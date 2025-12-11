全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では毎週木・金曜日の26時より新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」を放送しています。2026年1月1日（木）からは「アポカリプスホテル」をお届けします。

１．「アポカリプスホテル」について

人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』では、ホテリエロボットのヤチヨと従業員ロボットたちが、オーナーの帰還と、再び人類のお客様を迎える時を待っていた。が――100年ぶりにやってきたお客様は、地球外生命体だった。次々に訪れる彼らの目的は、宿泊か、侵略か、はたまたどちらでもないのか……『銀河楼』の威信をかけたヤチヨたちのおもてなしが、今、始まる――

■キャストヤチヨ役：白砂沙帆 ほか■スタッフ原案：ホテル銀河楼 管理部監督：春藤 佳奈キャラクター原案：竹本 泉シリーズ構成・脚本：村越 繁キャラクターデザイン：横山 なつき美術監督：本田 こうへい色彩設計：砂子 美幸3D監督：中野 祥典撮影監督：岡粼 正春編集：神宮司 由美音楽：藤澤 慶昌音響監督：飯田 里樹音響制作：dugout音楽制作協力：SCOOP MUSICアニメーション制作：CygamesPictures製作幹事：サイバーエージェント

２．放送スケジュール

2026年1月1日（木）スタート！

毎週木曜26時00分～26時30分

３．「アニメ26」とは

新旧の名作話題作をお届けする深夜アニメ枠「アニメ26」。TVアニメシリーズやTVスペシャル、OVA（オリジナル・ビデオ・アニメーション）、声優番組、ゲーム情報、時には短編映画も！今まで無料放送で見ることができなかった作品もラインナップ予定です。ぜひ、お楽しみに。

４．掲載時のお願い

https://www.twellv.co.jp/program/anime/anime26/

■コピーライト ©アポカリプスホテル製作委員会※作品紹介画像のSNSへの直接投稿は固くお断りいたします■作品紹介画像のトリミングは不可とします。■その他注意事項：宣伝について、視聴者向け作品紹介であれば凡そ問題ありませんが、例えばプラットフォーム／チャンネルが新規顧客獲得・契約を目的として実施する広告／営業ツール等内での当該作品の映像画像の使用は一切不可となっております。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。