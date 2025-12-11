テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業: 2008年 / 所在地:東京都港区 / 代表取締役CEO:大和 新(おおわ あらた)】は、人気白衣シリーズ・LIGHTのリニューアルモデルを12月11日（木）に発売を開始します。

医療従事者の“日常”は、常にアクティブな動きに満ちています。LIGHTシリーズは、そんな日々に欠かせない“快適さ”を、軽さから追求した白衣です。軽量素材である中空糸を使用し、長時間の着用でも驚くほど軽やかに過ごせます。一方で、生地には仕立て映えする厚みを残し、上品で洗練された佇まいを保ちます。今回のリニューアルでレディースは新型デザインを追加、メンズはデザインをそのままに新たなオリジナルの背裏を採用しました。

LIGHTシリーズ 素材特徴・糸の芯が空洞になっている中空糸を使用・薄手で柔らかさのあるマットな質感の生地・ドライタッチでさらりとした肌触り・羽織るような軽さで、長時間の着用も快適な着心地・動きにフィットするストレッチ性・忙しい日常を支えるイージーケア

商品について品番：M13商品名：レディース白衣:ライトフレアコート

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/M13カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした軽やかなロングコート・裾の広がりがフェミニンで優しく可愛らしいシルエット・折り返すとストライプ柄がみえる七分袖・袖元のボタンを留めたまま折り返せるカフス仕様・上品で肌なじみの良いローズピンクのストライプ

品番：M14商品名：レディース白衣:ライトショートコート

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/M14カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした軽やかなショートコート・マニッシュでクリーンな印象のストレートシルエット・スタイリッシュに調整した細めの襟幅・きちんとした印象を与える比翼ボタン・清潔感のある柔らかいシアーブルーの背裏

品番：M15商品名：レディース白衣:ライトダブルベントショートコート

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/M15カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした軽やかなショートコート・動きやすさを兼ね備えたカジュアルな印象のストレートシルエット・ボタンを留めたままでも座りやすいダブルベント（ふたつのスリット）・しゃがんでも裾が床に触れない丈感・手元の動きを妨げない七分袖・上品で肌なじみの良いペールピンクの背裏

品番：B22商品名：メンズ白衣:ライトコート*背裏の柄以外はデザイン・シルエットは旧モデル（品番：B04）と同じです。

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/B22カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL,XXL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした落ち着いた印象・着る人を選ばないシンプルなシルエットのロングコート・トレンドに左右されないベーシックなデザイン・縦のラインを強調したシャープな印象のフロント・落ち着いた印象を与えるグレートーンのストライプ

品番：B21商品名：メンズ白衣:ライトショートコート*背裏の柄以外はデザイン・シルエットは旧モデル（品番：B05）と同じです。

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/B21カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL,XXL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした落ち着いた印象・着る人を選ばないシンプルなシルエットのショートコート・トレンドに左右されないベーシックなデザイン・ウエストを高めにしたスタイルアップが叶う設計・落ち着いた印象を与えるグレートーンのストライプ

品番：C11商品名：メンズ白衣:ライトジャケット*背裏の柄以外はデザイン・シルエットは旧モデル（品番：C03）と同じです。

商品ページ：https://www.clasic.jp/products/C11カラー：白（カラー：WH）サイズ：XS,S,M,L,XL,XXL価格：税込 32,890 円デザイン特徴：・素材特徴を活かした落ち着いた印象・着る人を選ばないシンプルなシルエットのジャケット・裾にかけて適度にシェイプされた体を美しくみせるシルエット・トレンドに左右されないベーシックなデザイン・落ち着いた印象を与えるグレートーンのストライプ

販売に関してクラシコ オンラインストア

2025 年 12 月 11 日(木)より販売スタートクラシコオンラインストアhttps://www.clasic.jp/商品ページ：https://www.clasic.jp/products/lab_coat_light/クラシコ直営店(丸の内店・大阪店・名古屋店・横浜店)でもお取り扱いしております 。各店舗詳細はこちら https://www.clasic.jp/c/real_shop/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています 。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています 。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています 。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています 。*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/