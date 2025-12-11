微細化時代の必須技術──フローティングコネクタ市場、CAGR9.0%で拡大中
フローティングコネクタとは、基板対基板あるいは基板対モジュール間の接続に用いられる電子接続部品であり、嵌合時に水平方向や垂直方向に微細な位置ズレを吸収する「フローティング構造」を備えた高信頼性コネクタである。一般的な固定型コネクタと異なり、フローティングコネクタは嵌合時の機械的ストレスを分散・吸収することで、接触不良やピン破損のリスクを低減し、耐振動性・長寿命性を実現する。近年では、カメラモジュール、ディスプレイ、通信端末、車載電子機器、FA機器など、微細化・高密度実装が求められる多様な分野で導入が進んでおり、高い機構的柔軟性と電気的安定性を両立する部品として注目されている。また、接点数の増加や高周波対応、EMI対策といった複合的な要求に応える設計も進んでおり、先進的な電子機器の信頼性向上に不可欠な要素技術といえる。
フローティングコネクタ業界の主要な発展傾向は、電子機器の小型化と高密度実装化の加速に伴う需要の拡大である。近年、スマートフォンやタブレット端末、車載カメラ、レーダーなどでは、複数の基板やモジュールを限られたスペース内で高精度に接続する必要がある。このような設計要求に対して、フローティング構造を持つコネクタは、部品間の位置ズレや振動の影響を吸収しながらも、安定した電気接続を実現する点で優位性を発揮する。また、組立工程での位置合わせ精度への依存度を低減できるため、生産性や歩留まり向上にも貢献する。さらに、薄型・軽量・多極化といった設計自由度の高さが、IoT機器やウェアラブルデバイスといった新興分野への展開を後押ししており、製品カテゴリ全体としての進化が続いている。
フローティングコネクタの用途は、従来の民生用電子機器から自動車・産業機器へと着実に拡大している。特に自動運転や先進運転支援システム（ADAS）の発展に伴い、センサやECU間の高信頼接続が求められる車載環境において、温度変化・振動・湿度といった過酷条件でも安定動作するフローティング構造の特性が評価されている。一方、工場自動化や産業ロボットにおいても、筐体の狭小化や構造の複雑化が進んでおり、従来型の固定接続では対応困難なケースが増加している。これに対し、フローティングコネクタは機械的柔軟性と信号整合性を両立できる点で導入が進んでおり、長期信頼性とメンテナンス性の両立を実現する技術として、産業機器メーカーからの引き合いも増加傾向にある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界フローティングコネクタ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53105/floating-connector）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.0%で、2031年までにグローバルフローティングコネクタ市場規模は7.22億米ドルに達すると予測されている。
図. フローティングコネクタ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336732&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336732&id=bodyimage2】
図. 世界のフローティングコネクタ市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、フローティングコネクタの世界的な主要製造業者には、IRISO Electronics、Amphenol、Hirose Electric、JAE、Molex、Kyocera、KEL Corporation、Samtec、Greenconn Technology、Jinling Electronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約75.0%の市場シェアを持っていた。
