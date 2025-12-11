ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１２月１２日（金）から令和８年２月１２日（木）まで、「いちごフェア」を開催します。 フェアでは、期間中にイチゴをご購入いただいた方の中から先着2,000名様に、その場で使用できるＪＡタウンクーポン券300円分をプレゼントします。 特設ページでは、今年販売予定の新品種や各品種の特徴、その産地でしか出合えないイチオシのイチゴをご紹介しています。また、イチゴのおすすめの食べ方や保存方法も掲載しており、どのイチゴを買うか迷われている方には必見のページです。URL：https://www.ja-town.com/shop/contents3/ichigo.aspx

【おすすめのイチゴ】

●とちあいか

令和６年６月に品種登録された栃木県の新品種です。全国で愛される栃木の果実になってほしいとの願いから「とちあいか」と名付けられ、酸味が少なく、際立つ甘さが特徴です。ヘタがくぼむ形で、ものによっては断面がハート型になることもあるため、断面映えのスイーツにもおすすめの品種です。URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g3101-aika01-oyama/

●恋みのり

恋みのりは非常に果実が大きく、ややふっくらとした円錐形をしています。「みんなの想いがみのりますように」という思いを込めて「恋みのり」と名付けられました。イチゴの甘い香りが強く、酸味が少なく上品な味わいを楽しめます。URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8301-659/

●あまりん

令和元年にデビューした埼玉県の品種で、酸度が控えめで糖度が高く食味の良い品種です。酸度が控えめのため甘みを感じやすく食べやすいイチゴです。果実の色つやが良く、赤色が映える見た目の良さも特徴です。URL：https://www.ja-town.com/shop/c/c1P30/

【キャンペーン概要】

１．期 間：令和７年１２月１２日（金）～令和８年２月１２日（木）２．内 容：先着2,000名様にイチゴをご購入の際にその場で使用できる300円分のクーポンをプレゼント。※なくなり次第終了となります。※クーポンの使用には、ＪＡタウンの会員登録（無料）が必要です。

