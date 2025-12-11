航空宇宙・EV・風力で需要加速──カーボンファイバー市場、2031年に77.9億ドル規模に
カーボンファイバーは、炭素原子の細くて強靭な結晶フィラメントから構成される高性能材料である。優れた比強度、高剛性、耐腐食性、そして優れた耐疲労性を有することから、軽量かつ高強度が求められる用途において好まれて使用される。
カーボンファイバーは、ポリアクリロニトリル（PAN）やピッチなどの前駆体材料を制御された熱分解（ピロリシス）によって製造される。得られた繊維は布地に織り込まれたり、樹脂と組み合わせて炭素繊維強化プラスチック（CFRP）として使用されたりする。CFRPは様々な産業で広く利用されている。
カーボンファイバー業界は、軽量化と高強度を両立するという特性を活かし、幅広い分野での応用が進んでいる。特に自動車、航空宇宙、風力発電、スポーツ・レジャー用品など、構造体の軽量化と耐久性が求められる分野で採用が加速している。また、脱炭素社会に向けた世界的な潮流の中で、省エネルギー・高効率化を実現する材料としての期待が高まっており、従来の金属材料に代わる新素材としての地位を確立しつつある。
市場の動向としては、先進国を中心に高性能化と生産効率の向上が進められており、同時に新興国における需要の拡大が業界全体の成長を後押ししている。技術面では、原料の多様化や製造工程の簡素化によりコストダウンが進み、従来は価格面で導入が難しかった分野にも浸透が進んでいる。特に熱可塑性樹脂との組み合わせによる高速成形技術の発展が、量産用途への展開を加速させている。
業界を取り巻く主な市場の推進要因としては、軽量化による燃費・効率改善へのニーズ、耐腐食性や長寿命化への要求、そして設計自由度の高さに対する評価が挙げられる。また、政府のグリーン政策や各種補助制度も需要を後押ししており、次世代モビリティやインフラ関連の新規プロジェクトにおいて、採用が検討されるケースが増加している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界カーボンファイバー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/143752/carbon-fiber）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが13.8%で、2031年までにグローバルカーボンファイバー市場規模は77.9億米ドルに達すると予測されている。
図. カーボンファイバー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336734&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336734&id=bodyimage2】
図. 世界のカーボンファイバー市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、カーボンファイバーの世界的な主要製造業者には、Toray、Hexcel、Zhongfu Shenying、MCCFC、Teijin、Jilin Chemical Fiber、Hyosung Advanced Materials、SGL Carbon、DowAksa、Formosa Plasticsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約80.0%の市場シェアを持っていた。
今後の展望として、カーボンファイバーの需要はますます多様化していくと考えられる。航空機や自動車などの伝統的な高性能分野に加え、建築・土木分野や電気・電子機器分野など、非構造用途への展開が進むことで、新たな市場の創出が期待されている。特に、都市部の再開発や橋梁補修など、老朽化インフラの延命を目的とした用途での活用が注目されている。
