油圧フィルター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月02に「油圧フィルター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。油圧フィルターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
油圧フィルター市場の概要
油圧フィルター市場に関する当社の調査レポートによると、油圧フィルター市場規模は 2035 年に約 77 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 油圧フィルター市場規模は約 42 億米ドルとなっています。油圧フィルターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、油圧フィルター市場シェアの拡大は、建設機械、農業機械、その他の産業機械が高圧と高性能システムへと移行する中で、高度な油圧フィルターに関する革新的な進歩の結果であると考えられます。例えば、Volvo CEは2024年6月に新型EC210（Built for Bharatとも呼ばれる20トンクラス油圧ショベル）を発表しました。このモデルは、様々な用途に対応する10種類の動作モードを備えた次世代ポジティブコントロール油圧システムを搭載しており、単位消費量と単位当たりの価値を大幅に向上させ、市場の成長を後押ししています。
油圧フィルターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/hydraulic-filter-market/590641926
油圧フィルターの市場調査では、油圧フィルターにロボットなどの自律システムが統合され、高い耐荷重性を備え、過酷な条件下でも持続的に稼働することで、安定した圧力制御とアクチュエータの感度維持が実現し、市場シェアが拡大することが明らかになりました。Toyota、 Hyundai、Tata Steelなどの企業は油圧自動化システムを拡充し、高効率油圧濾過システムの採用を促進しています。
しかし、廃棄および漏洩管理に関する厳格な規制により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。

油圧フィルター市場セグメンテーションの傾向分析
油圧フィルター市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、油圧フィルターの市場調査は、フィルタータイプ別、エンドユーザー産業別、メディアタイプ別と地域別に分割されています。
油圧フィルター市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590641926
油圧フィルター市場は、フィルタータイプ別に基づいて、圧力フィルター、リターンラインフィルター、吸引フィルター、オフラインフィルター、ブリーザーフィルター、インラインフィルターサブセグメントに分割されています。これらのうち、圧力フィルターは、繊細な油圧部品の保護を担うため、予測期間中に市場をリードし、収益シェアの27.1%を占めると推定されています。例えば、Volvo Construction Equipmentは、Tier 4およびStage V適合機械に関連する多くの主要油圧ループに圧力フィルターの使用を規定しており、主に高精度比例弁の保護を目的としており、市場の成長を牽引しています。
