さくら情報システムとSYSホールディングスが業務提携

さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)と株式会社SYSホールディングス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役会長兼社長：鈴木 裕紀、以下「SYSホールディングス」)は、このたび、2025年12月10日より業務提携を開始することをお知らせいたします。本提携により、両社のビジネスの付加価値最大化を目指します。





■業務提携の狙い

SYSホールディングスとさくら情報システムは、これまで主に金融業界のシステム開発・保守運用における協業を通じてパートナーシップを構築してきました。本業務提携においては、金融に加えてエネルギー業界をはじめとするさくら情報システムが強みをもつ業界へ協業領域を拡大するとともに、SYSホールディングスの幅広いIT分野専門知識とグローバル人材ネットワークにより、案件対応力強化を図ることを目的としています。さらに、両社の顧客基盤を生かしたサービス提案やシステム開発案件への参画、それを通じた人材育成は、新規顧客獲得や収益拡大など、相互の発展につながるとの共通認識のもとで本提携に合意したものです。





SYSホールディングスは、ホールディングスとして特色を持つ19のグループ企業を統合し、IT業界において高い成長率を維持しています。金融、官公庁、公共系、Web系など多分野にわたり、各種業務システムやモバイル向けアプリ・システムの開発を展開しています。さらに、15か国からのグローバル人材を積極的に採用し、若手経営者の抜擢を通じて、活力に満ちた企業文化を育んでいます。IT人材の創出や幅広い技術領域の強みを活かしながら大手取引先や大規模案件にも柔軟に対応し、IT化やDXの推進を支援しています。





さくら情報システムは、設立以来50年以上にわたり、三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。豊富な経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。2006年には大阪ガス株式会社のグループ会社である株式会社オージス総研の資本参加を得て、エネルギー事業に関連するシステム開発にも幅広く携わり、各種エネルギーサービスを始め、今ではエネルギーの自由化に対応したシステム構築など、大きく業容が拡大しています。









■SYSホールディングスについて

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社SYSホールディングス

本社 ： 愛知県名古屋市東区代官町35番16号第一富士ビル2F

設立 ： 2013年8月1日

URL ： https://www.syshd.co.jp/

業務内容： グローバル製造業ソリューション、社会情報インフラソリューション、モバイルソリューション









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容： システムコンサルティング、開発、保守・運用(金融、エネルギー、会計・人事給与・BPO・セキュリティ・システム運用)









※本リリースに記載されている製品名、会社名は各社の商標または登録商標です。