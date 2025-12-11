全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利 祐一 グループ店舗数：1,137店舗(2025年11月末時点)]が運営するスタンド喫茶「ジェリコ堂 栄オアシス21店」にて、12月22日(月)16時から22時まで、店内の照明を落とし、キャンドルの明かりで空間を楽しむ「キャンドルナイト」を、一夜限定で開催いたします。





ジェリコ堂 栄オアシス21店 キャンドルナイト





【実施の経緯】

イベント開催の背景にあるのは、名城大学経営学部 山岡 隆志教授(専門：マーケティング、消費者行動論)のゼミナールとの産学連携の取組です。新業態として2025年4月に国内初出店した「ジェリコ堂」。栄オアシス21店は名古屋市栄という立地です。メイン顧客層と想定した10代～20代と同世代のゼミ生たちに、一連のマーケティング・プロセスに基づき、コミュニケーション戦略を提案いただく取り組みを4月～6月にかけて実施しました。2年生から4年生までのゼミ生が「短期マーケティング施策」「長期マーケティング施策」を企画し、資料化。コメダからの2度のフィードバックを経て、書類審査で通過した学生がコメダにプレゼンテーションする報告会を6月に開催しました。当日は、短期施策の上位6名と、中長期施策の上位4名が発表を行いました。





関係者向けのレセプションにゼミ生が参加





書類選考を経て実施した報告会





【実施の狙い】

キャンドルナイトの基になった企画は、総合1位を獲得した「月夜のジェリコ堂」と題した夜カフェの提案でした。「昼間に忙しく働く人、勉強する人に、夜の癒しを提供したい」という想いが込められた、来店動機とリピーターの獲得を狙うものでした。コールドドリンク中心のジェリコ堂が初めて迎える冬シーズンに本案を採用し、夜の来店動機を強化と、顧客満足度の向上を図ります。

参考) https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0925/





総合1位 春日井 琉楓さん(経営学部3年)





●ジェリコ堂とは

コメダ珈琲店の人気ドリンク「ジェリコ」を、幅広いカスタムで気軽に楽しめるスタンド喫茶。その日の気分に合わせた自分好みの1杯でひとときのくつろぎをお楽しみいただけます。

ホームページ： https://www.komeda.co.jp/jelycodo/

Instagram ： https://www.instagram.com/jelycodo_official/





ジェリコ堂ロゴ





●キャンドルナイト概要

「ジェリコ堂 栄オアシス21店」の店内が一夜限りの夜カフェに大変身。店内の照明を落としてキャンドルのライトを灯します。

おひとりでも、大切な方とのひとときにもピッタリな、特別な空間をお届けします。





▽実施日時

2025年12月22日(月)16時～22時

※10時～15時59分は通常照明で営業しています





▽実施場所

ジェリコ堂 栄オアシス21店

愛知県名古屋市東区東桜1丁目11-1オアシス21 B1 栄駅 東改札口徒歩1分

※サンシャインシティアルパ店、御在所サービスエリア(下り線)店での実施は

ございません。





▽特別キャンペーン

キャンドルナイト時間帯に「ベビーカステラ」をご購入いただくと、無料で「チョコホイップ」「チョコソース」のトッピングが可能に！

・ベビーカステラ 価格(税込) 単品：390円／ドリンクとセット：300円









●キャンドルナイト おすすめドリンク

旨み広がるピスタチオを使用したジェリコと、ホットドリンクを季節限定で販売中。ローストピスタチオならではのコク深さと、やさしいミルクの味わいに、思わずほっと一息。甘酸っぱいラズベリーピューレがアクセントになったこの季節だけの特別なドリンクです。

商品情報： https://www.komeda.co.jp/pdf/jelycodo_pistachio.pdf





▽ストロベリージェリー＆ラズベリーピスタチオ

価格(税込)レギュラーサイズ：840円／ラージサイズ：940円





ストロベリージェリー＆ラズベリーピスタチオ





▽ピスタチオラテ

価格(税込)レギュラーサイズ：770円／ラージサイズ：870円





ピスタチオラテ





【名城大学】

10学部25学科、9大学院研究科、学生数約15,000人を擁する中部圏では最大規模の総合大学。総合大学の強みを活かし、様々な研究プロジェクトや共同研究・産学官連携を推進。2026年に開学100周年を迎えるにあたり「中部から世界へ創造型実学の名城大学」を将来ビジョンに掲げる。









【株式会社コメダ】

1968年創業。「私たちは“珈琲を大切にする心から”を通してお客様に“くつろぐ、いちばんいいところ”を提供します」という経営理念のもと、フルサービス型喫茶店「コメダ珈琲店」を運営。2022年4月から名城大学女子駅伝部の公式スポンサー。