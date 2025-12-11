¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¤Î¥«¥Ðー¥¬ー¥ëÁíÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9Ì¾¤¬¡Ö¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¥Ýー¥Á¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Øe-BANPRESTO(¥¤ー¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È)¡Ù( https://p-bandai.jp/e-banpresto/?rt=pr )¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È～Cover girl from All for YOU!!!～¡×(Á´9¼ï¡¢³Æ4,950±ß ÀÇ¹þ¡¿Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)16»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£(È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS)
¢¨¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¡§ https://p-bandai.jp/item/item-1000241676/?rt=pr
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È～Cover girl from All for YOU!!!～
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤«¤é¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥àÈÇ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥×¥êー¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ÖAll for YOU!!! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Recollections¡×¤Î¥«¥Ðー¥¬ー¥ëÁíÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿9Ì¾¤¬¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¥Ýー¥Á¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Á´Ä¹Ìó11cm¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ðー¥¬ー¥ëÁíÁªµó¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¤ª¤Ê¤Þ¤¨Æþ¤ê¥Ýー¥Á¡×¤Ï¡¢³Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È¤Ï
¡Ö¤Á¡×¤Ó¤Ã¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡ª¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ë¡Ö¤Ó¡×¤Ó¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¡ª
¤Ä¤¤¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡ª¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ç¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¢ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È ÅçÂ¼±¬·î～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È °ì¥ÎÀ¥»Ö´õ～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È ÄÔÌî¤¢¤«¤ê～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È ½ÂÃ« ÑÛ～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È º½ÄÍ¤¢¤¤é～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È ¹â³À Éö～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È ËÜÅÄÌ¤±û～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È µ×Àî Æä～Cover girl from All for YOU!!!～
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È Ì´¸«¤ê¤¢¤à～Cover girl from All for YOU!!!～
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§³Æ4,950±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§8ºÍ°Ê¾å
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡ÄÌó11cm¡¢¥Ýー¥Á¡ÄÌó14cm¡ß10cm¡ß5cm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ëー¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡( https://p-bandai.jp/?rt=pr )¸ÂÄê
¡¦ÈÎÇäÍ½Ìó¡¡¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)16»þ³«»Ï
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯6·î¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÌ¿§¤Ê¤É¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ÇÂ¿¾¯¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤äÈ¯Á÷Æü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹»þÅÀ¤Ç¡¢ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Øe-BANPRESTO¡Ù¥µ¥¤¥È¾ðÊó
¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊÂ¤¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸·ë¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤µ¬³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢Â¤·Á¤äÁõ¾þ¡¢ºÌ¿§¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ø¤ÎÄÉµÚ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
