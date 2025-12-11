ベトジェット、12.12限定のメガセールを開始、2026年の旅行で利用できる数百万枚もの航空券を片道わずか11,690円から提供
（東京, 2025年12月11日） - ベトジェットは2025年最後の「ダブルデー」を記念して、12月12日の1日限定で数百万枚の航空券を最大100%割引で提供し、世界中の旅行者が2026年を通してお得にベトナムやアジアを旅する機会を提供します。
2025年12月12日午前02:00から12月13日午前01:00まで（日本時間）の間、エコチケットを予約する際にプロモーションコード「THANKS」を入力すると、ベトナム国内線および日本とベトナム間を含む全路線を対象に、エコチケットが100%割引になり、片道わずか11,690円（税・手数料込）からご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年1月5日から12月31日まで（*）で、ご予約はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリで受け付けています。
エコチケットをご予約いただくと、ベトナム国内で利用できる高速データ500MBのSkyFi eSIMを無料で受け取ることができるほか、2026年5月4日から5月28日までの対象フライトでは20kgまでの受託手荷物が無料（**）となります。SkyFi eSIMは目的地の到着日から31日間有効です（**）。これらの特典は、2025年12月31日までに予約された国際航空券に適用されます。これらの魅力的なサービスにより、東京、大阪、名古屋、福岡、広島から、ハノイおよびホーチミンへのご旅行が一層快適なものになります。
旅行シーズンの盛り上がりが高まるなか、ベトジェットの12.12メガセールは、今年一年を振り返り、自分へのご褒美を計画する絶好のチャンスです。お得な運賃により、旅行者は来年の好きなタイミングに旅行を計画し、自分だけの旅行を自由にデザインできます。
（*）路線によって、適用される旅行期間が異なる場合があります。利用不可日が設定される場合があります。
（**）諸条件に依る
