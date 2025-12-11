高度情報科学技術研究機構(RIST、理事長：田島 保英)は、2025年12月25日(木)、第5回スーパーコンピュータ「富岳」シンポジウム 富岳百景をオンラインで開催いたします。

世界最高水準の性能を誇るスーパーコンピュータ「富岳」(*1)は、共用開始から4年を経た今も、幅広い分野で革新的な成果を生み出し続けています。

本シンポジウムでは、文部科学省が推進する「富岳」成果創出加速プログラム(2025年度、最終年度)(*2)、および政策対応利用課題(*3)によって生まれた最新の研究成果を第一線の研究者がわかりやすく紹介します。

さらに、理系学生に人気の教育系YouTuber・ヨビノリたくみ氏をコーディネータに迎え、パネルディスカッション「『富岳』の最前線と未来予想図 ～研究者と語る1時間～」を実施。研究者とともに、未来の科学の可能性を熱く語り合います。

スーパーコンピュータ「富岳」を駆使して生み出された多様な成果に触れられる貴重な機会です。

ぜひご参加ください。





詳細はこちら https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2025/









開催概要

1. 名 称：第5回スーパーコンピュータ「富岳」シンポジウム 富岳百景

2. 開 催者：主催-高度情報科学技術研究機構(RIST)

企画-文部科学省

協力-理化学研究所計算科学研究センター、HPCIコンソーシアム

3. 開催日時：2025年12月25日(木) 13:00～17:30(受付開始12:30)

4. 対 象：科学に関心のある一般の方(高校生・専門学校生・大学生含む)

5. 形 式：オンライン(Zoom)による配信

6. 構 成：セッション(1)政策対応利用課題から1課題の講演

セッション(2)成果創出加速プログラム課題から4課題の講演

セッション(3)パネルディスカッション

(コーディネータ：ヨビノリたくみ氏)

「富岳」の最前線と未来予想図 ～研究者と語る1時間～

7. 参加費 ：無料(ただし事前のお申し込みが必要)

8. 参加(取材)申込： https://fugaku100kei.jp/events/kasoku/2025/

※途中参加、途中退出は自由です。

※ちらし(別添資料)をご参照ください。





9. プログラム：





タイムテーブル





10. その他：ヨビノリたくみ氏による告知動画

URL https://www.youtube.com/shorts/8gfzfb6WjZw









【用語説明】

(＊1)スーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」とは

スーパーコンピュータ「京」の後継機として理化学研究所が設置し、2021年3月から共用を開始した計算機。スーパーコンピュータの主要な世界ランキングの4部門で4期(2020年6月～2021年11月)連続1位を獲得し、以降も世界トップレベルの性能を有している。

(「富岳」については、理化学研究所計算科学研究センターHP https://www.r-ccs.riken.jp/jp/fugaku をご覧ください。)





(＊2)「富岳」成果創出加速プログラムとは

「富岳」の特性を十分に活用して科学的・社会的課題解決に直結する成果の早期創出を支援するために、2020年度から文部科学省が実施している事業。

2023年度からは、「AI・データ科学との融合・連携」「社会実装に向けた産業界との連携」「次世代を見据えたアプリケーションに繋がる取組」「基礎科学の新たなる展開」など、これまでにない新規成果の創出が期待される研究課題として、(1)健康長寿社会の実現、(2)防災・減災、環境問題、(3)産業競争力の強化、(4)基礎科学の発展、新領域という4つの科学的・社会的課題の領域に20課題が挑戦している。

(詳細は、広報サイト「富岳百景」の「富岳」成果創出加速プログラム https://fugaku100kei.jp/fugaku/promoting_research.html をご覧ください)





(＊3) 政策対応利用課題とは

スーパーコンピュータ「富岳」の計算資源を、政策的に重要または緊急と認められる課題が柔軟に利用できる枠組み。感染症対策や気象・防災分野等での利用などが対象となる。





以上









別添資料





第5回富岳百景シンポジウムポスター