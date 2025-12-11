OLED 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月03に「OLED市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。OLEDに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
OLED市場の概要
OLED 市場に関する当社の調査レポートによると、OLED 市場規模は 2035 年に約 2,371億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の OLED 市場規模は約 657億米ドルとなっています。OLED に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 13.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、OLED市場シェアの拡大は、ハードウェアの置き換えとデザイン刷新によるものです。例えば、Universal Display Corporationの予測によると、OLEDは2024年にスマートフォン市場の50%以上を占めるとされています。さらに、この10年間で着実な技術進歩が見られました。
さらに、スマートフォンの普及拡大は、OLEDサプライチェーンにおける新たな複数年にわたる設備投資サイクルを牽引する可能性があります。公式資料は、スマートフォンが世界のOLED成長を支える重要な需要基盤となることを示唆しています。
OLEDの市場調査では、材料とデバイスレベルの技術の進歩により、バッテリーに敏感なアプリケーションの範囲が拡大し、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、エネルギー効率に対する需要の高まりにより、OEMにとって安定した需要基盤が形成されると予想されています。例えば、サムスンディスプレイが2025年6月に発表した企業サステナビリティレポートでは、製品の効率性、認証済みOLEDモデル、寿命と消費電力削減のための研究開発の優先順位付けが強調されています。
しかし、材料価格の変動や輸出規制の圧力といった要因が相まって利益率の圧縮や投資回収の保証の欠如によるリスクの増大を招き、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
OLED市場セグメンテーションの傾向分析
OLED 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、OLED の市場調査は、アプリケーション別、パネルタイプ別、技術別、サイズ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
OLED市場は、エンドユーザー別に基づいて、家電、自動車、産業および企業、小売・看板に分割されています。このうち、家電が市場をリードしており、予測期間中は世界市場シェアの85%を占めると予想されています。コンテンツ消費、フォームファクターの革新、プレミアム化への高い需要が、家電におけるOLEDの需要を牽引しています。例えば、ユーロスタットのデータによると、EUにおけるハイテク製品の売上高は2014－2024年には4,140億ユーロに増加しています。これは、家電における高性能で高速応答のディスプレイユニットと連携したOLEDの需要増加につながっています。
