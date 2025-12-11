¡Ö2026¤æ¤á¤¤ÜÈ¬Ê¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¡ÚÁêÌÏÅ´Æ»¡Û
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡Ö¤æ¤á¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢Ê¡Íè¤¿¤ì
SOTETSU GOODS STOREÆóËóÀî¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤ÎÁêÌÏÅ´Æ»㈱¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦Àé¸¶ ¹»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö2026¤æ¤á¤¤ÜÈ¬Ê¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤á¡×¤È¡Ö´õË¾¡×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤æ¤á¤¤ÜÀÚÉä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ËÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö2026¤æ¤á¤¤ÜÈ¬Ê¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ÎÆÃÄ§①¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡¢´õË¾¥±µÖ±Ø¡¢À¥Ã«±Ø¤Î3±Ø¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤òÀßÃÖ¡£②²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î³Æ»û±¡¤ËÈ¬Ê¡¿À¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÀßÃÖ¡£③3±ØÁ´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤È¡¢²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤¦¤Á1¤Ä°Ê¾å¤¬²¡°õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ò»ý»²¤·¡¢SOTETSU GOODS STOREÆóËóÀî¤ò´Þ¤à»ØÄêÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1²ó¤Î²ñ·×¤Ç300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÁêÅ´Àþ¤ÎËèÇ¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤·¤Æ±èÀþ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢±èÀþ³°¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÁêÅ´Àþ±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026¤æ¤á¤¤ÜÈ¬Ê¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Î³µÍ×
1¡¥¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
2¡¥¼Â»ÜÆâÍÆ
¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë¡¢ÁêÅ´Àþ¤Î3±Ø¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¡¢²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î³Æ»û±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡°õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢
A4¥µ¥¤¥º¡Ê3¤ÄÀÞ¤ê»þ¡Ë¡¦ÌµÎÁ
4¡¥ÇÛÉÛ¾ì½ê¡¦»þ´Ö
ÁêÅ´ÀþÁ´27±Ø¡¦½éÅÅ¤«¤é½ªÅÅ¤Þ¤ÇÇÛÉÛ
5¡¥ÇÛÉÛÉô¿ô
25,000Éô¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
6¡¥¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×
¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡ÊËÌ¸ý²þ»¥³°¡Ë¡¢´õË¾¥±µÖ±Ø¡Ê²þ»¥³°¡Ë¡¢À¥Ã«±Ø¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë¢¨¡ÖÌ´¡¦´õË¾¡¦Ê¡¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤Ç¡¢±Ø¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨50mm¡ß50mm¡Ê³Ñ°õ¡Ë
7¡¥²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥×
²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î³Æ»û±¡¤ËÀßÃÖ¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8¡¥¥³¥ó¥×¥êー¥È¾Þ
¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ËÁêÅ´Àþ3±Ø¡Ê¤æ¤á¤¬µÖ±Ø¡¢´õË¾¥±µÖ±Ø¡¢À¥Ã«±Ø¡ËÁ´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤È¡¢²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä°Ê¾å¤ò²¡°õ¤·¡¢SOTETSU GOODS STOREÆóËóÀî¤Þ¤¿¤Ï»ØÄê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Ç¡¢¸òÄÌ·ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡ÊPASMO¤Ê¤É¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ1²ó¤Î²ñ·×¤Ç300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡ÊÇÏ¡Ë¡×¤ÈÁêÌÏÅ´Æ»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¤½¤¦¤Ë¤ã¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤òÀèÃå2,500¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
9¡¥°ú¤´¹¤¨´ü´Ö
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
10¡¥°ú¤´¹¤¨¾ì½ê¡¦»þ´Ö
①SOTETSU GOODS STOREÆóËóÀî¡¦±Ä¶È»þ´ÖÆâ¡ÊÊ¿Æü11:00～20:00¡¡ÅÚ¡¦µÙÆü10:00～19:00¡Ë¡¦ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡¦12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë②¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÁêÅ´À¥Ã«±ØÅ¹¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë¡¦10:00～22:00¡Ú´ü´ÖÃæÌµµÙ¡Û③¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÁêÅ´¾ÅÆîÂæ±ØÅ¹¡Ê²þ»¥³°¡Ë¡¦10:00～22:00¡Ú´ü´ÖÃæÌµµÙ¡Û
11¡¥¤½¤ÎÂ¾
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖÁêÅ´¡¦Å´Æ»Á´Àþ1Æü¾è¼Ö·ô¡×¤ò¡¢Âç¿Í880±ß¡¦¾®»ù220±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤Ë¡¢²£ÉÍÀ¥Ã«È¬Ê¡¿À¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä°Ê¾å¤ò²¡°õ¤·¡¢²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡»¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¥«¥Õ¥§ ¥³¥È¥ê¡»KAMAYAKI Grill en¡Ê¥«¥Þ¥ä¥ ¥°¥ê¥ë ¥¨¥ó¡Ë¡»¤½¤Ð½è Ä«Æü²°¡»¤«¤ÄÀôÀ¥Ã«Å¹¡»ÌÍ¾ì ÅÄ½ê¾¦Å¹À¥Ã«Å¹¡»µû³Äâ ÂçÏÂÅ¹¢¨¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢1ºý¤Ë¤Ä¤1²ó¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¡¢ÄêµÙÆü¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×Ä¢¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2025/pressrelease/pdf/r25-194-ggx.pdf