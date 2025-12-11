オムロン ヘルスケア株式会社（本社：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2025年11月12日（水）に記者発表会を開催し、循環器事業における心電事業のグローバル戦略を発表しました。

当社は、循環器事業ビジョンである「Going for ZERO（脳・心血管疾患の発症ゼロ）」の実現には、世界の死因第1位であり、「心不全パンデミック」として患者数の拡大が懸念される心疾患への介入が不可欠と捉えています。

この課題解決のために当社は心疾患の早期発見と重症化予防を強化します。具体的には、これまでの家庭での心電図記録の普及に加え、医療機関での検査・診断領域へと事業を拡大します。そのグローバル戦略の一環として、インドでAI心電図解析サービスを提供するTRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED社（以下、トライコグ）への追加投資を通じて、医療現場での心電図検査の領域に参入します。また、日本においては、JSR株式会社（以下、JSR）から長時間ホルター心電図検査サービス「Heartnote®」を事業承継し日本の医療現場での心電図検査事業を強化します。当社は、これらの心電事業のグローバル戦略を確実に実行することで、心疾患の早期発見と的確な医療介入をサポートし、心疾患の発症と重症化を未然に防ぎます。これにより、「Going for ZERO』の実現を加速していきます。

背景：世界的な医療課題「心不全パンデミック」

心疾患は世界の死因第1位であり、年間約910万人が亡くなっています。さらに、世界的な高齢化に伴い心不全患者が急増する「心不全パンデミック」が医療課題となっています。米国では、心不全患者数が2020年の620万人から2030年には800万人へ増加すると予測されています。心疾患は、前触れなく発症することが多い一方で、早期発見と治療介入で重症化を予防できる疾患です。一方で、循環器内科、心臓血管外科の医師数が減少傾向*1にあると言われており、循環器疾患における医療リソース不足がグローバルの医療課題となっています。

＊1 厚生労働省HPより

オムロン ヘルスケアの新戦略：「Innovation × Partnership」で加速する、循環器事業の進化

オムロン ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 岡田 歩

当社はこれまで、「Going for ZERO」のビジョンのもと、家庭用血圧計の普及に取り組み、その世界累計販売は4億台を突破*2しました。血圧測定と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計、動悸などの症状が現れたときすぐに心電図を記録できるコンパクトサイズの携帯型心電計、血圧測定時に心房細動リスクを検出する次世代アルゴリズムIntellisense AFibを搭載した血圧計など、家庭での心房細動の早期発見に取り組んできました。発表会に登壇した代表取締役社長の岡田 歩は、「「心不全パンデミック」や「循環器専門医の不足」といった深刻な医療課題を解決するためには新たなアプローチが不可欠です。革新的な技術（Innovation）と戦略的パートナーシップ（Partnership）を融合させ、循環器事業を次のステージへと進化させ脳・心血管疾患の発症ゼロを実現します」と述べました。

*2 家庭用電子血圧計の世界累計販売数（2025年9月時点）：自社調べ

心電事業のグローバル戦略：事業領域を家庭から医療へ、そして遠隔患者モニタリングサービスへと拡大

オムロン ヘルスケア株式会社 ゼロイベント事業開発部 部長 野崎 大輔

続いて登壇したゼロイベント事業開発部長の野崎 大輔は、心電事業のグローバル戦略について詳細を説明しました。当社は、2005年に家庭用心電計を開発して以来、20年以上にわたり家庭での心臓モニタリングのパイオニアとして、革新的なデバイスを開発してきました。心電計付き上腕式血圧計は、現在グローバルで47カ国に展開されています。野崎は、「当社の心電計事業はこれまで家庭向けを中心に取り組んできましたが、今後は不整脈の検査や診断、治療が行われる医療機関での心電図検査まで領域を広げていき、発見、診断、治療までトータルで患者をサポートできるようにしていきたい」と述べ、そのための具体的な2つの取り組みとして、Heartnote®事業承継とトライコグへの追加投資を紹介しました。

取り組み①【日本市場】：検査・診断から治療領域へ。Heartnote®事業承継で実現するポートフォリオの拡大

JSR株式会社 イノベーション推進部 部長 小林 伸敏氏

当社は日本市場における新たな戦略として、2026年1月よりJSR社から長時間ホルター心電図検査サービス「Heartnote®」事業を承継します。この日登壇したJSR株式会社イノベーション推進部 部長の小林 伸敏氏は、Heartnote®について次のように説明しました。「Heartnote®は、日本の超高齢社会における課題解決を目指したサービスです。デバイスは薄型・軽量・フレキシブルな設計で、患者の装着時の負担を最小限に抑えながら、7日間の連続記録が可能です。また、医療機関にとっても、初期費用が不要なレンタル方式や解析支援により、導入や運用の業務負荷を大幅に軽減できるのが特長です。患者と医療現場の双方の負担を減らし、医療の質の向上に貢献してまいります」

従来の24～48時間ホルター心電計では発見が難しかった発症頻度の低い不整脈も、7日間のモニタリングにより約90%の高い検出率が期待できます。

取り組み②【インド・アジア】：インドのAIヘルステック企業トライコグへの追加投資を実施、医療機関の心電図検査環境の充実化を加速

TRICOG HEALTH INDIA PRIVATE LIMITED CEO Dr.Charit

グローバル戦略、特にインド・アジア地域における核として、当社はAI心電図解析サービスを提供するインドのトライコグ社への追加投資を発表しました。アジア地域では、脳・心血管疾患の有病者数が2050年までに7億2,950万人に達すると予測されています。特にインドにおいては、人口あたりの循環器専門医数が日本や米国の約25分の1と深刻な医師不足に直面しており、タイムリーに心電図検査を実施できる医療機関も少ないという課題を抱えています。トライコグ社は、医療機関で記録された心電図データをAIと100 名以上の社内医師が解析し、医師に診断レポートを送付する心電図解析サービス「Insta ECG」を提供しています。今回の追加投資に関して登壇したトライコグCEOのCharit Bhograj氏は、「AIソリューションによる早期診断と適切な管理により、心疾患による死亡の50%は予防が可能です。オムロンヘルスケアの心電計などのデバイスと我々のプラットフォームを連携させ、患者の家庭にまで介入していく必要があります」と述べました。

インドの医療課題を解決するためのさらなる取り組みとして、当社は心電計付き血圧計とトライコグ社のAI解析プラットフォームを連携させます。これにより、家庭で記録した心電図データとトライコグ社のAI技術および医師のノウハウを活用した心不全患者向け遠隔患者モニタリングサービス「KeeboHealth」を展開するプラットフォーム構想を進め、自宅で先進的な心疾患ケアを受けられる文化の創出を目指します。

今後の展望

当社は、革新的なデバイスとパートナーシップによるデータソリューションサービスを通じて、家庭と医療のギャップを埋め、世界中の人々の健康に貢献し、「Going for ZERO」の実現を加速していきます。