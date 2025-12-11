株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル」「ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー」で、2025年10月1日（水）よりクリスマスケーキのご予約好評受付中です。ご予約不要で当日購入できるピースケーキに加え、ご自宅に届くオンラインショップ限定タルトもご用意しています。大切な方と過ごす特別なクリスマスに、ラ・メゾンのクリスマスタルトで素敵なひとときをお過ごしください。

2025年 ラ・メゾン クリスマスケーキ 商品紹介

https://la-maison.jp/xmas/

【予約限定】あまおうを使用した特別なタルト

商品名：プライムタルト・あまおうサイズ：直径約16cm（4～5名様）価格：\8,860（税込）あまおうを贅沢に使い可愛らしく飾った限定のクリスマスタルト。甘くジューシーないちごの下にはピーチアプリコットジュレをアクセントにあまおうクリームとダージリンティークリームを重ね、オリジナルのアインシングクッキーを飾ったクリスマスの特別な日にぴったりなタルトです。※こちらはご予約限定商品となります。

いちごやチョコレートの定番人気のタルト

商品名：タルト・フレーズサイズ：直径約16cm（4～5名様）価格：\6,980（税込）真っ赤な国産いちごをたっぷり使ったクリスマスタルト。甘酸っぱくジューシーないちごの下にはベリークリームとクッキークリームを重ねました。

商品名：タルト・ショコラサイズ：直径約16cm（4～5名様）価格：\6,890（税込）クーベルチュールチョコレートを使用した口溶けのよいチョコレートムースでヘーゼルナッツのムースを包み、アクセントにごま入りのチョコレートクランチと甘酸っぱいカルダモンと夏みかんのジャムをしのばせ、ショコラベイクドチーズタルトに重ねました。とろける生チョコレートを贅沢に飾った、クリスマスだけのチョコレートタルトです。

商品名：シャンティ・ノエルサイズ：直径約15cm（4～5名様）価格：\5,880（税込）真っ白なホイップクリームのふわふわショートケーキ。いちごシロップをしみ込ませたスポンジに甘酸っぱいいちごを重ね、可愛らしいサンタを飾ったラ・メゾンのクリスマスショートケーキです。※こちらのケーキはパティスリー店舗限定の販売です。

少人数の集まりにも。小さめのホールタルト

商品名：タルト・ノエル・ショコラブランサイズ：直径約14cm（3～4名様）価格：\4,980（税込）濃厚なベイクドチーズタルト生地にカシスとチェリーのジャムやキャラメルムースを重ね、ホワイトチョコムースで包み込みました。ほろ苦いキャラメルムースとミルキーなホワイトチョコムース、ベイクドチーズの濃厚な味わいがアクセントの限定ケーキです。

商品名：タルト・ノエル・ショコラベリーサイズ：直径約14cm（3～4名様）価格：\4,980（税込）ほろ苦いブラウニータルトにチョコレートムースをいちごのムースで包み込み、アクセントにベリーのジュレをしのばせました。ラズベリーのマカロンが可愛らしい限定ケーキです。

クリスマス事前予約特典

12月18日（木）までに、クリスマスケーキをご予約いただくと、来年1月よりご使用いただける500円クーポンをプレゼント！

当日店頭でご購入いただける、ピースタルトも。

https://yoyaku.la-maison.jp/

商品名：あまおうとミルククリームのタルト価格：1ピース \1,380（税込）しっとりとしたケークタルトにミルククリーム、いちごクリームを重ね、ラズベリージャムとチョコクランチをしのばせました。甘酸っぱいあまおうと雪の結晶のチョコを可愛らしく飾りました。

商品名：シャインマスカットといちごのダージリンティータルト価格：1ピース \1,480（税込）ダージリンティータルトに甘酸っぱいいちごクリームと紅茶クリームを重ね、ピーチアプリコットジャムをしのばせました。紅茶の香りと甘さたっぷりのシャインマスカットをお楽しみいただける限定タルトです。

自宅に直接届く、オンラインショップ限定クリスマスタルト

冷凍配送でお届けする、オンラインショップ限定タルト。ご自宅や遠方へもお送りできますので、ラ・メゾンの特別なクリスマスタルトを、全国へお届けいたします。※オンラインショップ限定クリスマスタルトは、クール冷凍便で、12月20日（土）以降のお届けです。

『とちあいかのモンブランタルトノエル』1whole（16cm）\4,880（税込・送料別）バター香るサクッと香ばしいアーモンドのタルトにローズ香るグリオットベリージャムを忍ばせ、マスカルポーネを使用したいちごクリームを絞りました。※クリスマス時期は配送ルートが大変混み合うことが予想されます。状況によりご希望通りに届かない可能性もございますので、余裕をもった日時でご指定いただけますと幸いです。

クリスマスケーキ販売・予約の詳細について

https://www.la-maison-online.jp/view/category/xmastart

▼クリスマスケーキ特設サイトはこちらhttps://la-maison.jp/xmas/【ご予約期間】2025年10月1日（水）～12月18日（木）【販売・受渡し期間】2025年12月24日（水）～12月25日（木）（「タルト・フレーズ」のみ12月20日（土）から販売いたします）ご予約はオンラインからのみお受けしております。※店頭、電話予約は承っておりません。ご了承ください。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとはラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。公式ホームページはこちらhttps://la-maison.jp/オンラインショップはこちらhttps://www.la-maison-online.jp/