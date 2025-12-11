こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ずっと忘れられなかった…」DAIGO、くまモンと再会で熱い抱擁！ キレキレ”うぃっしゅ!”共演で「やっぱ現役だね！」
「DAIGOも台所」熊本・八代市で出張ロケ
大満足のロケの感想は「K・S・K」！？
©2010熊本県くまモン
九州のど真ん中、熊本県八代市で出張ロケ！地元のおいしい食材をプロが調理
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜」。
12月15日（月）〜19日（金）の5日間は、特別企画「出張！DAIGOも台所in熊本県八代市」と題し、熊本県八代市で行った出張ロケの模様を放送する。
八代市は九州のほぼど真ん中に位置し、豊かな自然をいかした農業や漁業が盛んな街。そんな八代のおいしい食材を使った家庭料理を、おなじみのレギュラー講師陣（日本料理・長谷川晃先生、西洋料理・大西章仁先生、中国料理・川粼元太先生、料理コラムニスト・山本ゆりさん）からDAIGOが教わる。
八代グルメも堪能！“しょうがソフトクリーム”にDAIGO大興奮
収録が行われたのは、市内の人気施設「道の駅 東陽（せせらぎ）」。地元産の新鮮な野菜などがならぶ併設の直売所で食材のお買い物を楽しんだDAIGO一行は、全国有数の産地として知られる“しょうが”を使ったグルメを堪能した。なかでも、道の駅の名物スイーツ「しょうがソフトクリーム」を見つけたDAIGOは「ソフトクリームがある！」と色めき立ち、先生たちに向かって「食べたい人！」「は〜い！」と大はしゃぎ。「もうパクッといっちゃいましょう！」とかぶりつき、「う〜ん、しょうがだぁ！」「ピリッと感がいいですね！」とスパイシーな味わいに感激しきり。ほか、「生姜あんぱん」や「生姜メロンパン」など八代ならではのおいしいものを大満喫した。
熊本県PRキャラクター・くまモンと念願の再会でテンション爆上がり!?
さて、熊本の人気者といえば、今年3月でデビュー15周年を迎えた熊本県PRキャラクターの「くまモン」。初日の月曜日に先生とくり広げたトークでは、DAIGOがくまモンとの知られざる関係を明かすひと幕があった。実はDAIGO、テレビ番組の収録で過去に熊本を訪れたことがあり、その際に「くまモンと一緒にロケをやった」楽しい思い出が忘れられないよう。だが、全国に多くのファンを持つアイドルとあり、「忙しいから来てくれないと思う」とあきらめモードながらも、DAIGOは「会いたいんですけどね…」と再会を願った。
そんなDAIGOの思いが通じたのか、出張最終日の金曜日のオープニングにはくまモンが登場！「ちょっとくまモン！久しぶりじゃん!!」「元気だった？」と喜びをあらわにし、熱いハグを交わすDAIGOだが、それ以上に大興奮だったのがくまモン。DAIGOのおなじみのポーズ“うぃっしゅ！”を、両手を交差させながらピョコンと前に飛び出す“くまモン流アレンジ”で何度もキメてみせたかと思えば、「キャラ界のキング！」とDAIGOが褒めちぎると、“めっそうもない！”と言わんばかりに手を振って謙遜してみせるなど、リアクションもパーフェクト。最後は、DAIGOと講師の山本ゆりさん、くまモンが3人並んでトリプル“うぃっしゅ！”をキメることになるが…。「すごいわ。やっぱ現役だね！」とDAIGOをうならせた、キレッキレの動きに目を見張るくまモン渾身の“うぃっしゅ！”は必見だ。
ほか、ご当地キャラクターのNo.1を決める大会「ゆるバース2024」で見事優勝を果たした八代市公認キャラ「ちくワン」も登場し、DAIGOと初共演！また、市職員が観光PRのために結成した自治体発アイドルユニット「やっちろ観光男子」が、ロケではすっかり恒例となったDAIGOと先生の“スキップ行進”に参加するなど、楽しいキャラが大渋滞!?ブランド牛や特産のちくわ、生産量日本一のトマトなど、八代市のおいしいものが続々と登場する「出張！DAIGOも台所in熊本県八代市」をお見逃しなく！
ロケの感想はズバリ「K・S・K」！
“ゆるバース王者”からDAIGOが学んだ「人生で大事なこと」とは？
収収録後、DAIGOにロケの思い出を聞くと、「やっぱりくまモンと久しぶりに再会できたのは嬉しかったですね〜。大好きで過去には一緒にロケをしたこともあるんですけど、今回『DAIGOも台所』に多忙な中来てきれて、めちゃくちゃ嬉しかったです」とくまモンへの愛が止まらない様子。また、ちくワンとの共演も印象的だったようで、「ちくワンは初めて会いましたけど、『ゆるバース2024』1位って本当にすごい！1位なんだけど、ギラギラしてるわけじゃなくて、それがいいんですよね。ゆるく、自分のペースで生きてくっていうのは大事なんだな、ということをちくワンに教わりましたね…」としみじみ。熊本のスターから得た学びを嬉しそうに振り返った。
また、ロケの見どころを聞くと、悩んだ末に「K・S・K」と返答が。「くまもと・さい・こう！かわいいキャラたちに会えたのはもちろんですが、ぷりぷりの木くらげや立派な生姜など熊本の特産品は全て美味しかったです。人生初の八代に行けて本当によかった！皆さんもぜひ行ってほしいし、僕もまた行きたいです！」と大満足の八代ロケを締めくくったDAIGOであった。
【放送情報】
2025年12月15日(月)~19日(金)ひる1時30分〜1時45分（放送終了後、TVerで見逃し配信）
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/daidokoro/
◆公式X(旧Twitter) ◆ @DAIGODaidokoro
◆公式Instagram◆ https://www.instagram.com/daigomo.daidokoro/
◆出演◆
≪月曜日〜木曜日担当≫
辻調理師専門学校の先生方
日本料理担当：長谷川晃
西洋料理担当：大西章仁
中国料理担当：川粼元太
≪金曜日担当≫
料理コラムニスト：山本ゆり
