24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、次世代高機能素材「COVEROSS®（カバロス）」を使用したオリジナル商品「ACTIVATE WEAR」を12月12日（金）20時から発売いたします。

今回発売する「ACTIVATE WEAR」シリーズは、A PROPオリジナル商品であり、内閣総理大臣賞を受賞した革新的なテクノロジー技術として定評のある「COVEROSS®」素材を使用しています。「ACTIVATE WEAR」は、「COVEROSS®」が生んだ高機能ファイバー《B/e-Activate Fiber》を全アイテムに採用。さらに一部アイテムには「4POINT SYSTEM」を搭載しており、遠赤外線効果による肩・ふくらはぎの血行促進、体温調整、疲労軽減をサポートします 。 保温性・ストレッチ性・撥水性・軽量性を備えた快適な設計で、アクティブなシーンからビジネス、リラックスタイムまで、あらゆるシーンをシームレスにサポートします 。商品は、ジャケットとパンツのセットアップや、コーディネート可能なカットソー、インナーウェアなど全9型を展開。真冬の日常のあらゆる瞬間を最適なコンディションで過ごせる、次世代型ワードローブをご提案します 。

公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」について

「A PROP」は、昨年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアです 。「毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる」をコンセプトに、アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）、サプリメント、プロテイン、雑貨など、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております 。 今回発売する「ACTIVATE WEAR」をはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります 。

「COVEROSS®（カバロス）」について

内閣総理大臣賞を受賞した、日本最高峰の多機能マルチコンフォートマテリアルブランドです。抗菌・温熱・防臭など、独自技術で多彩な機能を繊維そのものに付与しており、「ACTIVATE WEAR」のアイテムは、この最高峰素材をベースに開発されています 。

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

A PROP（ア プロップ）について

https://x.com/FastFitness_jp

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムや独自のセレクト品などを販売。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://aprop.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

https://fastfitnessjapan.jp/