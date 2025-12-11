明石市の中山クリニックでは、2025年5月31日に第1回地域清掃ボランティアを実施し、おかげさまで約30名の方にご参加いただきました！このたび、第2回の地域清掃ボランティア活動を下記の通り開催いたします！地域の皆さまへの感謝の気持ちを込め、今回もぜひご協力をお願いいたします。■ 主催：中山クリニック ｜ 共催：Earth Clinic■ 開催日：2025年12月29日（月） ※小雨決行・雨天中止■ 時間：7:45 ～ 8:15（予定）■ 集合場所：中山クリニック 北側玄関前■ 住所：明石市魚住町金ヶ崎370■ 参加費：無料■ 持参物：軍手、トング（ある方）、動きやすい服装、飲み物等■ 内容：参加者でチームを組み、ゲーム感覚で楽しくゴミ拾いを実施

🌿このイベントについて

中山クリニック（院長：中山潤一）は、「ちきゅうの健康。わたしたちの健康。」を目指すプロジェクト『Earth Clinic』 （https://earth-clinic.com/）の理念に共感し、地域医療の立場から「プラネタリーヘルス」の実践活動として、本イベントを運営しています。ごみゼロの日を起点に、「みんなの健康」「地域の健康」「地球の健康」を一体として捉え、未来の子どもたちへ、健やかな体と青い地球を手渡すために、私たちは本気で、このプロジェクトに取り組みます。

🤔ごみを拾うことが健康を守るってどういうこと？

私たち医療従事者が今、現場で感じているのは、環境の変化が病気のかたちを変えつつあるという事実です。「地球の環境」と「私たちの健康」って、実は深くつながっています。たとえば──・アレルギーやぜんそくの発症が、気候や大気汚染で年々増えている・地球温暖化で熱中症や感染症が増える・食料不足は、高齢者や子どもに栄養不良という形であらわれる・自然破壊で新たな病気が広がる可能性も…医療は、診療室の中だけでは健康を守れません。地球環境と一緒に、人の健康も守る──それがこれからの「医療のスタンダード」です。

🌎 プラネタリーヘルスって、なんだろう？

皆さん、毎日の生活の中で――「地球の健康」と「自分の健康」が、実は深くつながっているって、考えたことはありますか？「プラネタリーヘルス」とは、そんな“つながり”に気づくための新しい考え方です。たとえば、大気の汚れや気温の上昇、自然の減少……。これらは、単に地球が苦しんでいるだけではなく、私たち人間の体や心の健康にも、じわじわと影響を与えているんです。「地球が健康じゃないと、人間も健康でいられない」――そんな視点から、環境と人の健康を一緒に守ろうとするのが「プラネタリーヘルス」です。この言葉は、2015年に世界的な医学雑誌『ランセット（The Lancet）』で紹介され、今では世界中で注目されています。

📊 なぜ活動をするのか

近年では、地域や地球環境の美化を目的とした全国一斉清掃は広く知られるようになっています。個人・企業・団体が社会的活動として参加する動きも活発化しており、当院の目指す「地域と地球の健康を守る」という理念を地域の皆様に分かりやすく伝え、実際の行動へとつなげることはとても大切なことだと考えています。特に、地球全体の健康を目指す「プラネタリーヘルス」の考え方は、地域医療を担う当院の使命とも強く結びついています。この理念を地域医療の現場で実践し、患者様や地域住民の皆さまと共に、小さな一歩から始めるハッシュタグキャンペーンを展開し、地球と地域の健康を守る新しいムーブメントを生み出していきます。

✨ 院長先生メッセージ😊

地域の皆さんの笑顔と健康こそ、私の医師人生の原点です。整形外科医として25年以上、膝や肩の痛みに悩む方々と向き合ってきました。その中で、医療が人の人生や未来を変える瞬間に何度も立ち会ってきました。でも今、地球環境の悪化や医療格差といった“もっと大きな問題”が、その未来を脅かしています。私は、医療の役割を「治す」から「活かす」へと進化させたいと考えています。そしてそれは、患者さん一人ひとりの暮らしを支えると同時に、地球という大きな臓器の健康を守ることにもつながると信じています。アースクリニックの理念──「小医は病を癒し、大医は国を癒し、そして地球を癒す」──は、私の中にある「地域をハッピーにする」という想いを、地球規模へと押し広げてくれるものです。私たち中山クリニックは、地域の皆さんと一緒にゴミ拾い運動を行います。脱プラスチック、環境への配慮、そして“サステナブルな医療”の第一歩を、ここ明石市から始めます。健康を守る一歩が、地球を守る一歩になる。そんな連鎖を、未来の子どもたちへつなげていきたい──。本気で、そう思っています。一緒に、小さなアクションから始めてみませんか？地域のみなさまのご参加・ご協力、心よりお待ちしています！

🧼 ハッシュタグキャンペーン！

#ちきゅうの健康 #わたしたちの健康#プラネタリーヘルス明石 #earthclinicSNSでもイベント活動をシェアし、明石から取り組みを広げましょう！

📚ご協力のお願い

「ちきゅうの健康。わたしたちの健康。」このメッセージに共感してくださる皆さまと一緒に、もっと大きな輪を広げていきたいと考えています。中山クリニックとEarth Clinicでは、プラネタリーヘルスの取り組みを、共に推進してくださるパートナー（協賛・協力・ボランティアなど）を募集中です！✅ 地域で何か始めたい✅ 地球のために動きたい✅ 医療や環境に関心がある…そんな想いがある方、ぜひ一度ご連絡ください私たちと一緒に「未来にいいこと」、始めてみませんか？協賛のお問い合わせはお気軽にメッセージまたは中山クリニック広報部まで！publicrelations@akashi-n-clinic.com