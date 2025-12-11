市民生活協同組合ならコープは、地球環境と耕作放棄地の有効活用および地産地消の推進、障がい者雇用および地域雇用の促進などを目的に2022年から農業へ参入しホワイトコーン、メロン、さつまいも、白菜を出荷しています。2023年9月からは産官学連携事業の一環として、近畿大学農学部農業生産科学科（アグリ技術革新研究所兼務）教授 野々村照雄の指導の下、全国の生協で初めて、ICT（情報通信技術）を活用した「なら近大農法（ICT農法)」を用いてメロンといちごの栽培を行ってまいりました。「なら近大農法（ICT農法)」とは、農作物の栽培に必要な温度調整など管理機能にICTを導入することで農作業の自動化を実現し、農業初心者でも容易に栽培管理が可能となる農法で、作業の省力化、収穫量の増加、品質の安定化につながることが期待されています。「なら近大農法（ICT農法)」を用いて栽培した「コープの農場のいちご（古都華、ならあかり)」を昨年に続いて今年も出荷いたします。●販売予定期間：2025年12月14日（日）～2026年6月末 ※なくなり次第終了●販売店舗 ：コープなんごう ※2026年1月中旬からは、ならコープ各店舗で販売予定 （コープおしくま、コープ学園前、コープ朱雀、 コープ七条、コープいこま、コープたつたがわ、 コープいまご、コープなんごう、コープみみなし）●販売品種 ：古都華、ならあかり●販売予定価格：550円～1,408円（税込）●販売予定数 ：2,000パック【市民生活協同組合ならコープ 概要】理事長 ：福西啓次創立 ：1974年7月25日所在地 ：奈良市恋の窪1-2-2供給高 ：380億5,537万円組合員数：278,398人【関連リンク】農学部 農業生産科学科 教授 野々村照雄（ノノムラテルオ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/162-nonomura-teruo.html農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/