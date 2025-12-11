ハンドヘルド型光ファイバー溶着機の世界市場2025年、グローバル市場規模（1000W以下、1000W～2000W、2000W以上）・分析レポートを発表
2025年12月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ハンドヘルド型光ファイバー溶着機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ハンドヘルド型光ファイバー溶着機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界のハンドヘルド型光ファイバー溶着機市場は2024年に約634百万米ドルと推計され、2031年には約947百万米ドルへ成長する見通しで、予測期間中の年平均成長率は約6.0％となります。本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策変更が市場構造、地域経済、供給網の安定性にどのような影響を及ぼすかについて詳細に分析しています。
________________________________________
■ ハンドヘルド型光ファイバー溶着機の特徴
ハンドヘルド型光ファイバー溶着機は、光ファイバレーザーをエネルギー源として使用し、高エネルギーのレーザー光で金属や材料を瞬時に溶融して接合する装置です。従来の溶接機と比較して、軽量で可搬性が高く、操作性が良く、溶接速度が速く、仕上がり精度が高い点が特徴です。これにより、金属加工、電子機器製造、家電製品の組立、建設現場など、多様な産業において広く活用されています。
________________________________________
■ 市場動向
携帯型レーザー溶接技術は、溶接品質の安定化と作業効率の向上を実現する重要な技術として注目されています。特に、軽量で扱いやすい装置への需要が高まっており、中小規模工場や現場作業の多い業態で採用が進んでいます。また、省人化・自動化ニーズの高まりと高付加価値製品の増加に伴い、精密溶接の重要性が増していることも市場成長を後押ししています。
一方で、レーザー装置特有の高コストや導入時の技術習熟が課題となっており、価格競争力と技術サポート体制の強化が企業の重要課題となっています。国際的な貿易政策や原材料調達の不確実性も市場に影響を及ぼしており、供給網の強靭化が求められています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートでは、製造企業別、地域別、タイプ別、用途別に市場を多角的に評価しています。2020年から2031年までの市場規模推移、販売数量、平均販売価格を予測し、需給構造の変動や競争環境を包括的に分析しています。さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品例を示し、市場の実態と競争力の要因を明確化しています。
________________________________________
■ レポートの主目的
本レポートが掲げる主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国の市場機会規模を明確化すること。
2. ハンドヘルド型光ファイバー溶着機の成長可能性を評価すること。
3. 製品タイプ別・用途別に市場成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を体系的に分析すること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートでは、Full Spectrum Laser、IPG Photonics、OMTech Laser、Stahlwerk Schweissgeräte、Theo、Laser-welder、Miller、Piranha、Border Laser、Han's Laser、Herolaser Equipment、Morn Laser Technology、Riland、Senfeng、HG Tech、Haiwei Laser、Raytu、HSG、Chaomi Laser などの主要企業を取り上げ、売上、販売数量、製品構成、利益率、地域展開、技術動向などを詳細に分析しています。
