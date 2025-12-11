全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム×ダンダダン『怪奇(オカルト)だらけの図書室からの脱出』の福岡、岡山、北海道、宮城会場での開催について、詳細を発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/dandadan/

謎解きを通じてまるで“物語の登場人物”になったかのような体験ができる「リアル脱出ゲーム」と、TVアニメ第3期の放送も発表され、ますます盛り上がりをみせるTVアニメ『ダンダダン』がコラボした本イベント。取り壊し予定の旧図書室を舞台に、とある儀式の生贄となってしまったあなたが、ターボババア(招き猫)とともに、モモ、オカルン、アイラと力を合わせて怪異に立ち向かう、ファン必見の体験型ゲーム・イベントです。東京、愛知、そして現在開催中の大阪会場でも参加者の皆様から大変ご好評いただいている本イベントの、福岡、岡山、北海道、宮城会場での開催がいよいよ2026年1月よりスタート。開催会場や各地のイベント会期について詳細を発表します。チケット販売は、少年探偵SCRAP団(FC)先行販売を12月13日(土)から、一般販売が12月20日(土)からスタート。▽イベントの様子

参加者からは「ダンダダンらしい演出やストーリーに感動した」「ボイスが豪華でよかった！」「初めて参加したが、みんなとワイワイ楽しめた！」などの声が寄せられている本イベント。特設サイトでは、イベントの様子が分かる体験レポートや力試しのお試し謎、アニメ1期を見ると解ける開催記念謎を公開中です。TVアニメ『ダンダダン』の完全オリジナルストーリーを、登場人物として体験できる唯一無二の本イベント。今回発表した会場での開催が最後となるので、ぜひお見逃しなく！

リアル脱出ゲーム×ダンダダン『怪奇(オカルト)だらけの図書室からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/dandadan/◼︎開催会場、日程【追加都市】福岡：リアル脱出ゲーム福岡店 2026年1月16日(金)～2月23日(月祝) 岡山：オルガホール 2026年2月28日(土)～3月1日(日) 北海道：リアル脱出ゲーム札幌店 2026年3月20日(金祝)～4月5日(日) 宮城：松栄ホール 2026年4月25日(土)～4月26日(日)【開催中】大阪：リアル脱出ゲーム大阪南堀江店 2025年12月4日(木)～2026年1月12日(月祝)◼︎チケット販売スケジュール【大阪】好評販売中【福岡、岡山、北海道、宮城】少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2025年12月13日(土)12:00～2025年12月19日(金)23:59一般販売：2025年12月20日(土)12:00～◼︎ストーリーある日、取り壊し予定の旧図書室に足を踏み入れたあなたは不気味な声を耳にした。「…あれ、もしかしてあなた、私が見えるの？ あははははは！ これで儀式ができる。この図書室のために生贄になるのよ」「おい、テメェ！ そいつから離れな！ ウチらが相手してやるよ！」怪異に襲われるピンチに、モモ、オカルン、アイラがあなたの前に現れ、激しい戦いを繰り広げる。しかし怪異の能力により次々と本に閉じ込められてしまう。絶望し立ち尽くすあなたにターボババア(招き猫)が背後から語りかける。「儀式の生贄に選ばれたお前は60分後に死ぬ。 助かるには3人を救い出し、協力してやつを倒すほかねぇぜ、力ずくでな」モモたちを本から戻すため奮闘するあなた。さらにセルポ星人まで現れ、事態は混迷を極めていく…。あなたが死ぬまで、残り60分。怪異にあらがえ。闘え。そして、生きのこれ。◼︎プレイ形式・所要時間：約120分・参加人数：最大6名・一斉スタート・屋内イベント◼︎チケット料金〈前売(平日)〉一般：3,600円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,300円(合計19,800円)特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：3,900円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,600円(合計21,600円)特典付きチケット：上記チケット料金に1人あたり＋3,500円〈当日(平日)〉一般：3,900円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,600円(合計21,600円)〈当日(土日祝＆ハイシーズン)〉一般：4,200円グループチケット(1～6人)：1人あたり3,900円(合計23,400円)※料金は税込です。※グループチケットの1人あたりの料金は6人で参加した場合の料金です。※ハイシーズンは、年末年始、GW、夏季休暇などを含む大型連休期間を想定しています。※本イベントはU22団員割引の対象となります。22歳以下の方は「U22団員」になると、平日当日券が半額で購入できます。詳細は下記よりご確認ください。https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22※複数回本イベントに参加したい方向けに＜リピートチケット＞もご用意しております。すでに本公演にご参加した方がもう一度参加したい場合は＜リピートチケット＞をご購入ください。詳細は下記よりご確認ください。https://www.scrapmagazine.com/news/reticket_0919/〈特典付きチケット情報〉「カニ鍋の炎(オーラ)を感じるセット」は、特典付きチケットに付属する限定グッズです。すべての前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。

※特典付きチケットは当日チケットでの販売、および単体での販売はございません。※イベント参加当日、受付にてお渡しいたします。在庫状況によっては後日発送になる場合がございます。※チケット購入画面よりイベントチケットの購入枚数を選択後、特典付きチケットに変更したい枚数を副券で選択し、購入にお進みください。※グループチケットをご購入の場合、スクラップチケット(スクチケ)については、ご参加人数を上限に特典付きの数をお選びいただけます。◼︎主催 SCRAP◼︎企画制作 SCRAP©龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会 ©SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉TVアニメ『ダンダダン』とは

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモと、同級生でオカルトマニアのオカルン。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！運命の恋も始まる！？オカルティックバトル＆青春物語、開幕！第1期、第2期は各配信サイトにて配信中。第3期の制作も決定しています。☆TVアニメ『ダンダダン』オフィシャルサイト：https://anime-dandadan.com/☆TVアニメ『ダンダダン』公式Xアカウント：https://x.com/anime_dandadan