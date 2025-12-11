²°¾å¤Î¥ß¥Ä¥í¥¦¤Çºî¤ëÅß¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ëÂÎ¸³
°åÎÅÊ£¹ç»ÜÀß¡Öi-Mall¡×¡Ê°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡¡ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Ã« ¹¬¼£¡ËÆâ¡¢ISEIKAI lounge ¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹¤Ï12·î20Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë14:00～16:00¤Ë¡ÖÅÔ²ñ¤ÇÍÜËª¡© ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÊÔ¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òºî¤í¤¦¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Åß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥ÁÃ£¤ÏÁãÈ¢¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÙ¤ßÃæ¡£½Õ¤Þ¤Ç¾¯¤·¤Î´Ö¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¼Ô¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥ÁÃ£¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ß¥Ä¥í¥¦¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ê¼çºÅ¡§¥Û¥í¥Ë¥¯¥¹¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
Åß¤Ë¹¤¬¤ë³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Î»þ´Ö
°åÎÅÊ£¹ç»ÜÀß¡Öi-Mall¡×¤Ç¤Ï¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Î²°¾å¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÔ»ÔÍÜËª¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«Á³¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä´Ä¶¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤ë¾ì¤Ï¡¢´Ä¶Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó³«ºÅ¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢i-Mall¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÜËª¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²°¾å¤ÇºÎ¤ì¤¿¥ß¥Ä¥í¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ä¥í¥¦ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤ä¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åß¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£SDGs¤Î»ëÅÀ¤ò¼«Á³¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°¾å¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¾¯¿Í¿ô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
i-Mall¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÍÜËª¤òÄÌ¤¸¤¿´Ä¶³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢i-Mall¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÜËª³èÆ°¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢²°¾å¤ÇºÎ¤ì¤¿°åÀ¿²ñ¥Ï¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ä¥í¥¦¤ò°·¤¦´ðËÜÅª¤Ê¹©Äø¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÀ¿²ñ¥Ï¥Ëー¤Î»î¿©¤ä¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Á³¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
i-Mall¤¬¿Ê¤á¤ë´Ä¶¶µ°é¤ÈSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
ÅÔ»ÔÍÜËª¤Ï¡¢¥Û¥í¥Ë¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤àSDGs¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌÜÉ¸¤È´ØÏ¢¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¤«¤é´Ä¶¤Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤äºÎÌª¤Î²áÄø¤ò¡¢i-Mall¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾Ò²ð¤·¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼«Á³¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò°é¤Æ¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æº£¸å¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³µÍ×
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥àÅÔ»ÔÍÜËª¤È°åÀ¿²ñ¥Ï¥Ëー¤Î¾Ò²ð¥ß¥Ä¥í¥¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Å¤¯¤ê°åÀ¿²ñ¥Ï¥Ëー¤Î»î¿©¥ß¥Ä¥Ð¥Á¼ÁÌä¥³ー¥Êー¢£ ³«ºÅ³µÍ×Æü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:00¡Ê³«¾ì13:45¡Ë¾ì½ê¡§i-Mall¡Ê°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡ËSOUTH WING¡ÊÆîÅï¡Ë¡¡ISEIKAI lounge ¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹ 2F ¥µ¥í¥óÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾å¡¡¢¨¤ª»ÒÍÍ¤ÏÉ¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊýÆ±È¼¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äê°÷¡¿ÎÁ¶â¡§8¿Í¡¿1¿Í3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ºîÀ®¤·¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¡¢°åÀ¿²ñ¥Ï¥Ëー70g¡Ê2,430±ßÁêÅö¡Ë¤Î¤ªÅÚ»ºÉÕ¤¢£ ±þÊçÊýË¡»ÙÊ§ÊýË¡¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É»öÁ°·èºÑ¿½¹þÄùÀÚ¡§12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¡¡¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹þURL¡§https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02sec9ez1mt41.html
°åÎÅÊ£¹ç»ÜÀß¡Öi-Mall¡×
°åÎÅÊ£¹ç»ÜÀß¡Öi-Mall¡×¤Ï¡Ö°åÎÅ¤È·à¾ì¤È AI ¤È¡×¤ò»ö¶È¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥Æ¥£¤ÎÍ»¹ç¤ÈÄ´ÏÂ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¡Ö°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡×¤Ï⾼ÅÙµÞÀ´ü¡¦µÞÀ´ü°åÎÅ¡¢Àè¿Ê°åÎÅ¡¢ÀèÀ©°åÎÅ¤ò⾏¤¤¡Öi-Mall¡×¤Ï¥Ø¥ë¥·ー¥«¥Õ¥§¡ÖISEIKAI lounge¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹¡×¤ä¡Ö·à¾ì¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê°åÎÅÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®¤ÈÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡ÊÉÂ±¡¡Ë¡¢ÀðÄ®¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥¥åー¥Ö¡Ê·à¾ì¡Ë¡¢ISEIKAI lounge¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹¡Ê¥Ø¥ë¥·ー¥«¥Õ¥§¡Ë¡¢MEDICAL FITNESS 24¡Ê24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë¡¢¤µ¤¯¤éÊÝ°é±à¡ÊÊÝ°é±à¡Ë¡¢¤µ¤¯¤éÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é±à¡ÊÉÂ»ù¡¦ÉÂ¸å»ùÊÝ°é±à¡Ë¡¢¥¥ó¥Àー¥¥Ã¥º¡ÊÊÝ°é±à¡Ë¡¢ÁÏÂ¤¶õ´Ö¡ÊÅ¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.iseikaihp.or.jp/feature/i-mall/index.html