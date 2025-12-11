³ô¼°²ñ¼ÒALTWELL¡¢Amu.¤¢¤à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¡¡ÅìµþÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼ÒALTWELL(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌðÅç¿ò¸÷)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLITALICO(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«ÀîÆØÌï¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7366)¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAmu.¤¢¤à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1 ³ô¼°¾ù¼õ¤ÎÍýÍ³
Amu.¤¢¤à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¦Ä´ÉÛ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë5µòÅÀ¤ÇË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢Àº¿ÀÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ã³²¼Ô¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ò1µòÅÀ±¿±Ä¤·¡¢Àº¿À¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬ÃÏ°è¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿À²ÊË¬Ìä´Ç¸î¤ÈÏ¢·È¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ALTWELL¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅìÉô¡¦ÀéÍÕ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥±¥¢¤ÎÄó¶¡¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Ë¬Ìä´Ç¸îÎÎ°è¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ò¤è¤ê¹¤¯¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö¶È¾ù¼õ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÀ¾Éô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢°åÎÅ¤È²ð¸î¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬½»¤ß´·¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2 ¾ù¼õ´ë¶È¤Î³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡Amu.¤¢¤à³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è·ÐÆ²2-6-6 ¾®¾¾¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹ÔÉðÂçµ£(ÎáÏÂ7Ç¯11·î27Æü»þÅÀ)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±À¸³è±ç½õ¤Î»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡Ê¿À®28Ç¯2·î9Æü
³ô¼ç¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLITALICO(½êÍ³ä¹ç100¡ó)
3 ³ô¼°²ñ¼ÒALTWELL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¿ÍÀ¸¤Î½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç·ò¹¯¤«¤Ä¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢2023Ç¯4·î¤Ë²ð¸î»ö¶È¤Ø»²Æþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤Ï¡¢Íø±×¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÎÎ¾Î©¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤·¡¢¶¦¤ËÁÏ¤ë»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒALTWELL
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÅì³ëÀ¾6-2-3
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌðÅç¿ò¸÷