大正製薬株式会社は、風邪のリスクが高まるこの時期に「風邪によるスーパーピンチ調査」を複数回にわたり実施・公開します。今回の調査結果から、有職者の約2人に1人が「年末の繁忙期で風邪を引いた経験がある（45.9%）」、さらに「風邪を引いた時の栄養補給で困った経験がある(45.4%)」という実態が明らかとなりました。そこで風邪のリスクが高まるこれからの年末シーズンに向け、風邪・熱の時の栄養補給への気づきを調査結果の公開を通して今後提供してまいります

第三弾となる今回は、小学生以下のお子様を持つ20代から60代のビジネスパーソンを対象に行った、働くパパ・ママの風邪の実態を調査で明らかにしました。結果、多くの家庭が、家族一人の体調不良をきっかけに、他の家族が次々にもダウンしてしまう“風邪ドミノ”を経験していることが分かりました。子供が発端となるケースが多くを占めますが、パパ・ママが原因となり、旅行や子供の学校行事に影響を与えてしまったケースもあることが垣間見えました。

調査名：風邪によるスーパーピンチ調査／調査手法：インターネットでのアンケート調査／対象者：20代-60代全国の男女有職者（パートアルバイト含む）、直近1年以内に風邪を引いた人1,200人／実施期間：2025年11月7日～2025年11月8日／調査委託先：楽天インサイト株式会社【本リリースに関するメディアの方のお問い合せ先】 大正製薬PR事務局 (株式会社オズマピーアール内) E-mail：taisho-pr@ozma.co.jp 担当：橋本、鳥居

【調査結果詳細】

１．働くパパ・ママの8割が、家族一人の体調不良をきっかけに、他の家族が次々とダウンしてしまう“風邪ドミノ”を経験！

小学生以下のお子様を持つ20代から60代のビジネスパーソン(n=386)に｢家族の一人の風邪をきっかけに、他の家族もダウンしてしまったことがあるか｣を伺ったところ｢ある｣と回答したビジネスパーソンは81.6%に上り、多くの家庭が“風邪ドミノ”によるスーパーピンチを経験していることがわかりました。

２．子どもが“風邪ドミノ”の発端になるケースが多いが、15.9％はパパ・ママが発端になっているケースも！

家族一人の風邪をきっかけに他の家族も体調を崩すケースについて、発端となる人を伺いました。最も多いのは子どもで81.3％でしたが、一方でパパ10.2％、ママ5.7％と、パパ・ママが発端となるケースも15.9％みられました。パパ・ママが発端となってしまった場合、予定していた旅行や子供の学校行事に与える影響が大きく、｢旅行の直前にパパ・ママともに体調を崩してしまい、子供に謝ったことがある｣と回答いただいた家庭もありました。家族の思い出作りのためにも、日ごろから自身の体調管理が重要であることが考えられます。

旅行や学校行事など、子どもにとっての大切なイベントの前に、ご自身や配偶者（パートナー）が風邪を引いてしまったエピソード

＜参考情報＞■ビジネスパーソンのおよそ2人に1人（45.9%）が年末繁忙期に風邪を引いた経験あり！ ビジネスパーソン1,200名（20-60代男女有職者）に、今まで11月/12月の年末イベント時期に風邪を引いたことはありますか。」と伺ったところ、実におよそ2人に1人が「ある（45.9%）」と回答しました。

■およそ2人に1人が風邪を引いた時の栄養補給で困った経験がある！ 同様にビジネスパーソンに「風邪を引いた時、栄養を補給する方法で困った／苦労した経験はありますか。」と伺った所、実におよそ2人に1人が「ある（45.4%）」と回答しました。

「リポビタンDスーパー」製品概要

風邪を引いて熱がある時は「リポビタンDスーパー」で栄養補給＋休養を！

タウリン2,000㎎に、人参910㎎（原生薬換算）、ビタミンE等を配合しています。

販売名：リポビタンDスーパー製品区分：【指定医薬部外品】 希望小売価格：296円（税込）＜用法・用量＞成人（15才以上）1日1回1本（100mL）＜効能・効果＞肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

