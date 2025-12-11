株式会社OTTOCAST(所在地：中国、代表者：チョウ セツキン)は、次世代 AI Box「P3 Pro」を発売しました。2026年1月31日まで、お得なキャンペーンを実施します。





Ottocastはこの2年間、ハードウェア、ドライバー、システム、アプリ、クラウドプラットフォーム、AI、テスト、プロダクト設計、プロジェクト管理、構造設計、品質管理といったあらゆる領域で、開発体制をさらに強化し、投資規模を大幅に拡大してきました。





その結果として誕生したのが、シリーズ史上最大の進化モデル「P3 Pro」です。





P3 Proは、これまで培ってきたOttocastの技術基盤を総結集し、ソフトウェア×ハードウェア×サービスの連携をこれまで以上に最適化。動作性能、UI、安定性、操作性、そしてユーザー体験まで、すべてを根本から見直し、“P3 から P3 Proへ”の名にふさわしいフルアップグレードを実現しました。





「OTTOCAST P3 Pro」接続するだけで、車内があっという間にエンタメ空間に変身





■今だけお得なキャンペーン実施中！

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP

通常販売価格 ： 54,799円

クーポン適用後 ： 41,799円

クーポンコード ： HEU4UHP5

キャンペーン期間： 2026年1月31日まで





※万が一クーポンコードが適用できない場合は、6時間ほど時間をおいて再度お試しください。Amazonシステム更新の影響による一時的な反映遅延ですのでご安心ください。

また、予備としてご利用いただける「P9LG8YK3」もご用意しております。同じ割引額で適用可能ですので、どちらのコードも安心してご利用ください。





最新のAndroid 13と高性能アップグレードチップ「QCM6225」を搭載





■新モデル「P3 Pro」は、最新のAndroid 13と高性能Qualcommチップ「QCM6225」搭載。

Google Play ストアから、日本の主要アプリの95％以上を自由にインストール可能。動画視聴・音楽・ナビ・SNS・ショッピング・ゲームなど、車内エンタメの可能性が大幅に拡大しました。YouTube／Netflix／TikTok／LINE／Yahoo!地図／U-NEXT／AbemaTV／TikTok Japan など、日常で使うアプリをそのまま車内で快適に利用できます。





最新OSとQualcommチップの組み合わせにより、アプリ起動スピード・操作レスポンス・安定性が過去モデルから大幅に向上。従来のカーナビが、まるでハイスペックAndroidスマートフォンのように進化しました。

長距離ドライブでも退屈知らず、動画も音楽もスムーズ。車内エンタメと実用性が一段とレベルアップした、次世代AI Box体験を提供します。





新しく進化したOttoDrive 3.0で、操作はさらに便利に、動作はさらにスムーズに





■全てが新しいOttoDrive 3.0 UIで操作性がさらに向上

コンポーネントセンターは、よく使うアプリや高頻度機能をカード形式でまとめ、直感的に操作可能です。自分好みにカスタマイズでき、日常のドライブもスムーズで快適になります。





ドックバーはよく使う機能やアプリをまとめた常駐バーで、Home、アプリセンター、分割画面、音声切替などの操作が一度に完了します。ボタンも大きく操作しやすく、習得も簡単です。ドックバーを隠した場合は、左右どちらからでも呼び出せるスマートサイドボールで操作できます。





コントロールセンターは画面上から下にスワイプするだけで開き、Wi-Fi、Bluetooth、デュアルスクリーン、移動データ、専用モード、タスク管理など、よく使う機能をまとめて直感的に操作可能です。シンプルな操作で学習コストも低く、運転中でも安全に利用できます。





乱雑なケーブルとお別れ！CarPlayもAndroid Autoもワイヤレスでスッキリ接続





■有線CarPlay・Android Autoを、ワイヤレスに簡単アップグレード！

面倒なケーブル接続はもう不要！スマホのバッテリー寿命に悪影響を与えるだけでなく、車内もごちゃつき、再接続のたびに時間がかかってしまいます。

◎車に製品を挿入して、スマホのBluetoothを接続するだけで簡単設置。

◎一度設定すれば、次回からは自動で接続完了！

◎特別設計のボタンにより、ワンタッチでCarPlayとAndroid Autoを切り替えることができます。

有線CarPlay → 無線CarPlay

有線CarPlay → 無線Android Auto

有線Android Auto → 無線CarPlay

有線Android Auto → 無線Android Auto

すべての変換に対応！あなたの車を一瞬でワイヤレス化！









■「Hey Siri & OK Google」で音声操作で各種機能を使うことができます。運転中も道路に集中したまま音声で各種機能を使うことができ、安全性が一段と向上します。





HDMI出力に対応し、前席ではナビ、後席では動画視聴といった“同時利用”が可能です





■HDMI出力で前席ナビと後席エンタメを同時に実現

P3 Proは車内HDMI出力に対応しており、前席ではナビゲーション、後席では動画視聴を同時に楽しめます。後部座席はまるで“移動する映画館”のようなエンタメ空間になり、長距離ドライブでも家族が静かに過ごせるので、運転に集中できます。

さらに、P3 Proは家庭用テレビにもHDMI接続可能。YouTube、Netflix、Prime Videoなど、いつものアプリを大画面で再生でき、車内だけでなくホテルやリビングでもスマートTVとして活用できます。

※本製品にリモコンは付属しておりません。





3:7・5:5・7:3の自由な画面分割に対応し、よく使う分割レイアウトも保存できます





■進化した分割画面機能で車内エンタメを自由に

2画面同時表示に対応

P3 Proは分割画面表示(3:7・5:5・7:3)に対応しており、運転席ではナビ、助手席では動画や音楽を同時に楽しめます。長距離ドライブでも情報確認とエンタメ体験を両立できます。





お気に入り分割レイアウトを保存

2つのアプリを選んで保存すると、その組み合わせがショートカットとしてアプリセンターに表示されます。ワンタップでいつでも同じ分割画面レイアウトを呼び出すことが可能です。





活用シーン例

ナビはそのまま、後部座席では子ども向け動画再生

メッセージで家族とやり取りしながら、ショッピングも同時に

電話で友人と会話しながら、ニュース閲覧も可能





左右分割画面で、すべての操作を同時に行える自由な車内体験を実現します。





AI音声アシスタント搭載で、話しかけるだけで操作できるスマートな車内体験を実現します





■AI能力で車内をスマートに

P3 Proは最新のQwen AIを搭載し、音声だけでナビ、音楽、電話、分割画面操作が可能です。運転中でもハンドルを握ったまま、自然な会話のように指示できるため、安全性が大幅に向上します。





AIカスタマーサポート

音声または文字入力で質問や操作方法を即時解決できます。操作に迷うことなく、スムーズに車内機能を活用可能です。





AIチャット

会話形式で情報提供や気分サポートも対応。例えば家族旅行の提案やおすすめスポット案内など、運転中でも手軽に相談できます。日本語、英語、中国語にシームレス対応し、複数言語で快適に利用可能です。





※現在、3ヶ月間で最大1,000回の音声操作が無料で利用できます。





高精度GPSを本体に内蔵し、いつでも正確で信頼できるナビゲーションを提供します





■高精度GPS(QZSS対応)

P3 ProはQZSS対応の高精度GPSを搭載。都市部の高層ビル密集地でも正確な測位が可能で、安心してナビゲーションを利用できます。Googleマップ、Yahoo!カーナビ、NAVITIMEなどの無料地図アプリにも対応しており、インストール後すぐに利用可能です。





アップグレードされた素材と厳格なテストにより、常に安定した動作を徹底保証します





■先進技術でシステムを強化

スーパーキャパシタ搭載

瞬時の電圧低下にも即応し、大きなパルス電力を供給。高頻度の充放電でシステムのエネルギーを安定化し、主電源への負荷を軽減。信頼性と寿命を向上させます。

ポイント：瞬時大電力、長寿命、システム保護





グラフェン冷却技術

高熱伝導のグラフェンで熱を効率的に拡散。薄型で柔軟、車内のどんな場所にも対応し、安定動作を実現します。

ポイント：高熱伝導、均一冷却、薄型柔軟





耐久・過酷テスト済み

5,000回の電源入切、120時間以上の常温耐久、500km走行テスト、高低温-30～+70℃、ランダム操作(Monkey)100時間クリア。日常使用から長距離ドライブまで安心して使えます。

ポイント：ほぼすべての状況で安定稼働、安心の耐久性





多彩なネット接続＋最大512GBのSDカード対応で、どんな旅でも快適に楽しめます





■ネットもSDも使えるから、いつでも途切れない快適エンタメ

動画を見るにはネットが必要？

→ P3 Proは、スマホのテザリング、車載Wi-Fi、SIMカード、クラウドカードの4つの接続方法に対応し、最新のクラウドSIM 3.0と組み合わせることで、面倒なSIM差し替えや設定は不要。電源を入れるだけで自動接続され、トンネルや山間部でも途切れずに動画や音楽を快適に楽しめます。





SDカードなら通信量を気にせず楽しめる！

→ 最大512GBのSDカードに保存すれば、映画約600～800本、音楽10万曲以上も通信量ゼロで楽しめます。





最新OttoDrive 3.0 UIデザイン





■「P3 Pro」では、ホーム画面やテーマ、アプリのショートカットなど、ほぼすべてを自由にカスタマイズ可能です。





■ユーザー自身の好みに合わせてレイアウトを変更できるため、ライフスタイルや使い方にぴったり合ったモジュールを作り出すことができます。 たとえば、よく使うナビアプリと音楽アプリをすぐにアクセスできる位置に配置したり、家族向けの動画やゲームをワンタッチで起動できるショートカットを作ることも可能です。この柔軟なカスタマイズ機能により、ドライブ中の操作が直感的かつスムーズになり、快適でストレスフリーな車内体験を提供します。





FOTA・オンラインアップデート





■常に最新・最適な状態へ――FOTAアップデート対応

最新技術に常に対応できるFOTA(Firmware Over The Air)アップデート機能を搭載。面倒な操作は不要で、スマートフォンのブラウザから簡単にソフトウェア更新が可能です。





■さらに、ユーザーのフィードバックを大切にし、使用ログをもとに継続的な改善を実施。

製品に関するご意見や不具合は、フォームから簡単にお知らせいただけます。

――あなたの声が、次の進化につながります。





面倒な設定や専門知識は不要、かんたんな操作ですぐ使えます





◎車のエンジンをかけて、本製品を差し込み、インターネットを接続するだけで使用可能。

◎機械が苦手な方やご年配の方でも、驚くほど簡単に使いこなせます。

◎まさに「誰でもすぐに使える」スマートデバイスです。





安心の技術基準適合認証取得＆P3 Pro製品仕様





■今だけお得なキャンペーン実施中！

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G34X4KVP

通常販売価格 ： 54,799円

クーポン適用後 ： 41,799円

クーポンコード ： HEU4UHP5

キャンペーン期間： 2026年1月31日まで





※万が一クーポンコードが適用できない場合は、6時間ほど時間をおいて再度お試しください。Amazonシステム更新の影響による一時的な反映遅延ですのでご安心ください。

また、予備としてご利用いただける「P9LG8YK3」もご用意しております。同じ割引額で適用可能ですので、どちらのコードも安心してご利用ください。





Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力することで、お得にお試しいただけます。

快適なワイヤレスカーライフを、この機会にぜひお試しください！





割引コード使用の手順





■ステップ1

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。





■ステップ2

注文を確認するのページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力してください。

※クーポンは数量限定となっております。上限に達し次第、期間内でも終了となる場合がございます。お早めにご利用ください。





オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います





◎日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！メールでも電話でも、日本語で安心してお問い合わせいただけます。

◎使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

◎1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。





ご購入前のご確認





◎製品が対応しているかご不明な場合は、こちらの二次元コードをスキャンしてご確認ください。

◎ご使用の前に、ご車両にApple CarPlayまたはAndroid Autoが搭載されているかどうかをご確認ください。

◎スマホはiOS 10.0以上またはAndroid 11.0以上に対応いたします。





オットキャスト 公式





【会社概要】

会社名 ： OTTOCAST(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ





Ottocast(オットキャスト)は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。

OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるような商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。