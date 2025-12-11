Loyalty Juggernautが現代のロイヤルティ技術の新時代を切り開く2025年第4四半期のForrester Wave™ ロイヤルティプラットフォーム部門で、ストロングパフォーマーとして認定





AIによる意思決定、より賢明なエンゲージメント、エコシステムの収益化を通じて、ロイヤルティを高め、測定可能な成長を促進。

カリフォルニア州パロアルト, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 世界初のクラウドネイティブで特許取得済みのエンタープライズ向けロイヤルティプラットフォームGRAVTY®を手掛けるLoyalty Juggernaut（LJI）は、このたびForrester Wave™においてストロングパフォーマーとして認定されたことを発表しました：ロイヤルティ プラットフォーム、2025 年第 4 四半期。この認定は、LJIにとって初めてのWave評価での重要な節目となり、同社が世界のロイヤルティ市場における破壊的技術リーダーとして急速に台頭していることを示しています。

報告書によると、「顧客はLoyalty Juggernautの信頼性と強力なパートナーシップ志向を称賛している」とされており、同社の顧客成功への取り組みが反映されています。Forresterは、次のように評価しています。「LJIは、高度な国際的プライバシー管理とコンプライアンスに対応した連合型またはマルチパートナープログラムを必要とする多国籍ブランドにとって、優れた選択肢である。」これは、複数の市場や業界、規制環境で事業を展開する大企業向けに、次世代のロイヤルティエコシステムを提供するLJIの取り組みと強く一致しています。

「私たちはチームの成果を非常に誇りに思うとともに、日々の技術革新の原動力となるビジョンと信頼を寄せてくださるクライアントに心から感謝しています。現代のロイヤルティを通じてイノベーションを起こし、変革を遂げ、成長を解き放つこれ以上にエキサイティングな時代はありません」と、Loyalty JuggernautのCEO、Shyam Shah氏は述べています。

長年にわたり、ブランドはジレンマに直面してきました。すなわち、イノベーションを制限する遅く高コストの従来型プラットフォームを利用するか、グローバル規模の管理ができない簡易的な小売向けソリューションに頼るかの、いずれかしか選べない状況です。GRAVTY®は、AIによる意思決定、エージェント的かつ自律的なオーケストレーション、リアルタイムエンゲージメント、そしてエコシステムの収益化を通じて、そのようなトレードオフを解消します。

「WestJetは、WestJet Rewardsをフライト中心のプログラムから、マイルストーン報酬、最新のeストア、そしてはるかに広範なパートナーネットワークを備えた、完全なポイント＆ステータスエコシステムへと再設計する、数年にわたる取り組みを行ってきました」と、WestJetのロイヤルティ＆戦略的パートナーシップ担当副社長、スSteve McClelland氏は述べています。「GRAVTY®は、この大規模な変革を推進するとともに、乗客にシームレスな体験を提供するプラットフォームです。Loyalty Juggernautとのパートナーシップを誇りに思うとともに、Waveでの高評価をチームに祝福します。」

ブランドがGRAVTY®を選ぶ理由は、その比類なき価値にあります。すなわち、スケールに応じたリアルタイムパーソナライゼーション、高度なデータインテリジェンス、グローバルなコンプライアンス、最高評価のサポート、そして企業が競争し成長するための迅速で受賞歴のあるイノベーションのリズムです。

「私たちのクライアントは単なるベンダーを求めているのではなく、力を倍増させる存在を求めています」と、Loyalty JuggernautのCCO、David Andreadakis氏は述べています。「多国籍プログラムの運営であれ、パートナーが豊富なライフスタイルエコシステムであれ、あるいはロイヤルティを戦略的ビジネスとして展開する場合であれ、GRAVTY®は小売専用プラットフォームでは対応できないエンタープライズ向けオーケストレーションと、従来型プラットフォームでは実現できない機動力を提供します。私たちは単なるプラットフォームではなく、現代のロイヤルティ経済のためのオペレーティングシステムです。」

メディアお問い合わせ先: media@lji.io

デモのリクエストやレポートのダウンロードはこちら: www.lji.io

Loyalty Juggernautについて

本社をシリコンバレーに置くLoyalty Juggernaut, Inc.は、次世代のエンタープライズ向けロイヤルティを提供しています。LJIは、航空、ホスピタリティ、小売、消費財（CPG）、通信、銀行業界において、世界中の象徴的なロイヤルティエコシステムを支えています。クライアントには、WestJet、Emirates、Viva Aerobus、Global Hotel Alliance、リバプール、Deutsche Telekomなどが含まれます。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2251954/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

