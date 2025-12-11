こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アートのECプラットフォーム「OIL」が、出店ギャラリーVOILLD主催の「TOKYO ART BAZAAR vol.8」に参加。1月9日（金）〜11日（日）、ラフォーレミュージアム原宿にて開催。
「OIL SELECTION」特集記事で紹介のアーティストによる小作品やアートグッズなどを販売
アートのECプラットフォーム「OIL」は、出店ギャラリーのひとつでもあるVOILLDが主催、2026年1月9日（金）〜11日（日）の期間にラフォーレミュージアム原宿にて開催される「TOKYO ART BAZAAR vol.8（東京アートバザール）」に参加します。
概要
「TOKYO ART BAZAAR」は、東京を中心に活動する約50組の多彩なアーティスト、クリエイター、ショップ、ギャラリーが集結するアートの祭典です。「OIL」の参加は2025年1月に開催されたvol.7に続き二度目となり、今回も同サイトの一企画で、独自に販売を行うストア名でもある「OIL SELECTION」として出店します。
今回はさらに、「アート作品購入」初心者にとって購入しやすい価格帯で、かつトートバッグに入れて持ち帰りができるようなサイズ感の作品やグッズを中心に販売します。「記号」をモチーフにした作品を数多く手掛けるアーティスト仲衿香が手掛けるアクリル絵具でつくられたステッカーシリーズや、前回好評を博したKotaro Yamadaによる達磨（だるま）の新作エディション作品が登場します。
出品予定作品・グッズを紹介
■仲衿香ステッカー
仲衿香が不定期に限定販売しているステッカー。今回は、PCに貼られることを想定して、オンライン会議でよく見かけるアイコンをステッカーに落とし込みました。どことなく「お重」に入ったおせちを想起させる箱につめられたステッカーは、ギフトとしてもおすすめです。
※作品は参考イメージです。実際のイメージとは異なる場合があります。
※仲衿香のステッカーシリーズの購入には、美術手帖IDの登録が必須となります。会計時に美術手帖IDマイページをご提示ください（事前のご登録をおすすめいたします）。
〈美術手帖IDとは〉
ログインすることで「ウェブ版美術手帖」「美術手帖プレミアム（有料）」「OIL」の会員限定サービスをご利用いただけます。
https://btid.bijutsutecho.com/subscribe
■Kotaro Yamada達磨（だるま）作品
レジンでできた達磨作品。達磨のなかでマーブル状に交じり合う石膏と墨の様子がそれぞれ異なります。
※作品は参考イメージです。実際のイメージとは異なる場合があります
「OIL SELECTION」参加作家（12月5日時点）
門倉太久斗、齋藤春佳、添田奈那、仲衿香、胗澤貴彦、Bong Sadhu、EKKO Shirakawa、Kotaro Yamada、Shino Takeda
※12月5日時点での情報につき、変更となる可能性があります。
※50音順・アルファベット順にて掲載。
イベント詳細
「VOILLD presents TOKYO ART BAZAAR vol.8」
会期｜2026年1月9日（金）〜11日（日）
1月9日（金）17：00〜20：00
1月10日（土）12：00〜19：00
1月11日（日）12：00〜19：00
会場｜ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6階）
主催・企画｜VOILLD
協力｜ラフォーレ原宿
協賛｜SEPARATE BATH&TOILET、FAT CLUB、太極株式会社 / Xiaolong print、A SCENE、山田写真製版所
入場｜無料
「TOKYO ART BAZAAR vol.8」出展者（五十音順）
一乗ひかる／裏庭フードサービス／A SCENE／OIL SELECTION／沖 真秀／海道 建太／加賀美健／片岡メリヤス／conix／小林千秋／CON_／SAUVENIR／榊原ミドリコ／阪本あかり／sakumotto／Xiaolong print & Bar／シンボパン／SPROUT COFFEE STAND／SEPARATE BATH&TOILET／郄田唯／多田玲子と下平晃道/GOLDEN BUTTER BOOKS／谷口弦（名尾手すき和紙）／玉田伸太郎／チーム未完成／ドキドキクラブ／DOG GOODS CAFE SHEi／DOG PHOTO STUDIO ハーハフー／とんぼせんせい／中山信一／長谷川 有里／林香苗武／PARANOID／FAT CLUB／フェイフェイの辛口手相占い／ベイブひかり／VOILLD／Millnote／松井 琢朗／松田瑞季／MUDDY WATERZ (FACE / SHINKNOWNSUKE / CHI) ／森下敦夫／安田昂弘（CEKAI）／山崎由紀子／山田写真製版所／Yui Horiuchi／六本木百合香／WHAM …and more
オンライン販売について
会場で販売する作品の一部を、アートのECプラットフォーム「OIL」にて、1月14日（水）10時より販売予定。
※販売開始時点で売り切れの場合があります。
特集ページ｜https://oil.bijutsutecho.com/special/371
「OIL SELECTION」について
ひとりの作家に焦点を当てた特集記事とオンラインでの作品販売を行い、作家の現在地を示す企画。これまでオンラインに特化した企画として展開。また「OIL SELECTION」とは、企画名であると同時に「OIL」オンラインが独自に販売を行うストア名でもある（対談記事企画「DIALOGUE for ART」参加作家の作品販売も行う）。
参考記事：「胗澤貴彦の作品販売がスタート。身体性を持つ空間を求め、森羅万象を思う」
https://oil.bijutsutecho.com/special/358
アートのECプラットフォーム「OIL」とは
「アート作品とより深く関係するための購入体験の創出」をコンセプトに掲げ、これまで多くのギャラリーに協力いただきながら、オンラインを通じて作品販売を行ってきました。「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせた「OIL」のオリジナル企画。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出を提案しています。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
