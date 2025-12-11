兵庫県・淡路島から出航している「淡路島アドベンチャーRIBライド」を運営するジョイポート淡路島株式会社(本社：兵庫県南あわじ市福良、代表取締役：鎌田 勝義)は、冬の特別企画として、乗船するお客様全員がサンタクロースに変身できる「クリスマスRIB」を2025年12月25日(木)まで期間限定で開始しております。

イベントページ： https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/christmas





メインビジュアル





■背景

「冬の淡路島で最高の思い出を」

淡路島アドベンチャーRIBライドは、そのスリルと淡路島の美しい自然を体感できるアクティビティとして人気を博しています。冬季の運航にあたり、寒さ対策とお客様への楽しさの提供を両立させるため、この度「クリスマスRIB」を企画いたしました。

当企画では、海風の寒さを乗り切るための「赤色の防寒着」と「サンタ帽」を装着いただくことで、お客様は一瞬にして「全身サンタクロース」に変身。冷たい海風を切り裂きながら、真っ赤な衣装に身を包み海上を疾走するという、他に類を見ないユニークな体験をお届けします。









■「クリスマスRIB」運航概要

企画名：クリスマスRIB(リブ)

期間：2025年12月1日(月)～12月25日(木)

場所：淡路島アドベンチャーRIBライド 発着所

料金：乗船料金のみ(本企画による追加料金は一切発生しません)

特典：サンタ帽、ホットドリンクサービス、GoPro動画プレゼント、防寒着、ゴーグル、手袋、ライフジャケット等の無料レンタル。

ご予約： https://awajishimaadventureribride.hp.peraichi.com/









■「クリスマスRIB」のサービスポイント

1.全身サンタに変身！

サンタ帽＆赤色の防寒着を着用すれば、写真映え抜群の「全身サンタ」が完成します。





全身サンタに変身





2.防寒対策も万全

寒さが厳しくなる12月も安心してご乗船いただけるよう、防寒着の無料レンタルを実施しております。

冬の淡路島の海を舞台に、最高にエキサイティングで温かい、特別なクリスマス体験をご提供いたします。ご家族、友人、カップルで、海上の「クリスマスの奇跡」にご期待ください。





全身サンタに変身(2)





■最高の思い出を映像で残そう！GoPro動画プレゼントサービス開始





臨場感あふれるGoPro動画プレゼント





興奮と感動の瞬間を、GoPro視点の臨場感あふれる動画にしてお届けします。

特徴：忘れられない体験を、あなたのものに！ただ乗るだけではもったいない！RIBボートの究極の疾走感と、それを体感するお客様のリアルで最高な表情をギュッと凝縮しました。

ポイント

臨場感満点 ： 桟橋から海へ飛び出す入出港時のワクワク感！

圧巻のスピード： 海面を滑走し、一気にスピードアップする爽快感！

疾走感MAX ： RIBボートならではのアクティブ走行(ジャンプやターン)の迫力！

まるでその場に戻ったかのような、躍動感あふれる映像は、

ご家族やご友人との最高の思い出を彩る宝物になります。





条件：淡路島アドベンチャーRIBライド公式LINEをお友達登録

方法：乗船後、スタッフに動画希望の旨をお伝えください。動画はLINEを通じてお客様へ直接プレゼント！ 面倒な手続きなしで、すぐにSNSにアップしたり、思い出を共有したりできます！さあ、この冬一番の思い出を、動画に残しませんか？









■乗船条件

・身長140cm以上(小人の乗船には大人の付き添いが必要です)

・65歳以上のお客様、持病のあるお客様などには、乗船前に問診票のご提出をお願いしております。船長が乗船に問題があると判断した場合はご乗船をお断りいたします。

・妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、体調不良の方、お酒に酔っている方はご乗船いただけません。

・ハイヒールは安全上の問題があるためご乗船いただけません。





【淡路島アドベンチャーRIBライド基本情報】

淡路島の美しい海を舞台に、他では味わえないスピードとスリルを体験できる超高速RIBクルーズ！絶景を眺めながら、アドレナリンが湧き出るアクティブな体験をお約束します。

営業日・出航時間： HPにて要確認

料金 ： 中学生以上 8,000円、小学生 4,000円

場所 ： 南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館(道の駅福良)





全身サンタで疾走

大鳴門橋をバックに記念撮影