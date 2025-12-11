アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、クラウド自動点呼システム「e点呼セルフ Typeロボケビー」を導入された天竜自動車運送株式会社様に取材を行い、その内容を導入事例レポートとして公開しました。

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251211/693a0e5c0c303.pdf

このレポートでは、休日出勤の常態化や長時間労働といった課題を抱えていた同社が、点呼の自動化をきっかけに「休日出勤ゼロ」「帰着点呼の効率化」を実現し、運行管理者の労働時間削減や現場業務の効率化へとつながった実例を、現場の声とともにわかりやすく紹介しています。 導入を検討される運輸事業者様にとって、現場目線での生の効果が確認できる価値ある内容です。ぜひご覧ください。■天竜自動車運送株式会社様 導入事例こちらからhttps://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20251211/693a0e5c0c303.pdf■その他の導入事例はこちらからhttps://www.tokai-denshi.co.jp/customers■クラウド自動点呼システム『e点呼セルフ Typeロボケビー』特設サイトhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

■本件に関するお問合せ先 東海電子株式会社 営業企画部：info@tokai-denshi.co.jp

