照明器具 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月03に「照明器具市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。照明器具に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
照明器具市場の概要
照明器具 市場に関する当社の調査レポートによると、照明器具 市場規模は 2035 年に約 2084 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 照明器具 市場規模は約 1482.3億米ドルとなっています。照明器具 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、照明器具市場シェアの拡大は、ヒューマンセントリックライティング（HCL）の導入急増によるものです。HCLとは、個人の認知能力と健康状態に合わせて特別に設計された照明システムです。多くの政府機関や公共機関が、建物や職場のコンプライアンス基準にHCLを取り入れています。その一例として、米国のWELL建築基準では、サーカディアン照明デザインが重要な基準として含まれており、他のオフィス、学校、建築インフラにも現代的な照明器具を導入する機会が生まれています。
照明器具に関する市場調査では、スマートシティプログラムの急速な拡大により、市場シェアが拡大することが示されています。スマートシティプログラムの急速な拡大により、コネクテッドで省エネ性に優れ、センサー機能を備えた照明器具の導入が促進されます。IoTエコシステムの普及に伴い、AIベースの照明器具には、適応型調光システムやワイヤレス接続機能を備えたカメラが搭載され、市場にプレミアムセグメントが生まれています。
しかし、発展途上国における予算制約により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
照明器具市場セグメンテーションの傾向分析
照明器具 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、照明器具 の市場調査は、技術別、アプリケーション別、タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
照明器具市場は、アプリケーション別に基づいて、住宅、商業、産業、屋外、建築に分割されています。これらのうち、住宅サブセグメントは予測期間中に市場を牽引し、収益シェアの45%を占めると予測されています。例えば、米国では住宅用LED、特に白熱灯と比較して最大25倍の寿命と75%のエネルギー消費削減が保証されているエネルギースター認定製品が歓迎されており、市場の発展に大きく貢献しています。
照明器具の地域市場の見通し
照明器具 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらのうち、アジア太平洋地域の市場は、評価期間中に最大の市場シェアを占め、収益シェアは35%に達すると推定されます。これは、様々な影響力のある照明エネルギー効率プログラムの広範な導入によるものです。インドでは、2025年1月時点で、UJALAスキームにより36クロールインドルピー個以上のLED電球が配布されており、世界最大級のLED導入プログラムの一つとなっています。
