶èÎÐ±à4-5-3
TEL¡§045-812-9624
FAX¡§045-812-8395
¥á¡¼¥ë¡§kikaku@ferris.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
