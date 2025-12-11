株式会社88デザイン（ハチハチデザイン、本社：神奈川県相模原市、代表取締役：岸本洋明）では、スズキ・ジムニーシリーズのインパネをスムージングするパネルキット「0DINパネル™︎キット」を2025年12月13日（土）より販売いたします。価格は13,800円（消費税込み）。 また、88デザインのパネルキットを装着した車両専用の「マグネットアクセサリーシリーズ」も2025年12月17日（水）より順次販売予定です。 適合車種は現行ジムニーシリーズのJB64（ジムニー）、JB74（ジムニーシエラ）、JC74（ジムニーノマド）。当社のオンラインショップでお求めいただけます。

0DINパネル™︎キット

「0DINパネル™︎キット」は、スズキ・ジムニーシリーズ専用のインパネ交換パーツで、当社独自の「引き算のデザイン」により、究極までシンプルな形を追求しました。インパネをすっきりさせるとともに室内を広く感じさせ、また、直前視界も良好となり、軽規格ボディで設計されているジムニーシリーズに広がりのある室内感覚を提供します。 装着は、純正インパネのナビ機器を装着するための部品である「インパネセンターガーニッシュ」と「インパネセンターキャップ」を取り外して「0DINパネル™︎キット」と交換するだけと、DIYでも可能です。素材には純正部品と同等のポリプロピレン樹脂を採用して熱や耐久性にも配慮するとともに、純正インパネになじむ梨地の表面処理としました。設計にはCADを駆使し、強度をアップさせるために裏側のリブを効果的に配置。精密な造形を実現するために射出成型を採用するなど、品質は安心の日本国内生産です。

0DINパネル™︎キット開発の経緯

ジムニーシリーズの純正インパネの中央部には、ナビ機器を装着する四角い箱状のパネル「インパネセンターガーニッシュ」が設置されていますが、視覚的な圧迫感や室内の手狭感があり、ナビ機器を装着しないユーザーや、スマートフォンをナビとして利用するユーザーにとっては不要な部品でした。そこで、それらの不満を解消しながら純正インパネに溶け込むデザインの交換タイプのパネルを開発しました。高いクオリティを実現しながら、生産の合理化などを行うことで、自分の車をカスタムして楽しむジムニーユーザーのためにお求めやすい価格を実現しました。なお、「DIN」はカーオーディオなどのサイズに関するドイツの工業規格で、オーディオレスのパネルという意味で「0DINパネル」と名付けました（商標登録出願中、商願2025-139422）。88デザインでは、1DINサイズのオーディオ機器を装着可能な「1DIN オーディオパネルキット」も展開中です。

マグネットアクセサリーシリーズ

「マグネットアクセサリーシリーズ」は、「0DINパネル™︎キット」および「1DIN オーディオパネルキット」専用のアクセサリーで、センターパネル上部の平面部にマグネットで固定して使用します。一般的なアクセサリーとは異なりマグネットによる固定方式なので、使いたい時に使いたい場所に簡単に固定することができ、使わない時は取り外してすっきりさせるといった使い方ができます。 「マグネットアクセサリーシリーズ」を使用するためには、予め専用の「スチールプレートセット」をセンターパネルの裏に両面テープで貼り付けておく必要があります（DIY可能）。「スチールプレートセット」は2025年12月17日（水）より販売、価格は900円（消費税込み）。 「マグネットアクセサリーシリーズ」第一弾として、「マグネットボールマウント（17mm）」を2025年12月17日（水）より販売いたします。「マグネットボールマウント（17mm）」は、市販のスマホホルダー（別売）を取り付けて使用します。一般的な17mmのボールジョイントを備えるスマホホルダーであれば取り付け可能です。これによってスマホをカーナビとして運転中の見やすい位置に固定して使用することができます。価格は2,000円（消費税込み）。 今後も様々なマグネットアクセサリーを順次発売していく予定です。市販のマグネットを使用して、ユーザーがオリジナルアクセサリーを製作することも可能です。

0DINパネル™︎キットの概要

寸法：全幅265mm×奥行250mm×全高160mm価格：13,800円（消費税込み）適合車種：JB64（ジムニー）、JB74（ジムニーシエラ）、JC74（ジムニーノマド） ※2018年7月以降登録の全車主な特徴：・「引き算のデザイン」によるシンプルな形状・視覚的な広さ感を確保・直前視界の改善・装着は簡単でDIYも可能・純正と同等の素材を採用・安心の国内生産・お求めやすい価格

マグネットアクセサリーシリーズの概要

「スチールプレートセット」 価格：900円（5個1組、消費税込み）「マグネットボールマウント（17mm）」 価格：2,000円（消費税込み）主な特徴：・「0DINパネル™︎キット」および「1DIN オーディオパネルキット」専用・「引き算のデザイン」とも整合するマグネット脱着式というアイデア・センターパネル上の自由な位置に取り付け可能・装着は簡単でDIYも可能・お求めやすい価格・オリジナルアクセサリーのDIY製作も可能

＜企業説明＞88デザインについて社名の「88」は、漢字の八十八を縦に書いた「米」を表しています。米を作るためには88回もの手間がかかると言われていますが、自動車にも数多くの手間がかけられています。そのような「ものづくりの魂」を大切にすることを企業理念としています。代表取締役の岸本は自動車メーカーに28年間勤務し、商品企画や生産技術を経験した後に88デザインを起業。「プロの目」で自動車関連パーツの開発を行っていきます。

＜企業情報＞会社名：株式会社88design（ハチハチデザイン）本社：神奈川県相模原市南区相模大野1-10-15-101代表取締役：岸本洋明設立：2023年11月資本金：300万円事業内容：自動車カスタマイズ部品の企画・販売

【商品に関するお問い合わせ】株式会社88design（ハチハチデザイン）・ホームページhttps://88design.co.jp/・公式オンラインショップhttps://shop.88design.co.jp/

【報道関係のお問い合わせ】株式会社88design（ハチハチデザイン）〒252-0303神奈川県相模原市南区相模大野1-10-15-101TEL：042-816-3173URL：https://88design.co.jp