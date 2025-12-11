近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県東広島市）は、令和7年（2025年）12月18日（木）、中学3年生・高校1年生を対象に、学校薬剤師による「薬物乱用防止講演会」を開催します。【本件のポイント】●学校薬剤師による中学3年生・高校1年生対象の「薬物乱用防止講演会」を実施●薬物と依存症についての知識を深め、広島県における薬物乱用の状況について理解する●生徒は、薬物に対して正しい行動選択と意思決定をする力を身につける【本件の内容】近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校では、健康教育の一環として、心身ともに健康で安全な生活態度・習慣の形成を目指し、中学3年生と高校1年生を対象に毎年「薬物乱用防止講演会」を実施しています。本講演会では、学校薬剤師による講演を行い、発達段階に応じた薬物乱用が心身に及ぼす影響や疾病との関連、社会への影響、広島県内の薬物使用の現状などについて理解を深めます。生徒は、講話を通じて、薬物に対して適切な行動選択と意思決定をする力を身につけます。【実施概要】日時：令和7年（2025年）12月18日（木）12：00～12：50場所：近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 4階体育館 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約15分）対象：中学3年生（134人）、高校1年生（225人）講師：学校薬剤師 吉田雄樹【講演内容】・薬物乱用をうながす要因と防止対策について・乱用される薬物の種類と依存症について・広島県における薬物乱用の状況について・市販薬の適切な使用について・エナジードリンクの使用について 他【関連リンク】附属広島高等学校・中学校東広島校https://hh.kindai.ac.jp/