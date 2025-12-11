不動産クラウドファンディング「利回り不動産」が 第80号ファンド（表参道住宅用地）募集開始 ―「表参道駅」まで徒歩7分。南青山の住宅用地を対象とした、年利9.6%のキャピタルゲイン型ファンド
不動産クラウドファンディング「利回り不動産」を提供する株式会社ワイズホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：和泉隆弘）は、新たな投資案件「第80号ファンド（表参道住宅用地）」の募集を、2025年12月12日（金）17時30分より先着方式にて開始いたします。
【ファンド概要】
利回り不動産第80号は、東京都港区南青山三丁目の戸建て付き土地を投資対象とするファンドです。
本物件が位置する表参道エリアは、洗練された街並みと高いブランド価値を兼ね備えた都内屈指の人気エリアです。ハイブランドの旗艦店やデザイン性の高い建築が集積し、商業と住宅が調和した独自の環境が、エリアの資産価値を長く支えてきました。
近年では、「表参道Grid Tower」 をはじめとした商業・複合施設の開発に加え、周辺で大規模マンション計画や再開発が進行しており、街の利便性と回遊性がさらに向上しています。成熟したエリアでありながら継続的にアップデートが続いていることが、大きな特徴です。
こうした動きにより、表参道周辺では安定した需要が維持されており、希少性の高い土地や住宅への評価も底堅い傾向にあります。既に高い魅力を備えたエリアでありながら、その価値が一層磨かれつつあります。
【本ファンドのPOINT】
POINT1｜希少性の高い立地
南青山3丁目では、戸建用地が市場に出回ること自体が極めて稀です。成熟した住宅地であるため供給が限られ、需要が安定している点も特徴です。このような希少性の高いエリアでの取得機会は貴重で、資産価値の面でも魅力的な条件を備えています。
POINT2｜近隣で大規模開発が進行しており、更なる地価上昇が期待
周辺では、「表参道Grid Tower」 をはじめとした商業・複合施設の開発が進み、大規模マンション計画も相次ぐなど、街全体がアップデートされ続けています。こうした継続的な再開発により、将来的な価値形成も期待される、注目度の高いロケーションです。
POINT3｜大手不動産会社から10億円以上での査定済み
本物件は、大手不動産会社から10億円以上の査定を受けています。
実績と信頼のある大手企業からの査定金額を目安にしながら、より高値での売却を目指します。
【対象不動産の概要】
物件名： 表参道住宅用地
所在地： 東京都港区青山三丁目
建築時期： 2006年9月（新耐震基準）
延床面積： 177.00m2
土地面積： 151.75m2
用途地域： 第2種中高層住居専用地域
本物件が位置する南青山3丁目は、高級住宅街でありながら表参道駅へ徒歩7分です。銀座線、半蔵門線、千代田線の3路線利用可能で、利便性が高い駅です。
また、徒歩圏内には明治神宮外苑や根津美術館、岡本太郎記念館などがあり、都心にいながら豊かな自然・文化を感じられます。
このように、本エリアは商業的側面だけではなく、自然と文化をバランスよく味わえることも大きな魅力のひとつです。
【ファンド詳細】
案件名： 利回り不動産 第80号ファンド「表参道住宅用地」
想定利回り：年利9.6%（キャピタルゲイン）
募集方式： 先着式
申込開始 ：2025年12月12日（金）17:30～
募集金額：800,100,000円
想定運用期間： 12ヶ月
分配方式 ：売却によるキャピタルゲイン分配
最低投資額： 1口1万円～
想定運用終了： 2026年12月（予定）
