近畿大学九州短期大学附属幼稚園（福岡県飯塚市）は、令和7年（2025年）12月18日（木）に、飯塚市文化会館「イイヅカコスモスコモン」中ホールにて、令和7年度生活発表会を開催します。【本件のポイント】●遊戯担当教諭が手作りした衣装を着た園児が、広い舞台で練習の成果を披露●年長組の園児が将来の夢を一人ひとり発表し、小学校に巣立つ前に自信をつける●近畿大学九州短期大学保育科1年生の学生が実習の一環として加わり、運営をサポート【本件の内容】生活発表会は、本園の行事の中でも運動会と並ぶ大きなイベントの一つで、毎年、飯塚市文化会館「イイヅカコスモスコモン」中ホールにて開催しています。クラスごとに園児が2グループに分かれ、1部と2部で園児を入れ替えて実施します。今年は、未満児クラスがクリスマスをテーマにしたお遊戯でオープニングを飾り、プログラムの前半では1グループ8人程でお遊戯の成果を発表し、後半は学年ごとに体操、リズム遊び、劇を発表します。中でも一番の見どころは、年長組の一人ひとりが将来の夢を発表する「My Dream」です。保護者の方に我が子の入園時からの成長を実感してもらえる演目であり、園児自身も小学校に巣立つ前に自信をつける機会となります。当日の衣装は、これまでの衣装をアレンジしたり、サテン生地ズボン・シャツなどをベースに飾り付けをするなど、遊戯担当教諭が全て手作りしており、園児はその衣装を着て広い舞台に立ちます。また、近畿大学九州短期大学保育科1年生の学生が実習の一環としてリハーサルから当日運営までのサポートを行い、幼稚園の現場を学びます。【開催概要】日時：令和7年（2025年）12月18日（木） ＜1部＞9：00～12：00＜2部＞13：00～16：00場所：飯塚市文化会館「イイヅカコスモスコモン」 中ホール （福岡県飯塚市飯塚14-66、JR福北ゆたか線「飯塚駅）から徒歩約10分）参加：全園児 138人、保護者・家族 550人、近畿大学九州短期大学保育科1年生 35人【プログラム】 ※1部・2部同内容1.お遊戯「サンタさんのくつ下列車」（未満児）2.お遊戯「笑顔がEーネ！」（年中）3.お遊戯「ガオガオ・オールスター」（年少）4.お遊戯「カリスマックス」（年長）5.お遊戯「アロハ・エ・コモ・マイ」（年中）6.お遊戯「リトルプリンセス」（年少）7.お遊戯「セイヤッ！空手パンチ！」（年中）8.お遊戯「マジカル・アラビアンナイト」（年長）9.体操「忍たま 只今 修行中！」（年少）10.リズム遊び「きんだいっこ ステーション」（年中）11.劇「おむすびころりん」／～My Dream～（年長）【関連リンク】九州短期大学附属幼稚園https://www.preschool.kjc.kindai.ac.jp/九州短期大学https://www.kjc.kindai.ac.jp/