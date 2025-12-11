イーディーコントライブ、情報漏洩対策をより強固にする環境復元ソフトの新製品を1月13日（火）に発売
情報漏洩対策をより強固にする環境復元ソフトがよりワイドなニーズに対応！
Arm版Windows、4Kn対応とした新バージョン
「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」
Arm版Windows、4Kn対応となり、管理コンソールがバージョンアップ
「HD革命/WinProtector Plus」
1月13日（火）販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336709&id=bodyimage1】
イーディーコントライブ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 尾上 昌隆）は、株式会社アーク情報システム（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 中島 康普）が開発するネットワーク対応型環境復元ソフトの最新版「HD革命/WinProtector ver.11 Standard」ならびにアップグレードした「HD革命/WinProtector Plus」を2026年1月13日（火）に発売します。
「HD革命/WinProtector（ウィンプロテクター）」シリーズは、PCの環境を瞬時に復元する（PCを再起動することで起動時の利用環境へ瞬時に戻すことができる）汎用ソフトウェアです。PCのセキュアなシステム運用とメンテナンス向上を図ることができます。運用中のPCの一時ファイル（シャットダウンや再起動で破棄されるデータ）の暗号化やパソコンの運用経歴（データの書き換えや利用した履歴など）を無効化などができ、情報漏洩対策に大きく貢献します。
システムやデータを利用直前の状態へ戻すことができるので、PCを不特定多数のユーザが利用する環境では、情報漏洩対策だけではなく、システム保守の手間やコストの削減、システムの改ざん防止などの目的においても幅広く重用されています。
今回の新製品「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」は、Arm版Windows、4Kn対応のパッケージです。今後のPC市場で主流に含まれることが予測されるArm版PCにいち早く対応しました。
また、大規模ネットワーク管理に対応した従来製品「HD革命/WinProtector Plus」も新パッケージ同様にArm版Windows、4Kn対応となり、さらには管理コンソールをバージョンアップしました。
本製品は、いずれもライセンス販売ですが、「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」は1本（税別価格12,240円）からの購入が可能です。利用台数（10台以上）に応じて、価格が変動します。また、購入に合わせて保守の加入（1台の場合2,160円／年額）が必要になります。
いずれの製品も1月13日（火）より販売を開始します。
その他の機能やシステム要件等の詳細は、サイトの専用ページを参照ください。
HD革命/WinProtector専用ページ https://www.winprotector.jp/release
＜最新バージョン概要＞
●HD革命/WinProtector Ver.11 Standard
●HD革命/WinProtector Plus（オンプレミス版/クラウド版）
「Arm版Windows対応」
Armアーキテクチャは、スマートフォンやタブレットのようなバッテリーの持ちが良いデバイスで多く使用されています。今回の製品では、Arm CPU（Arm版Windows）を搭載したPCでも動作するようになりました。従来と同様の快適なパフォーマンスと安定した動作を実現し、より幅広い環境でご利用いただけます。
「4Kネイティブ（4Kn）のディスク対応」
「4Kネイティブ（4Kn）」とは、データの記録単位であるセクタの物理サイズが4,096バイト（4K）であり、かつ論理的にもそのサイズで動作するハードディスクやSSDをさします。従来の512バイトセクターに加え、4Kセクタを採用した最新ディスク環境でも安定した動作を実現します。
Arm版Windows、4Kn対応とした新バージョン
「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」
Arm版Windows、4Kn対応となり、管理コンソールがバージョンアップ
「HD革命/WinProtector Plus」
1月13日（火）販売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336709&id=bodyimage1】
イーディーコントライブ株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 尾上 昌隆）は、株式会社アーク情報システム（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 中島 康普）が開発するネットワーク対応型環境復元ソフトの最新版「HD革命/WinProtector ver.11 Standard」ならびにアップグレードした「HD革命/WinProtector Plus」を2026年1月13日（火）に発売します。
「HD革命/WinProtector（ウィンプロテクター）」シリーズは、PCの環境を瞬時に復元する（PCを再起動することで起動時の利用環境へ瞬時に戻すことができる）汎用ソフトウェアです。PCのセキュアなシステム運用とメンテナンス向上を図ることができます。運用中のPCの一時ファイル（シャットダウンや再起動で破棄されるデータ）の暗号化やパソコンの運用経歴（データの書き換えや利用した履歴など）を無効化などができ、情報漏洩対策に大きく貢献します。
システムやデータを利用直前の状態へ戻すことができるので、PCを不特定多数のユーザが利用する環境では、情報漏洩対策だけではなく、システム保守の手間やコストの削減、システムの改ざん防止などの目的においても幅広く重用されています。
今回の新製品「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」は、Arm版Windows、4Kn対応のパッケージです。今後のPC市場で主流に含まれることが予測されるArm版PCにいち早く対応しました。
また、大規模ネットワーク管理に対応した従来製品「HD革命/WinProtector Plus」も新パッケージ同様にArm版Windows、4Kn対応となり、さらには管理コンソールをバージョンアップしました。
本製品は、いずれもライセンス販売ですが、「HD革命/WinProtector Ver.11 Standard」は1本（税別価格12,240円）からの購入が可能です。利用台数（10台以上）に応じて、価格が変動します。また、購入に合わせて保守の加入（1台の場合2,160円／年額）が必要になります。
いずれの製品も1月13日（火）より販売を開始します。
その他の機能やシステム要件等の詳細は、サイトの専用ページを参照ください。
HD革命/WinProtector専用ページ https://www.winprotector.jp/release
＜最新バージョン概要＞
●HD革命/WinProtector Ver.11 Standard
●HD革命/WinProtector Plus（オンプレミス版/クラウド版）
「Arm版Windows対応」
Armアーキテクチャは、スマートフォンやタブレットのようなバッテリーの持ちが良いデバイスで多く使用されています。今回の製品では、Arm CPU（Arm版Windows）を搭載したPCでも動作するようになりました。従来と同様の快適なパフォーマンスと安定した動作を実現し、より幅広い環境でご利用いただけます。
「4Kネイティブ（4Kn）のディスク対応」
「4Kネイティブ（4Kn）」とは、データの記録単位であるセクタの物理サイズが4,096バイト（4K）であり、かつ論理的にもそのサイズで動作するハードディスクやSSDをさします。従来の512バイトセクターに加え、4Kセクタを採用した最新ディスク環境でも安定した動作を実現します。